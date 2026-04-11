İhsan Gedik anılarını satacak halde! Yeşilçam'ın unutulmaz ismi İhsan Gedik'in son hali şaşkına çevirdi

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden İhsan Gedik, bugüne kadar sayısız filmde rol almıştı. İhsan Gedik'in son hali ise resmen görenleri şaşkına çevirdi. 83 yaşında olan usta sanatçı, son olarak Karaköy - Tünel hattında iç sızlatan bir halde görüntülendi. Anılarını satacak duruma düşen Gedik, sosyal medyada da gündem oldu. İşte Yeşilçam'ın emektar oyuncularından İhsan Gedik'in yürek sızlatan son hali...
Yeşilçam sinemasının unutulmaz isimlerinden, 48 yıllık kariyeri boyunca 600'e yakın filmde rol alan usta oyuncu İhsan Gedik şu anda 83 yaşında. İhsan Gedik'in geçim mücadelesi verdiği son görüntüleri yürekleri dağladı. Sert ve kötü adam rolleriyle hafızalara kazınan emektar sanatçı, İstanbul'un göbeğinde Karaköy-Tünel hattında bastonuna yaslanarak güçlükle yürürken görüntülendi. Gazeteci Mehmet Faraç'ın sosyal medya hesabından paylaştığı o görüntüler kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Gedik'in geçinebilmek için anılarını anlatan kitabını ve yıllara meydan okuyan fotoğraflarını sokak sokak satmaya çalıştığı konuşuluyor. İşte detaylar...
İHSAN GEDİK ANILARINI SATACAK HALDE!
Karaköy’ün işlek caddesinde bir elinde bastonu, diğer elinde anılarını anlatan kitabı ve fotoğraflarıyla dolaşan İhsan Gedik, herkesin yüreğini burktu. Yeşilçam’ın efsanevi kötü adamlarından biri olarak tanınan oyuncu, bugün geçimini sağlamak için sokak sokak dolaşarak hatıralarını satmaya çalışıyor. Görüntülerde yaşı nedeniyle zorlanan Gedik’in yalnız ve çaresiz hali, görenleri derinden etkiledi.
Yeşilçam'ın sert rollerin üstadı olarak tanınan İhsan Gedik’in son hali görenleri şoke etti. Gedik'in bu iç burkan hali, Türk sinemasının emektarlarına sahip çıkılmadığı yönündeki eleştirileri yeniden gündeme getirdi.
Yıllarca yüzlerce filmde izleyici karşısına çıkan Gedik’in bugün anılarını satarak yaşamaya çalışması, sanat dünyasında vefasızlık tartışmalarını alevlendirdi. Sosyal medya kullanıcıları, emektar sanatçıya sahip çıkılması gerektiğini vurguluyor. Gedik’in durumu sosyal medyada da gündem olurken, Gedik'e Yeşilçam hayranlarından destek gelmeye devam ediyor.
İHSAN GEDİK EVLİ Mİ, ÇOCUKLARI VAR MI?
İhsan Gedik evlidir ve bir kızı bulunuyor. Fatma Gedik Türkan, son dönemlerde babasının adını kullanarak, sahte hesaplardan istenen yardım kapmanyalarına dair de uyarılarda bulunmuştur. İstanbul'da hayatını sürdüren İhsan Gedik, şu anda kendi yazdığı Dünden Bugüne İhsan Gedik adlı biyografi kitabını satmaktadır.
İHSAN GEDİK HASTALIĞI VAR MI?
Yeşilçam'ın emektar oyuncusu İhsan Gedik'in bilinen kronik bir rahatsızlığı bulunmuyor. Sadece 2019 ve 2025 yılları arasında, okullarda tiyatro oyunları sergilerken, talihsiz kazalar geçirmiştir. Bir süre hastanelerde tedavi altına alınan İhsan Gedik, yaşlılığına da bağlı olarak baston kullanmaktadır.
İHSAN GEDİK NE ZAMAN ÜNLÜ OLMUŞTUR?
Şu sıralar kendi anılarını satmak için uğraşan İhsan Gedik'in kariyeri 1960'lı yılların başında başlamıştır. İhsan Gedik, asıl çıkışını ise 1970 ve 1980'l, yıllarda yapmıştır.
Yeşilçam'da altın çağında birçok filmde rol alan usta sanatçı Gedik, 1990'lı yıllarda sinemanın gerilemesiyle beraber, rolerinde de azalma görülmüştür.
İhsan Gedik, Arka Sokaklar gibi popüler yapımda da oynadığı küçük bir rolle de adından söz ettirmiştir.
İHSAN GEDİK FİLMLERİ NELER?
İhsan Gedik, Cüneyt Arkın, Kemal Sunal ve Yılmaz Güney gibi dev isimlerle aynı filmde buluşmuştur.
İhsan Gedik'in rol aldığı başlıca filmler arasında; Yedi Bela Hüznü, Çiçek Abbas, Sakar Şakir, Korkusuz Korkak, Umut, Yarınsız Adam, Avanak Apti gibi Türk sinemasının en önemli yapımları bulunuyor.