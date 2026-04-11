İhsan Gedik anılarını satacak halde! Yeşilçam'ın unutulmaz ismi İhsan Gedik'in son hali şaşkına çevirdi

İHSAN GEDİK NE ZAMAN ÜNLÜ OLMUŞTUR?

Şu sıralar kendi anılarını satmak için uğraşan İhsan Gedik'in kariyeri 1960'lı yılların başında başlamıştır. İhsan Gedik, asıl çıkışını ise 1970 ve 1980'l, yıllarda yapmıştır.

Yeşilçam'da altın çağında birçok filmde rol alan usta sanatçı Gedik, 1990'lı yıllarda sinemanın gerilemesiyle beraber, rolerinde de azalma görülmüştür.

İhsan Gedik, Arka Sokaklar gibi popüler yapımda da oynadığı küçük bir rolle de adından söz ettirmiştir.