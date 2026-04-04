Sosyal medya fenomeni Kadir Özkaraaslan, namı diğer “Kadir Hoca”, son dönemde paylaştığı bir video nedeniyle sosyal medyada gündem oldu. Motivasyon ve yaşam koçluğu içerikleriyle tanınan Özkaraaslan, özellikle “Sosyal Akademi” başlıklı videosunda kullandığı ifadeler sonrası hukuki süreçle karşı karşıya kaldı. Olay sonrasında birçok kişi Kadir Hoca’nın hayatına dair bilgileri araştırmaya başladı. Peki, Kadir hoca kimdir? Kadir hoca neden tutuklandı?

KADİR HOCA KİMDİR?

Sosyal medyada “Kadir Hoca” olarak tanınan Kadir Özkaraarslan, son yıllarda özellikle genç takipçilerin ilgisini çeken içerik üreticilerinden biri haline geldi. Fitness, mizah, kişisel gelişim ve motivasyon konularında içerikler üreten Özkaraarslan, kendisini bir “yaşam koçu” olarak tanımlıyor ve bu alandaki deneyimlerini takipçileriyle paylaşıyor.

2021 yılında YouTube platformunda içerik üretmeye başlayan Kadir Hoca, kısa sürede geniş bir takipçi kitlesi edindi. YouTube kanalında 249 bin abonesi bulunan Özkaraarslan, Instagram’da da 251 bin aboneye ulaşarak sosyal medyada hatırı sayılır bir popülerlik kazandı. Motivasyonel videoları, günlük yaşam tüyoları ve eğlenceli paylaşımları ile takipçilerini hem bilgilendiriyor hem de eğlendiriyor.

Kadir Özkaraarslan’ın özel hayatına dair bilgiler ise oldukça sınırlı. Nereli olduğu ve kaç yaşında olduğu gibi detaylar hakkında herhangi bir açıklama bulunmuyor. Kişisel gelişim ve motivasyon temalı paylaşımları, gençler ve sosyal medyada aktif kullanıcılar arasında popülerliğini artırıyor. Kadir Hoca, kendine has üslubu ve samimi anlatımıyla sosyal medya dünyasında dikkat çeken bir isim olmayı sürdürüyor.

Kısacası Kadir Özkaraarslan, “Kadir Hoca” markasıyla fitness, mizah ve yaşam koçluğu içeriklerini bir araya getirerek hem eğlendiriyor hem de takipçilerine motivasyon sunuyor. Sosyal medya arenasında popülerliği giderek artan Kadir Hoca, genç kullanıcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

KADİR HOCA NEDEN TUTUKLANDI?

Sosyal medya fenomeni Kadir Özkaraaslan, namı diğer “Kadir Hoca”, kısa süre önce hukuki bir süreçle gündeme geldi. Paylaştığı bir içerik nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Özkaraaslan, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla tutuklandı.

Bakırköy’deki mahkeme tarafından verilen karar sonrası Kadir Hoca, Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Tutuklama kararı, sosyal medya ve takipçileri arasında geniş yankı uyandırdı. Özellikle içeriklerini düzenli takip eden kullanıcılar, bu gelişmeyi şaşkınlıkla karşıladı.