12°
Biyografi
Avatar
Editor
 Funda Aydın

Kenan Yıldız nereli? Kenan Yıldız sevgilisi kim?

Juventus forması giyen genç yıldız Kenan Yıldız, hem performansı hem de özel hayatıyla merak konusu oldu. Rakibi Galatasaray’a karşı gösterdiği performansla dikkat çeken Kenan Yıldız, futbolseverler tarafından “Kenan Yıldız nereli, kaç yaşında?” ve “Kenan Yıldız’ın sevgilisi kim?” sorularına yanıt arıyor.

Kenan Yıldız nereli? Kenan Yıldız sevgilisi kim?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.02.2026
22:24
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
22:24

A ve ’un yükselen yıldızlarından , son dönemde sergilediği performansla adından sıkça söz ettiriyor. Genç yaşına rağmen Avrupa futbolunda dikkat çeken isimler arasına giren Yıldız’ın hayatı da araştırılıyor. Peki, Kenan Yıldız nereli? Kenan Yıldız sevgilisi kim? Kenan Yıldız kaç yaşında? Kenan Yıldız hangi takımlı?

KENAN YILDIZ KİM KAÇ YAŞINDA?

4 Mayıs 2005 doğumlu olan Kenan Yıldız, kulübü Juventus'ta hücum orta saha oyuncusu veya kanat oyuncusu olarak oynayan profesyonel bir futbolcudur. Almanya'da doğup büyüyen Kenan Yıldız, Türkiye Milli takımında oynamaktadır. 21 yaşında olan Kenan Yıldız, dünyanın en iyi genç oyuncularından biri olarak kabul edilir.

Kenan Yıldız nereli? Kenan Yıldız sevgilisi kim?

Yıldız, güçlü pasları ve ceza sahası dışından şutlarıyla tanınan modern bir orta saha oyuncusudur. Mükemmel tekniğiyle bilinir. En doğal rolü oyun kurucudur ve güçlü fiziğiyle dikkat çeker. Orta saha oyuncusunun yanı sıra Yıldız, kanat oyuncusu olarak da oynayabilir. Yıldız, profesyonel kariyeri gereği İtalya’nın Torino şehrinde yaşamaktadır.

Kenan Yıldız nereli? Kenan Yıldız sevgilisi kim?

KENAN YILDIZ NERELİ?

Aslen Türk olan genç Kenan Yıldız, ailesi Türkiye kökenlidir. Almanya’nın Regensburg şehrinde dünyaya gelen genç yıldızın annesi Alman, babası ise Afyonkarahisarlı Dinar ilçesinin Kızıllı Köyü’ndendir.

Kenan Yıldız nereli? Kenan Yıldız sevgilisi kim?

KENAN YILDIZ SEVGİLİSİ KİM?

Kenan Yıldız’ın özel hayatı da en az futbol kariyeri kadar merak ediliyor. Genç yıldızın, dünyaca ünlü IMG Models ajansına bağlı model Natalia Shadle ile birlikte olduğu konuşuluyor. İkili, 30 Eylül 2025’te İtalya’da birlikte görüntülenmelerinin ardından magazin gündemine oturmuştu.

Kenan Yıldız nereli? Kenan Yıldız sevgilisi kim?

Uzun süre ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftin birlikteliği, sosyal medyadaki detaylarla da dikkat çekti. Kenan Yıldız’ın Instagram’da birçok kişiyi takipten çıkarması ve yalnızca Natalia Shadle ile etkileşimde kalması, aşk iddialarını güçlendirdi.

Kenan Yıldız nereli? Kenan Yıldız sevgilisi kim?

KENAN YILDIZ HANGİ TAKIMLI?

Kenan Yıldız futbolculuk kariyerine Bayern Münih’te başladı. Ardından İtalya’nın devi Juventus’a transfer oldu. Milli Takımın kadrosunda da yer almaktadır.

