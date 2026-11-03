Dün akşam saatlerinde yoğun bakıma kaldırılmasının ardından Killa Hakan'ın neden yoğun bakıma kaldırıldığı sevenleri tarafından merak edildi. Killa Hakan'ın sağlık durumu ve neden yoğun bakıma kaldırıldığı ile ilgili açıklama ünlü rapçinin avukatı tarafından açıklandı. Peki Killa Hakan kimdir, neden yoğun bakımda?

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HABERİN ÖZETİ Killa Hakan kimdir, neden yoğun bakımda? Killa Hakan sağlık durumu nasıl? Rapçi Killa Hakan'ın sağlık durumu merak edilirken, avukatı yaptığı açıklamada ünlü ismin bir sağlık sorunu nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğünü bildirdi. Killa Hakan, yaşadığı bir sağlık sorunu nedeniyle yoğun bakımda tedavi görmektedir. Ünlü rapçinin avukatı Şükrü Sarıdere, bu hassas süreçte özel hayata saygı gösterilmesini ve doğrulanmamış bilgi paylaşılmamasını rica etti. Sağlık durumuyla ilgili yeni ve doğrulanmış bir gelişme olduğunda bilgilendirme yapılacağı belirtildi. Killa Hakan daha önce de sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı. Killa Hakan, gerçek adı Hakan Durmuş olan ve 3 Mart 1973'te Berlin'de doğan 53 yaşında bir sanatçıdır.

KİLLA HAKAN NEDEN YOĞUN BAKIMDA?

Killa Hakan'ın yoğun bakıma kaldırılmasının ardından sevenleri neden yoğun bakımda olduğunu araştırmaya başladı. Ünlü rapçinin sağlık durumuna ilişkin açıklama avukatı Şükrü Sarıdere'den geldi. Sarıdere yaptığı açıklamada

"Arkadaşlar, Killa Hakan’ın sağlık durumunu merak edenler için kısa bir bilgilendirme yapmak istiyoruz.

Killa Hakan, yaşadığı bir sağlık sorunu nedeniyle şu anda yoğun bakımda tedavi görmektedir.

Bu hassas süreçte kendisinin ve ailesinin özel hayatına saygı gösterilmesini, doğrulanmamış bilgi ve asılsız haberlerin paylaşılmamasını önemle rica ediyoruz.

Sağlık durumuyla ilgili yeni ve doğrulanmış bir gelişme olduğu takdirde sizleri bu hesap üzerinden bilgilendireceğiz.

Hepinizin merak ve endişesini anlıyoruz. Bu süreçte kendisinden ve ailesinden dualarımızı, iyi dileklerimizi eksik etmeyelim." ifadelerine yer verdi.

Killa Hakan, daha önce koronavirüse yakalanmasının ardından 2022 yılında da sağlık durumunun ağırlaşması, bağışıklık sisteminin zayıflaması, böbrek ve akciğerlerinde ciddi sorunlar yaşaması gibi nedenlerle yoğun bakıma kaldırılmış ve bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü. Ardından 30 Haziran 2022'de tedavisine serviste devam edileceği bilgisi verilmişti. Bu süreçten aylar sonra Killa Hakan, yaptığı paylaşımda zorlu süreci geride bırakmaya başladığını sevenlerine duyurmuştu.

KİLLA HAKAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Killa Hakan'ın sağlık durumu ile ilgili bilinenler avukatı Şükrü Sarıdere'nin sevenlerine ilettikleri ile sınırlı. Avukat Sarıdere, Killa Hakan'ın sağlık durumu ile ilgili yaptığı açıklama videosunda "Bu hassas süreçte kendisinin ve ailesinin özel hayatına saygı gösterilmesini, doğrulanmamış bilgi ve asılsız haberlerin paylaşılmamasını önemle rica ediyoruz." ifadesine yer vererek sürecin hassasiyetinin ve mahremiyetinin korunması için çağrıda bulundu.

Aynı paylaşımda "Sağlık durumuyla ilgili yeni ve doğrulanmış bir gelişme olduğu takdirde sizleri bu hesap üzerinden bilgilendireceğiz." ifadelerini kullanan Sarıdere, Killa Hakan'ın durumu ile ilgili gelişmeleri aktaracağını bildirdi.



KİLLA HAKAN KİMDİR?

Almanya'ya göç eden bir ailenin çocuğu olan Killa Hakan, 3 Mart 1973'te Berlin'de doğdu. 53 yaşında olan sanatçı aslen Tokatlıdır. Gerçek adı Hakan Durmuş olan sanatçı, 90'ların hip hop kültürü içinde müzik kariyerine başladı.

Genç yaşlarında cezaevine giren Killa Hakan, burada rap müzik ile tanışmış ve müziği bir protesto aracı olarak kullanmaya başlamıştır.

90'lı yıllarda Islamic Force isimli grubuyla yayınladığı "Mesaj" albümünün ardından 2000'lerde solo kariyerine yönelerek çeşitli albümler çıkarmış ve Avrupa çapında dinleyici kitlesi kazanmıştır.

Killa Hakan, 2019 yılında TRT Belgesel'de yayımlanan ve Kreuzberg semtinin Türk mahallelerini anlatan "Harbi Getto" belgeselinde de yer almıştır.