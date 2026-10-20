Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un sağlık durumuna ilişkin iddialar dünya gündemine taşındı. Sosyal medyada yayılan paylaşımlarda Kim Jong-un’un ağır bir beyin kanaması geçirdiği, komaya girdiği ve tedavi için Çin’in başkenti Pekin’e götürüldüğü öne sürüldü. Bazı paylaşımlarda ise Kuzey Kore liderinin hayatını kaybettiği iddia edildi. Ancak ölüm ve hastaneye kaldırılma iddiaları bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı. Öte yandan, Kuzey Kore devlet medyasında Kim Jong-un’a ait yeni görüntülerin yayımlanması dikkat çekti. Peki, Kim Jong-un öldü mü, sağlık durumu nasıl?



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HABERİN ÖZETİ Kim Jong-un öldü mü? Kuzey Kore liderinin sağlık durumu nasıl, en son ne zaman görüntülendi? Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık durumu hakkında çıkan iddialar ve yeni görüntülerin yayımlanması dikkat çekti. Sosyal medyada Kim Jong-un'un ağır bir beyin kanaması geçirdiği, komaya girdiği ve hayatını kaybettiği iddiaları yayılırken, bu bilgiler bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı. Kim Jong-un'un tedavi için Çin'e götürüldüğü yönündeki iddialar da bağımsız bir kanıtla desteklenmedi. Kuzey Kore devlet medyasında Kim Jong-un'a ait bir giyim ve ayakkabı sergisini ziyaret ettiğini gösteren yeni görüntüler yayımlandı. Kim Jong-un'un daha önce de 2020'de kamuoyu önünde görünmemesi üzerine sağlık durumuyla ilgili çeşitli spekülasyonlar ortaya atılmıştı.

KİM JONG-UN ÖLDÜ MÜ?

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un öldüğü yönündeki iddialar henüz doğrulanmış değil. Sosyal medya paylaşımlarında beyin kanaması geçirdiği, komaya girdiği ve hayatını kaybettiği ileri sürülen Kim Jong-un’un sağlık durumuna ilişkin güvenilir ve bağımsız bir doğrulama bulunmuyor.

İngiliz gazetesi The Sun, 19 Ekim’de yayımladığı haberde Kim Jong-un’un beyin kanaması geçirdiği ve acil tedavi amacıyla Çin’e götürüldüğü yönündeki iddialara yer verdi. Ancak Kuzey Kore veya Çin makamlarından Kim’in hastaneye kaldırıldığına ya da hayatını kaybettiğine ilişkin doğrulayıcı bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, 19 Ekim’de yayımlanan haberlerde Kim Jong-un’un bir giyim ve ayakkabı sergisini ziyaret ettiğini gösteren yeni görüntülerin Kuzey Kore devlet medyasında yayımlandığı aktarıldı. Söz konusu görüntüler, ölüm iddialarının doğrulanmadığı bir süreçte gündeme geldi.

KİM JONG-UN ÇİN’E Mİ GÖTÜRÜLDÜ?

Sosyal medyada yayılan iddialarda Kim Jong-un’un Kuzey Kore’deki sağlık imkanlarının yetersiz olduğu gerekçesiyle Çin’in başkenti Pekin’e götürüldüğü öne sürüldü. Kim’in burada Peking Union Medical College Hastanesinde tedavi altına alındığı iddia edildi.

Ancak Kim Jong-un’un Çin’e götürüldüğünü veya söz konusu hastanede tedavi gördüğünü doğrulayan bağımsız bir kanıt bulunmuyor. Bu nedenle Pekin’de tedavi gördüğü yönündeki paylaşımlar da doğrulanmış bilgi olarak değerlendirilmiyor.

KİM JONG-UN’UN ÖLDÜĞÜ İDDİASI NASIL YAYILDI?

Kim Jong-un’un sağlık durumuna ilişkin söylentilerin yayılmasında sosyal medya paylaşımları etkili oldu. Çin Demokrasi Partisi Başkanı olarak tanınan Wanjun Xie’nin X hesabından yaptığı paylaşımlarda, Kuzey Kore liderinin beyin kanaması geçirdiği, komaya girdiği ve daha sonra hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Bazı paylaşımlarda Kim’in ölümünün ardından Kuzey Kore’de yönetim krizi yaşanabileceği ve Çin’in ülkeye asker gönderdiği de iddia edildi. Ancak ölüm, Çin askerlerinin Kuzey Kore’ye gönderildiği ve yönetim değişikliği yaşandığı yönündeki iddialar bağımsız kaynaklarca doğrulanmış değil.

KİM JONG-UN EN SON NE ZAMAN GÖRÜNTÜLENDİ?

Kim Jong-un, 11 Ekim 2026’da yayımlanan haberlerde, başkent Pyongyang’da düzenlenen bir etkinlikte eşi Ri Sol-ju ve kızı Kim Ju-ae ile birlikte görüntülenmişti. Kuzey Kore’nin resmi haber ajansı KCNA tarafından paylaşılan görüntülerde Kim’in Ulusal Savunma Devrimi Müzesi’nin açılışına katıldığı aktarılmıştı.

19 Ekim’de ise Kim Jong-un’un bir giyim ve ayakkabı sergisini ziyaret ettiğini gösteren yeni görüntüler yayımlandığı bildirildi. Bu gelişme, liderin sağlık durumuna ilişkin söylentilerin devam ettiği sırada gündeme geldi.

KİM JONG-UN KİMDİR?

Kim Jong-un, Kuzey Kore’nin en üst düzey siyasi lideridir. 8 Ocak 1984’te doğduğu kabul edilen Kim Jong-un, ülkeyi 2011 yılından bu yana yönetiyor. Kuzey Kore’nin kurucu lideri Kim Il-sung’un torunu, ülkenin eski lideri Kim Jong-il’in ise oğludur.

Babası Kim Jong-il’in Aralık 2011’de hayatını kaybetmesinin ardından iktidara gelen Kim Jong-un, Kore İşçi Partisi’nin genel sekreterliği ve ülkenin en üst düzey devlet ve askerî görevleriyle bağlantılı liderlik pozisyonlarını yürütüyor.

Kim Jong-un döneminde Kuzey Kore’nin nükleer silah ve balistik füze programları uluslararası gündemin önemli başlıkları arasında yer aldı. Ülkenin ABD, Güney Kore ve Japonya ile ilişkileri de bu dönemde sık sık gerilim konusu oldu.

Kim Jong-un’un özel hayatına ilişkin bilgiler ise Kuzey Kore yönetiminin kapalı yapısı nedeniyle sınırlı. Eşi Ri Sol-ju ve kızı Kim Ju-ae, devlet medyasında zaman zaman kendisine eşlik ederken görüntüleniyor.

KİM JONG-UN’UN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ DAHA ÖNCE DE İDDİALAR ORTAYA ATILMIŞTI

Kim Jong-un’un sağlık durumu daha önce de çeşitli söylentilere konu olmuştu. Özellikle 2020 yılında bir süre kamuoyu önünde görünmemesinin ardından ciddi sağlık sorunları yaşadığı, ameliyat geçirdiği veya hayatını kaybettiği yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

Ancak Kim Jong-un daha sonra yeniden kamuoyu önünde görüntülenmişti. Kuzey Kore yönetiminin liderin sağlık durumuna ilişkin bilgileri sınırlı biçimde paylaşması, bu tür iddiaların zaman zaman gündeme gelmesine neden oluyor.

Mevcut durumda Kim Jong-un’un öldüğü veya beyin kanaması nedeniyle tedavi altına alındığı yönündeki iddialar doğrulanmış değil.