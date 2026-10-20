Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Biyografi
Avatar
Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 09:18
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 09:21

Kim Jong-un öldü mü? Kuzey Kore liderinin sağlık durumu nasıl, en son ne zaman görüntülendi?

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un beyin kanaması geçirdiği, komaya girdiği ve hayatını kaybettiği yönündeki iddialar sosyal medyada yayıldı. Tedavi için Çin’e götürüldüğü de öne sürülen Kim Jong-un hakkında ortaya atılan iddiaların ardından yeni görüntüler gündeme geldi. Peki, Kim Jong-un öldü mü, sağlık durumu nasıl?

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Kim Jong-un öldü mü? Kuzey Kore liderinin sağlık durumu nasıl, en son ne zaman görüntülendi?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 09:18
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 09:21

lideri ’un sağlık durumuna ilişkin iddialar dünya gündemine taşındı. Sosyal medyada yayılan paylaşımlarda Kim Jong-un’un ağır bir beyin kanaması geçirdiği, komaya girdiği ve tedavi için ’in başkenti ’e götürüldüğü öne sürüldü. Bazı paylaşımlarda ise Kuzey Kore liderinin hayatını kaybettiği iddia edildi. Ancak ölüm ve hastaneye kaldırılma iddiaları bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı. Öte yandan, Kuzey Kore devlet medyasında Kim Jong-un’a ait yeni görüntülerin yayımlanması dikkat çekti. Peki, Kim Jong-un öldü mü, sağlık durumu nasıl?
 

HABERİN ÖZETİ

Kim Jong-un öldü mü? Kuzey Kore liderinin sağlık durumu nasıl, en son ne zaman görüntülendi?

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık durumu hakkında çıkan iddialar ve yeni görüntülerin yayımlanması dikkat çekti.
Sosyal medyada Kim Jong-un'un ağır bir beyin kanaması geçirdiği, komaya girdiği ve hayatını kaybettiği iddiaları yayılırken, bu bilgiler bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.
Kim Jong-un'un tedavi için Çin'e götürüldüğü yönündeki iddialar da bağımsız bir kanıtla desteklenmedi.
Kuzey Kore devlet medyasında Kim Jong-un'a ait bir giyim ve ayakkabı sergisini ziyaret ettiğini gösteren yeni görüntüler yayımlandı.
Kim Jong-un'un daha önce de 2020'de kamuoyu önünde görünmemesi üzerine sağlık durumuyla ilgili çeşitli spekülasyonlar ortaya atılmıştı.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Kim Jong-un öldü mü? Kuzey Kore liderinin sağlık durumu nasıl, en son ne zaman görüntülendi?

KİM JONG-UN ÖLDÜ MÜ?

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un öldüğü yönündeki iddialar henüz doğrulanmış değil. Sosyal medya paylaşımlarında beyin kanaması geçirdiği, komaya girdiği ve hayatını kaybettiği ileri sürülen Kim Jong-un’un sağlık durumuna ilişkin güvenilir ve bağımsız bir doğrulama bulunmuyor.

İngiliz gazetesi The Sun, 19 Ekim’de yayımladığı haberde Kim Jong-un’un beyin kanaması geçirdiği ve acil tedavi amacıyla Çin’e götürüldüğü yönündeki iddialara yer verdi. Ancak Kuzey Kore veya Çin makamlarından Kim’in hastaneye kaldırıldığına ya da hayatını kaybettiğine ilişkin doğrulayıcı bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, 19 Ekim’de yayımlanan haberlerde Kim Jong-un’un bir giyim ve ayakkabı sergisini ziyaret ettiğini gösteren yeni görüntülerin Kuzey Kore devlet medyasında yayımlandığı aktarıldı. Söz konusu görüntüler, ölüm iddialarının doğrulanmadığı bir süreçte gündeme geldi.

Kim Jong-un öldü mü? Kuzey Kore liderinin sağlık durumu nasıl, en son ne zaman görüntülendi?

KİM JONG-UN ÇİN’E Mİ GÖTÜRÜLDÜ?

Sosyal medyada yayılan iddialarda Kim Jong-un’un Kuzey Kore’deki sağlık imkanlarının yetersiz olduğu gerekçesiyle Çin’in başkenti Pekin’e götürüldüğü öne sürüldü. Kim’in burada Peking Union Medical College Hastanesinde tedavi altına alındığı iddia edildi.

Ancak Kim Jong-un’un Çin’e götürüldüğünü veya söz konusu hastanede tedavi gördüğünü doğrulayan bağımsız bir kanıt bulunmuyor. Bu nedenle Pekin’de tedavi gördüğü yönündeki paylaşımlar da doğrulanmış bilgi olarak değerlendirilmiyor.

Kim Jong-un öldü mü? Kuzey Kore liderinin sağlık durumu nasıl, en son ne zaman görüntülendi?

KİM JONG-UN’UN ÖLDÜĞÜ İDDİASI NASIL YAYILDI?

Kim Jong-un’un sağlık durumuna ilişkin söylentilerin yayılmasında sosyal medya paylaşımları etkili oldu. Çin Demokrasi Partisi Başkanı olarak tanınan Wanjun Xie’nin X hesabından yaptığı paylaşımlarda, Kuzey Kore liderinin beyin kanaması geçirdiği, komaya girdiği ve daha sonra hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Bazı paylaşımlarda Kim’in ölümünün ardından Kuzey Kore’de yönetim krizi yaşanabileceği ve Çin’in ülkeye asker gönderdiği de iddia edildi. Ancak ölüm, Çin askerlerinin Kuzey Kore’ye gönderildiği ve yönetim değişikliği yaşandığı yönündeki iddialar bağımsız kaynaklarca doğrulanmış değil.

KİM JONG-UN EN SON NE ZAMAN GÖRÜNTÜLENDİ?

Kim Jong-un, 11 Ekim 2026’da yayımlanan haberlerde, başkent Pyongyang’da düzenlenen bir etkinlikte eşi Ri Sol-ju ve kızı Kim Ju-ae ile birlikte görüntülenmişti. Kuzey Kore’nin resmi haber ajansı KCNA tarafından paylaşılan görüntülerde Kim’in Ulusal Savunma Devrimi Müzesi’nin açılışına katıldığı aktarılmıştı.

19 Ekim’de ise Kim Jong-un’un bir giyim ve ayakkabı sergisini ziyaret ettiğini gösteren yeni görüntüler yayımlandığı bildirildi. Bu gelişme, liderin sağlık durumuna ilişkin söylentilerin devam ettiği sırada gündeme geldi.

Kim Jong-un öldü mü? Kuzey Kore liderinin sağlık durumu nasıl, en son ne zaman görüntülendi?

KİM JONG-UN KİMDİR?

Kim Jong-un, Kuzey Kore’nin en üst düzey siyasi lideridir. 8 Ocak 1984’te doğduğu kabul edilen Kim Jong-un, ülkeyi 2011 yılından bu yana yönetiyor. Kuzey Kore’nin kurucu lideri Kim Il-sung’un torunu, ülkenin eski lideri Kim Jong-il’in ise oğludur.

Babası Kim Jong-il’in Aralık 2011’de hayatını kaybetmesinin ardından iktidara gelen Kim Jong-un, Kore İşçi Partisi’nin genel sekreterliği ve ülkenin en üst düzey devlet ve askerî görevleriyle bağlantılı liderlik pozisyonlarını yürütüyor.

Kim Jong-un döneminde Kuzey Kore’nin nükleer silah ve balistik füze programları uluslararası gündemin önemli başlıkları arasında yer aldı. Ülkenin ABD, Güney Kore ve Japonya ile ilişkileri de bu dönemde sık sık gerilim konusu oldu.

Kim Jong-un’un özel hayatına ilişkin bilgiler ise Kuzey Kore yönetiminin kapalı yapısı nedeniyle sınırlı. Eşi Ri Sol-ju ve kızı Kim Ju-ae, devlet medyasında zaman zaman kendisine eşlik ederken görüntüleniyor.

Kim Jong-un öldü mü? Kuzey Kore liderinin sağlık durumu nasıl, en son ne zaman görüntülendi?

KİM JONG-UN’UN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ DAHA ÖNCE DE İDDİALAR ORTAYA ATILMIŞTI

Kim Jong-un’un sağlık durumu daha önce de çeşitli söylentilere konu olmuştu. Özellikle 2020 yılında bir süre kamuoyu önünde görünmemesinin ardından ciddi sağlık sorunları yaşadığı, ameliyat geçirdiği veya hayatını kaybettiği yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

Ancak Kim Jong-un daha sonra yeniden kamuoyu önünde görüntülenmişti. Kuzey Kore yönetiminin liderin sağlık durumuna ilişkin bilgileri sınırlı biçimde paylaşması, bu tür iddiaların zaman zaman gündeme gelmesine neden oluyor.

Mevcut durumda Kim Jong-un’un öldüğü veya beyin kanaması nedeniyle tedavi altına alındığı yönündeki iddialar doğrulanmış değil.

Kim Jong-un öldü mü? Kuzey Kore liderinin sağlık durumu nasıl, en son ne zaman görüntülendi?
ETİKETLER
#Kim Jong-Un
#Kuzey Kore
#Çin
#pekin
#the sun
#Biyografi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.