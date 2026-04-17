Kızılcık Şerbeti'nde Başak'ın oğlu Cemo kimdir? Yıldıray Yeral kaç yaşında, nereli? Yıldıray Yeral'ın oynadığı diziler

Cuma günlerinin sevilen dizilerinden olan Kızılcık Şerbeti, her hafta yayınlanan heyecan dolu gelişmeleriyle izleyicileri ekran başına topluyor. Entrikaların durdurak bilmediği, başarılı oyuncu kadrosuyla da kendini sıkmadan izlettirmeyi başaran Kızılcık Şerbeti'ne yeni dahil olan sürpriz genç oyuncu, Ünallar ailesindeki tüm dengeyi alt üst etmeye geliyor. Dizinin önemli karakterlerinden olan Başak'ın oğlu Cemo'nun ortaya çıkması başta Fatih ve Başak arasında soğuk rüzgarlar estirecek iken Cemo'nun Ünal ailesinde duyrulmasıyla birlikte ortalık daha da karışacak. Peki Kızılcık Şerbeti'nde Başak'ın oğlu Cemo kimdir? Kızılcık Şerbeti'nin Cemo'su Yıldıray Yeral kimdir?
KIZILCIK ŞERBETİNDE BAŞAK'IN OĞLU CEMO KİMDİR?
Kızılcık Şerbeti dizisinde hikayeye Cemo karakteriyle dahil olan genç oyuncu Yıldıray Yeral, genç yaşına rağmen sergilediği üstün performansıyla izleyicilerden tam not alıyor.
Çocukluk döneminde oyunculuğa girişen Yıldıray Yeral, televizyon ekranlarında sergilediği üstün performanslarla birlikte kısa zamanda dikkat çeken genç isimlerden biri olmuştur.
Kaynaklarda memleketinin neresi olduğuna ve doğum tarihine yönelik ibarelere rastlanmamaktadır.
YILDIRAY YERAL'IN MESLEK KARİYERİ:
Ancak genç oyuncu Yıldıray Yeral'ın erken dönemde başlayan oyunculuk kariyerine bakıldığında, yaşı küçük olmasına rağmen önemli projelerde yer aldığı ve beraberinde ise sektörde kendine yol açtığı görülmektedir.
GENÇ OYUNCU YILDIRAY YERAL'IN OYNADIĞI DİZİLER:
Leyla ile Mecnun (2011) – Kariyer basamaklarının ilk adımına giriş yaptı
Meryem (2017/2018) – Dramatik anlamdaki başarısıyla ön planda yerini aldı
Cici (2022) – Sinema sektörüne yönelik ilk kapısını araladı
Güller ve Günahlar (2025) – En güncel büyük projesi oldu
Kızılcık Şerbeti (2026) – Başak'ın oğlu Cemo olarak ekranlara döndü
YILDIRAY YERAL, SOSYAL MEDYA KULLANIYOR MU?
Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni oyuncusu Yıldıray Yeral'ın sosyal medya hesaplarının ailesi tarafından yönetildiği öne sürülüyor..