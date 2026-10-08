Masterchef Burcu kimdir, kaç yaşında? Masterchef Burcu Önal restoranı nerede, eşi kim?

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te bu akşam eski yarışmacı olan Burcu Önal konuk oluyor. Şefler ile duygusal anlar yaşayan Burcu Önal'ın restoranının nerede olduğu da dikkat çekti.

MASTERCHEF BURCU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1986 senesinde İstanbul Beyoğlu'da dünyaya gelen Burcu aslen Diyarbakırlıdır. Hayatının birçok kısmında Uzak Doğu kültürü ile yakından ilgilenen Burcu, kariyerini de bu yönde ilerletti. Masterchef'ten sonra açtığı restoranda Türk ve Uzak Doğu mutfaklarını birleştirdi.

Asya'da 15 yıl yaşayan Burcu, çocukken Filipinli, daha sonra ise Çinli bir ailenin yanında büyüdü.



MASTERCHEF BURCU ÖNAL RESTORANI NEREDE?

Eski Masterchef yarışmacısı olan Burcu Önal, Uzak Doğu mutfağında kendisini geliştirmeye devam ederken büyük bir yol ilerledi. Şef Burcu Önal'ın restoranı Sini Ethnic Omakase, İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Tarlabaşı semtinde bulunuyor. Türk ve Uzak Doğu mutfaklarını buluşturmayı hedefleyen Burcu Önal, Japon omakase geleneğiyle hazırlanan bir fine-dining yemeklerini sunuyor.

MASTERCHEF BURCU ÖNAL EŞİ KİMDİR?

Yarışma sezonunda eşinin Burak Özçivit'e benzerliği gündeme gelen Burcu Önal, İbrahim Önal ile evlidir. Daha önce Masterchef'e konuk olarak katılan İbrahim Önal'ın Burak Özçivit benzerliği halen konuşuluyor.

MASTERCHEF BURCU ÖNAL HANGİ YIL YARIŞTI?

Bu akşamın konuğu olan eski yarışmacı 2020'de ilk kez elemelere katıldı. 2021'de ana kadroya giren Burcu, sezonu 6. sırada tamamlamıştı. 2023 yılında ise MasterChef All Star'da yarıştı.

MASTERCHEF BURCU KAÇINCI OLDU?

MasterChef Türkiye 2021 sezonunda yer alan Burcu, 6. sırada tamamlamıştı. Eren Kaşıkçı, Hasan Biltekin ve Tahsin Küçük ilk üçte yer alırken Burcu Önal, 6. olarak sezonu kapatmıştı.