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Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 19:29
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 19:29

Masterchef Burcu kimdir, kaç yaşında? Masterchef Burcu Önal restoranı nerede, eşi kim?

Masterchef'e konuk olan Burcu Önal kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemine yerleşti. Masterchef eski yarışmacısı olan Burcu Önal kimdir, eşi kim merak edilirken eski yarışmacının restoranının yeri de merak konusu oldu.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Masterchef Burcu kimdir, kaç yaşında? Masterchef Burcu Önal restoranı nerede, eşi kim?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 19:29
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 19:29

TV8 ekranlarında yayınlanan 'te bu akşam eski yarışmacı olan Burcu Önal konuk oluyor. Şefler ile duygusal anlar yaşayan Burcu Önal'ın restoranının nerede olduğu da dikkat çekti.

MASTERCHEF BURCU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1986 senesinde 'da dünyaya gelen Burcu aslen Diyarbakırlıdır. Hayatının birçok kısmında Uzak Doğu kültürü ile yakından ilgilenen Burcu, kariyerini de bu yönde ilerletti. Masterchef'ten sonra açtığı restoranda Türk ve Uzak Doğu mutfaklarını birleştirdi.

Asya'da 15 yıl yaşayan Burcu, çocukken Filipinli, daha sonra ise Çinli bir ailenin yanında büyüdü.
 

Masterchef Burcu kimdir, kaç yaşında? Masterchef Burcu Önal restoranı nerede, eşi kim?

MASTERCHEF BURCU ÖNAL RESTORANI NEREDE?

Eski Masterchef yarışmacısı olan Burcu Önal, Uzak Doğu mutfağında kendisini geliştirmeye devam ederken büyük bir yol ilerledi. Şef Burcu Önal'ın restoranı Sini Ethnic Omakase, İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Tarlabaşı semtinde bulunuyor. Türk ve Uzak Doğu mutfaklarını buluşturmayı hedefleyen Burcu Önal, Japon omakase geleneğiyle hazırlanan bir fine-dining yemeklerini sunuyor.

Masterchef Burcu kimdir, kaç yaşında? Masterchef Burcu Önal restoranı nerede, eşi kim?

MASTERCHEF BURCU ÖNAL EŞİ KİMDİR?

Yarışma sezonunda eşinin Burak Özçivit'e benzerliği gündeme gelen Burcu Önal, İbrahim Önal ile evlidir. Daha önce Masterchef'e konuk olarak katılan İbrahim Önal'ın Burak Özçivit benzerliği halen konuşuluyor.

Masterchef Burcu kimdir, kaç yaşında? Masterchef Burcu Önal restoranı nerede, eşi kim?

MASTERCHEF BURCU ÖNAL HANGİ YIL YARIŞTI?

Bu akşamın konuğu olan eski yarışmacı 2020'de ilk kez elemelere katıldı. 2021'de ana kadroya giren Burcu, sezonu 6. sırada tamamlamıştı. 2023 yılında ise MasterChef All Star'da yarıştı.

Masterchef Burcu kimdir, kaç yaşında? Masterchef Burcu Önal restoranı nerede, eşi kim?

MASTERCHEF BURCU KAÇINCI OLDU?

MasterChef Türkiye 2021 sezonunda yer alan Burcu, 6. sırada tamamlamıştı. Eren Kaşıkçı, Hasan Biltekin ve Tahsin Küçük ilk üçte yer alırken Burcu Önal, 6. olarak sezonu kapatmıştı.

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ETİKETLER
#masterchef
#İstanbul
#Beyoğlu
#Burcu Önal
#Sini Ethnic Omakase
#Biyografi
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