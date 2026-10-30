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Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 22:06
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 22:06

MasterChef’e konuk olan Lübnan’lı Joe Bayza kimdir? Joe Bayza mesleği ne?

MasterChef Türkiye’nin konuğu olan Lübnanlı Joe Bayza, izleyicilerin merak ettiği isimler arasına girdi. Yarışmada görülmesinin ardından Joe Bayza’nın kim olduğu, nereli olduğu ve hangi işle uğraştığı araştırılmaya başlandı. Peki, MasterChef’e konuk olan Joe Bayza kimdir? Lübnanlı konuğun mesleği ne?

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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MasterChef’e konuk olan Lübnan’lı Joe Bayza kimdir? Joe Bayza mesleği ne?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 22:06
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 22:06

’de konuk olarak yer alan Lübnanlı Joe Bayza, programın izleyicileri tarafından merak edilmeye başladı. Yarışmayı takip edenler, Joe Bayza’nın kim olduğunu ve mesleğini öğrenmek için araştırmalara yöneldi. Lübnanlı konuğun gastronomi dünyasındaki yeri ve profesyonel hayatı ilgi konusu oldu. Peki, Joe Bayza kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? MasterChef’e konuk olan Joe Bayza’nın mesleği ne?

LÜBNAN’LI JOE BAYZA KİMDİR?

MasterChef Türkiye’ye konuk olan Lübnanlı şef Joe Barza, gastronomi dünyasındaki kariyeriyle dikkat çekiyor. 11 Ağustos 1963’te ’ın kentinde dünyaya gelen Barza, mutfakla tanışmasını çocukluk yıllarında annesinin geleneksel Lübnan yemeklerine dayanarak şekillendirdi. Eğitimini Lübnan’daki Otelcilik Sanatları Okulu’nda alan Barza, profesyonel mutfak kariyerine adım attı.

MasterChef’e konuk olan Lübnan’lı Joe Bayza kimdir? Joe Bayza mesleği ne?

1993 yılında ülkesine dönen ünlü şef, Jounieh kentindeki Century Park Hotel’de baş aşçı olarak görev yaptı. Binlerce kişiye yemek hazırlanan büyük organizasyonları yöneten Barza, burada sekiz yıl çalıştı. Ardından uluslararası restoran zinciri The Chase’in baş aşçılığını üstlendi.

MasterChef’e konuk olan Lübnan’lı Joe Bayza kimdir? Joe Bayza mesleği ne?

2010 yılında kendi şirketi Joe Barza Mutfak Danışmanlığı’nı kuran şef, restoran ve catering sektöründe danışmanlık hizmetleri vermeye başladı. Menü geliştirme, restoran konsepti oluşturma, mutfak tasarımı, personel eğitimi ve maliyet kontrolü gibi alanlarda çalışmalar yürüttü.

MasterChef’e konuk olan Lübnan’lı Joe Bayza kimdir? Joe Bayza mesleği ne?

Televizyon dünyasında da tanınan Joe Barza, Orta Doğu versiyonu Top Chef programındaki sunuculuğuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Şeflik, televizyonculuk ve mutfak danışmanlığını bir arada sürdüren Barza, Lübnan mutfağının uluslararası alanda tanınmasına katkı sağlayan isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

 JOE BAYZA MESLEĞİ NE?

Joe Barza’nın mesleği şef (aşçı), televizyon sunucusu ve mutfak danışmanıdır. Lübnan mutfağı üzerine uzmanlaşan Barza, restoranlara menü geliştirme, mutfak tasarımı ve personel eğitimi gibi alanlarda danışmanlık yapmaktadır. Orta Doğu versiyonu Top Chef programıyla tanınmaktadır.

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ETİKETLER
#masterchef türkiye
#Lübnan
#sur
#Joe Bayza
#Top Chef
#Biyografi
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