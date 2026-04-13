Show TV'nin yeni iddialı yapımlarından biri olan Delikanlı dizisi genç oyuncu kadrosu ve farklı senaryosuyla izleyenleri kendisine çekmeyi başardı. Daha ilk bölümden reyting istatistiklerinde üst sıralara yerleşen Delikanlı; beklentileri kaşılayıp izleyiciler arasında sevilirken; dizinin oyuncu kadrosuna yönelik ilgi artmaya devam ediyor. Delikanlı dizisinde Yusuf'un sevgilisi Hazan karateri ile ekran karşısına çıkan ünlü oyuncu Melis Sezen'in rolü, izleyiciler arasında göze çarpan karakterlerden oluyor. Sadakatsiz dizisinde yakaladığı büyük çıkışı buradaki performansıyla da yakalayacağı tahmin edilen oyuncu Melis Sezen'e yönelik yapılan araştırmalarda en yoğunluklu aratılan konu güzel oyuncunun yaşı ve özel hayatı oluyor. Peki Delikanlı dizisinde Hazan'ı oynayan Melis Sezen kimdir? Melis Sezen kaç yaşında?

Özetle

HABERİN ÖZETİ Melis Sezen kaç yaşında, sevgilisi var mı? Melis Sezen nereli? Melis Sezen'in oynadığı diziler Show TV'nin yeni dizisi Delikanlı'da Yusuf'un sevgilisi Hazan karakterini canlandıran Melis Sezen'in kim olduğu, yaşı ve özel hayatı merak ediliyor. Melis Sezen, 2 Ocak 1997'de İstanbul Silivri'de doğdu. Oyunculuk eğitimine 12 yaşında başladı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim aldı. Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü mezunudur. Kariyerine 'Hayat Bazen Tatlıdır' dizisiyle başladı ve 'Sadakatsiz' dizisindeki Derin karakteriyle büyük çıkış yakaladı. Daha önce iş insanı Atilla Bingöl ile aşk yaşadığı iddia edilmiş, ancak daha sonra bu iddialar yalanlanmıştır.

MELİS SEZEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul’un Silivri ilçesinde dünyaya gözlerini açan Melis Sezen, ailesinin desteği sayesinde oyunculuk alanına yönelebilmiş ve 12 yaşındayken kendini tiyatro eğitimlerinde bulmuştur.

Annesinin oyunculuk kabiliyetini erken fark etmesiyle birlikte Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuğun ilk temellerini alan Melis Sezen, Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü’nden aldığı notlarla mezuniyetini tamamlamıştır.

Sosyal medyada bir ara kırmızı elbisesiyle yaptığı salsa dansıyla gündem olan Sezen hobi olarak birden fazla dal ile ilgilenmiş; tango, voleybol gibi birçok etkinliklerde başarısını göstermiştir.

MELİS SEZEN'İN MERAK EDİLEN MESLEK KARİYERİ!

Televizyon dünyasına adım attığı ilk projesi 2016-17 dönemlerinde yayınlanan 'Hayat Bazen Tatlıdır' olan Melis Sezen; 2018 yılında sinema alanında rol aldığı bağımsız fimlerle adından bahsettirmiştir.

2019 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Leke' dizisindeki Yasemin rolüyle kariyerinde önemli bir sıçrama yaşayan Melis Sezen, oyunculuk kariyerindeki en büyük patlamasını Sdakatsiz dizisinde Derin karakteriyle yaşadı.

MELİS SEZEN'İN ROL ALDIĞI BAZI PROJELER:

Dizi Adı Kanal Yıl Delikanlı Show TV 2026 Deha Show TV 2024 Gülcemal NOW TV 2023 Sadakatsiz Ya İstiklal Ya Ölüm 2020 Sevgili Geçmiş 2019

MELİS SEZEN BEKAR MI, SEVGİLİSİ VAR MI?

Geçen sene ismi iş adamı Atilla Bingöl ile aşk sayfalarına karışan Melis Sezen'in bu ilişkisi magazin dünyasında büyük ses getirmiş ve uzun süre de konuşulmuştu.

Anlaşamamaları nedenyile ilişkilerini sonlandırdıkları bilinen Sezen, daha sonra “Deha” dizisindeki partneri Aras Bulut İynemli ile de sevgili olduğu iddia edilmişti.

Ancak, ekranların başarılı oyuncusu Sezen, bu iddiaların asılsız olduğunu söylemiş ve aralarındaki ilişkinin yalnızca iş arkadaşlığı olduğunu belirtmişti.

Şimdilerde ise sevgilisi olup olmadığı bilinmeyen Sezen, özel hayatında merak uyandırmaya devam ediyor.