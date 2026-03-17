Ünlü oyuncu Burcu Özberk ile birbirlerini sosyal medyadan takibe alan Metin Hara, magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz yıllarda ünlü Brezilyalı model Adriana Lima ile yaşadığı aşkla gündem olmuştu. Arama motorlarında Metin Hara hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı. Peki, Metin Hara kimdir? Metin Hara kaç yaşında, aslen nereli, nerede yaşıyor? Sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

METİN HARA KİMDİR?

Metin Hara, 14 Haziran 1982 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İlk öğrenimini 50. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nda tamamlayan Metin Hara daha sonra orta ve lise öğrenimini ise Üsküdar Amerikan Koleji’nde tamamlamıştır.

Daha sonra İstanbul Tıp Fakültesi’nde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden mezun olmuştur. Asıl mesleği fizyoterapistlik olan Metin Hara, eğitimlerine devam ederken bir yandan da reklam filmlerinde yer almasıyla oyunculuk da yapmıştır.

Ayrıca Metin Hara, tanıtım şirketlerinden de yer alarak dikkatleri üzerine çekmiştir. Şimdilerde de ünlü oyuncu Burcu Özberk ile bir akşam arkadaş grubuyla yemek yedikten sonra birbirlerini sosyal medyadan takibe almalarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.

METİN HARA KAÇ YAŞINDA?

Metin Hara 14 Haziran 1982 yılında dünyaya gelmiştir. 2026 yılıyla itibariyle Metin Hara, 43 yaşındadır. İstanbul’da dünyaya gelen Metin Hara, yazar kimliği ile de tanınarak dikkatleri üzerine çekmektedir. Kitaplarıyla gündemde sıklıkla yer alan Metin Hara, tıp dünyasının da yakından takip ettiği isimlerden biridir.

METİN HARA ASLEN NERELİ?

Metin Hara’nın aslen nereli olduğu da merak edilerek araştırılmaya başlandı. Özellikle de uzun dönemler yurt dışında yaşayan Metin Hara’nın aslen nereli olduğu kamuoyunda bulunmuyor. Metin Hara hakkında kamuoyunda sadece hayatı ve nerede okuduğu ya da bu zamana kadar yaptığı işler yer alıyor.

Kamuoyunda Metin Hara hakkında merak edilenler araştırılırken, kendini tamamlayıcı olarak bilinen Tıp’ın içerisinde bulduğu söyleniyor. 10 sene kadar tıp alanında çalışmalarını yürüten Metin Hara, sadece kendi alanında değil, sinema ve film alanında da kendini kanıtlamıştır.

METİN HARA NEREDE YAŞIYOR?

Metin Hara’nın nerede yaşadığı tam olarak bilinmiyor. Metin Hara belli bir dönem yurt dışında yaşaması nedeniyle kimi zaman hayatını orada sürdürdüğü iddia ediliyor. Ancak tam olarak Metin Hara’nın nerede yaşadığına dair bir bilgi bulunmuyor.