Metin Kadayıfçıoğlu, kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim olmasa da Kadayıfçıoğlu ailesiyle olan bağı sayesinde gündeme gelen isimlerden biri olarak öne çıkıyor. İş dünyasında tanınan Bilal Kadayıfçıoğlu’nun kuzeni olmasıyla bilinen Kadayıfçıoğlu, daha çok yaşanan bir trafik kazası sonrası adından söz ettirdi. Metin Kadayıfçıoğlu hakkında net ve kapsamlı biyografik bilgiler sınırlı olsa da, aile bağlantıları ve adı geçen olaylar üzerinden kamuoyunda merak uyandıran figürlerden biri haline geldi. Peki, Metin Kadayıfçıoğlu kimdir? Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu ne iş yapıyor?

METİN KADAYIFÇIOĞLU KİMDİR?

Son günlerde kamuoyunda adı daha sık anılmaya başlayan Metin Kadayıfçıoğlu, hakkında sınırlı bilgi bulunmasına rağmen merak edilen isimler arasında yerini aldı. Açık kaynaklarda yer alan veriler incelendiğinde, Metin Kadayıfçıoğlu’nun köklü bir geçmişe sahip Kadayıfçıoğlu ailesinin bir üyesi olduğu görülüyor. Metin Kadayıfçıoğlu’nun kendisine dair detaylı biyografik bilgiler kamuya geniş ölçüde yansımış değildir.

Özellikle Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun verdiği bir ifadede Metin Kadayıfçıoğlu’ndan “amcamın oğlu” şeklinde bahsetmesi, ikili arasındaki akrabalık bağını net bir şekilde ortaya koymaktadır. Metin Kadayıfçıoğlu’nun birinci derece kuzen olması kamuoyundaki merakı da artırdı. Kadayıfçıoğlu ailesi ise kökeni Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan Diyarbakır’a uzanan köklü ailelerden biri olarak biliniyor. Yıllar içerisinde denizcilik başta olmak üzere enerji, ticaret ve yatçılık gibi farklı alanlarda yaptıkları yatırımlarla iş dünyasında önemli bir konuma ulaştıkları ifade ediliyor.

METİN KADAYIFÇIOĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Kadayıfçıoğlu ailesi hakkında yapılan araştırmalar neticesinde Metin Kadayıfçıoğlu’nun ne iş yaptığına dair net bir bilgi bulunmamaktadır. Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun ve ailesinin uğraştığı iş dikkate alındığında Metin Kadayıfçıoğlu’nun da denizcilik sektörü, enerji projeleri ve spor kulübü yatırımları gibi farklı alanlarda faaliyet gösterebileceği tahmin ediliyor. Metin Kadayıfçıoğlu’nun aile şirketinde çalışıp çalışmadığına dair kamuoyuna yansıyan net ve doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

KADAYIFÇIOĞLU AİLESİ VE İZZET YILDIZHAN BAĞLANTISI NE?

Yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan dosyada, ünlü türkücü İzzet Yıldızhan’ın olay gecesine ilişkin telefon trafiği mercek altına alındı. Yıldızhan’ın ifadesinde, gece saatlerinde gelen bir telefonla gelişmelerden haberdar olduğunu belirtmesine rağmen, yapılan teknik analizler farklı detayları gündeme taşıdı.

Dosyada yer alan incelemelere göre, Yıldızhan’ın diğer şüphelilerle gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinin büyük bölümünün olayın hemen ardından gerçekleştiği tespit edildi. Bu durum, iletişim trafiğinin zamanlaması açısından dikkat çekici bulundu. Özellikle Metin Kadayıfçıoğlu ile WhatsApp üzerinden yürütülen yazışmaların “olağan dışı” olarak nitelendirilmesi, soruşturmanın seyrini etkileyen unsurlar arasında gösterildi.