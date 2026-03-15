Biyografi
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Mihre Mutlu kimdir, kaç yaşında? İbrahim Çelikkol'un eski eşi Mihre Mutlu ne iş yapıyor, kaç çocuğu var?

İbrahim Çelikkol'un mimar eski eşi Mihre Mutlu'nun özel hayatı merak ediliyor. İbrahim Çelikkol'un ilk eşi olup 5 yıl evli kaldığı Mihre Mutlu'nun mesleği ne? Mihre Mutlu kaç yaşında, çocuğunun ismi ne?

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.03.2026
saat ikonu 21:36
|
GÜNCELLEME:
15.03.2026
saat ikonu 21:36

Now kanalının yeni sezon dizileri arasında gelen ''nın başrol oyuncusu , arama motorunda ismi sıklıkla aratılan oyuncular arasında geliyor. Rol aldığı dizilerde ekrana yansıttığı üstün oyunculuk yeteneği ve göze çarpan karizmasıyla ilgi odağı olan İbrahim Çelikkol'un özel hayatı özellikle de geniş hayran kitlesi tarafından yakın takip ediliyor. Doktor Başka Hayatta dizisinin Doktor İnan Kural'ını oynayan İbrahim Çelikkol'un gerçek hayatta kim olduğu, evliliği ve özel hayatına yönelik detaylar araştırılıyor. Peki İbrahim Çelikkol'un eski eşi Mihre Mutlu kimdir? Mihre Mutlu kaç yaşında, hangi okul okudu?

İBRAHİM ÇELİKKOL'UN ESKİ EŞİ MİHRE MUTLU KİMDİR?

Son yeni projesi Doktor Başka Hayatta'da Doktor İnan Kural karakteri olan İbrahim Çelikkol, uzun bir aradan sonra yine yeniden gündemlere geliyor.

Yayınlanan ilk bölümü sonrasında hikayesi izleyici tarafından beğenilen Doktor Başka Hayatta'da başrolde görülen İbrahim Çelikkol, bu dizi sayesinde yeniden gündemin aratılan isimlerinden oldu.

Evlilik hayatı merak edilen İbrahim Çelikkol'un önceden evlenip boşandığı eski eşi Mihre Mutlu da arama motoruna takılan bir diğer isimlerden oldu. Peki İbrahim Çelikkol'un eski eşi Mihre Mutlu kimdir?

1989 tarihinde Samsun’da doğan mimar Mihre Mutlu, 2026 yılı itibariyle 37 yaşındadır. Gençlik döneminde mimar olmayı kafasına koyan Mihre Mutlu, eğitim hayatını da ona göre şekillendirmiş ve Bahçeşehir Üniversitesi ve Tasarım Fakültesi’nde gördüğü derslerde başarılı notlar alarak bölümünü bitirmiştir.

Mesleğini aktif bir şekilde sürdürmeye devam ettiği bilinen Mihre Mutlu, özel yaşamını kamera önünden ve medyadan uzak tutmayı tercih ediyor.

İBRAHİM ÇELİKKOL İLE MİHRE MUTLU NE ZAMAN EVLENDİ?

'İffet', 'Doğduğun Ev Kaderindir' gibi popüler yapımlarda rol alarak ekranlarda başarılı performans sergileyen İbrahim Çelikkol, 2017 yılında ilk evliliğini gerçekleşmiştir.

Annelik duygusunu ilk kez Mayıs ayında tadan Mihre Mutlu, dünyanın en kıymetli şeylerinden biri olan çocuk sahibi olmaz arzusunu eşi İbrahim Çelikkol'a tattırmıştır. Ali ismini verdikleri oğulları dünyaya gelmiş ve ilk kez anne-baba olma duygusunu yaşamışlardır.

2017-2022 dönemi boyunca evli kalan ancak, daha sonradan anlaşamamaları nedeniyle yollarını ayırma kararı alan Çelikkol çifti tek celsede boşanmıştı.

İBRAHİM ÇELİKKOL'U TANIMAMIZI SAĞLAYAN BAZI DİZİLER:

Doğduğun Ev Kaderindir/2021

İffet/ 2011-2012

Karadağlar/ 2010

Keskin Bıçak/ 2010

Kördüğüm/ 2015-2016

Merhamet/ 2013

Muhteşem İkili/ 2018

Reaksiyon/ 2014

Seddülbahir 32 Saat/ 2015

Siyah Beyaz Aşk/ 2017

