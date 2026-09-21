Şinasi Yüzbaşıoğlu, 2026 yılına Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü olarak başlamış, mayıs ayında gerçekleştirilen görevlendirmeyle Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine getirilmişti.

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HABERİN ÖZETİ Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun yeni görevi belli oldu Müge Anlı'nın eşi emniyet müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun emniyet teşkilatındaki görev değişiklikleri ve kariyeri hakkında bilgiler yer almaktadır. Şinasi Yüzbaşıoğlu, 10 Nisan 1963 Adana doğumlu bir emniyet müdürüdür. Yüzbaşıoğlu, emniyet teşkilatında Erzurum, Adana ve İstanbul'da çeşitli görevlerde bulunmuştur. Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu 25 Haziran 2022 tarihinde evlenmiştir. Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun 2026 yılındaki görev yerleri arasında Sarıyer ve Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü bulunmaktadır.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 1 Eylül'de yapılan ilçe ve şube müdürlüklerindeki değişikliklerin ardından Yüzbaşıoğlu'nun Eyüpsultan'daki görevi sona ermişti. Yerine Can Coşkun atanırken, Yüzbaşıoğlu'nun bundan sonraki görev yeri merak konusu olmuştu.

Kararnamede Yüzbaşıoğlu'nun herhangi bir ilin emniyet müdürlüğüne atanmaması dikkat çekti. Edinilen bilgilere göre Yüzbaşıoğlu, bundan sonraki görevini Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında sürdürecek.

ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU KİMDİR, HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

10 Nisan 1963 doğumlu olan Şinasi Yüzbaşıoğlu, 2026 yılı itibarıyla 63 yaşındadır. Şinasi Yüzbaşıoğlu Adana doğumludur. 10 Nisan 1963 tarihinde Adana’da dünyaya gelen Yüzbaşıoğlu, eğitim hayatının ardından polislik mesleğine adım attı. Şinasi Yüzbaşıoğlu emniyet müdürüdür. Meslek hayatı boyunca emniyet teşkilatının farklı birimlerinde görev yapan Yüzbaşıoğlu, özellikle İstanbul’daki ilçe emniyet müdürlüğü görevleriyle tanındı.

Yüzbaşıoğlu, 2021 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görev yaptı. Ardından Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini üstlendi. 2025 yaz atamaları kapsamında Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü olan Yüzbaşıoğlu, Mayıs 2026’da Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.