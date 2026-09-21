Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun yeni görevi belli oldu

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İstanbul
Şinasi Yüzbaşıoğlu, 2026 yılına Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü olarak başlamış, mayıs ayında gerçekleştirilen görevlendirmeyle Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine getirilmişti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 1 Eylül'de yapılan ilçe ve şube müdürlüklerindeki değişikliklerin ardından Yüzbaşıoğlu'nun Eyüpsultan'daki görevi sona ermişti. Yerine Can Coşkun atanırken, Yüzbaşıoğlu'nun bundan sonraki görev yeri merak konusu olmuştu.
Kararnamede Yüzbaşıoğlu'nun herhangi bir ilin emniyet müdürlüğüne atanmaması dikkat çekti. Edinilen bilgilere göre Yüzbaşıoğlu, bundan sonraki görevini Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında sürdürecek.
10 Nisan 1963 doğumlu olan Şinasi Yüzbaşıoğlu, 2026 yılı itibarıyla 63 yaşındadır. Şinasi Yüzbaşıoğlu Adana doğumludur. 10 Nisan 1963 tarihinde Adana’da dünyaya gelen Yüzbaşıoğlu, eğitim hayatının ardından polislik mesleğine adım attı. Şinasi Yüzbaşıoğlu emniyet müdürüdür. Meslek hayatı boyunca emniyet teşkilatının farklı birimlerinde görev yapan Yüzbaşıoğlu, özellikle İstanbul’daki ilçe emniyet müdürlüğü görevleriyle tanındı.
Yüzbaşıoğlu, 2021 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görev yaptı. Ardından Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini üstlendi. 2025 yaz atamaları kapsamında Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü olan Yüzbaşıoğlu, Mayıs 2026’da Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.