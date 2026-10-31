Dünyaca ünlü futbolcu Muhammed Salah'ın eşi Magi Salah, gözlerden uzak yaşamayı tercih eden isimler arasında yer alıyor. Çocukluk yıllarından beri tanışan çift, 2013 yılında evlendi. İki kız çocukları bulunan Magi ve Muhammed Salah'ın aile hayatı futbolseverlerin ilgisini çekiyor. Peki, Muhammed Salah'ın eşi Magi Salah kimdir, nerelidir ve ne iş yapıyor?

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HABERİN ÖZETİ Muhammed Salah'ın eşi kimdir? Muhammed Salah'ın eşi nereli? Muhammed Salah'ın eşi ne iş yapıyor? Haberde, futbolcu Muhammed Salah'ın gözlerden uzak bir yaşam süren eşi Magi Salah'ın kökeni, evliliği, eğitimi ve iş hayatına dair bilgiler aktarılmaktadır. Magi Salah ve Muhammed Salah, çocukluk yıllarında Mısır'ın Gharbia iline bağlı Nagrig köyünde tanışmış ve 17 Aralık 2013 tarihinde evlenmiştir. Çiftin Mekke ve Kayan adlarında iki kız çocuğu bulunmaktadır. İskenderiye Üniversitesi'nde biyoteknoloji eğitimi alan Magi Salah, aile yaşamını ön planda tutmaktadır. 2026 yılında yayımlanan haberlere göre Magi Salah, Salah ailesiyle bağlantılı bazı şirketlerde direktör ve yönetici olarak görev almaya başlamıştır.

MUHAMMED SALAH'IN EŞİ KİMDİR?

Mısır Milli Takımı ve Liverpool'un yıldız futbolcusu Muhammed Salah'ın eşi Magi Salah, uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Çocukluk yıllarından beri birbirini tanıyan çift, 17 Aralık 2013 tarihinde evlendi. Evliliklerini kamuoyundan uzak tutmayı tercih eden ikilinin Mekke ve Kayan adında iki kız çocuğu bulunuyor.

Magi Salah, eşinin futbol kariyeri boyunca onu destekleyen isimlerden biri olarak biliniyor. Aile yaşamını ön planda tutan Magi Salah, nadiren kamuoyu karşısına çıkıyor.

MUHAMMED SALAH'IN EŞİ NERELİ?

Magi Salah, Mısır'ın Gharbia iline bağlı Nagrig köyünde dünyaya geldi. Burası, Muhammed Salah'ın da doğup büyüdüğü yer olarak biliniyor. Çiftin yolları çocukluk yıllarında aynı köyde kesişti. Aynı okulda eğitim gören ikili, yıllar içinde ilişkilerini evliliğe taşıdı. Magi Salah'ın da eşinin memleketinden olması, çiftin ortak geçmişini daha da dikkat çekici hâle getiriyor.

MUHAMMED SALAH'IN EŞİ NE İŞ YAPIYOR?

Magi Salah, İskenderiye Üniversitesi'nde biyoteknoloji eğitimi aldı. Ancak eğitimini tamamladıktan sonra hangi mesleği yaptığına ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgiler uzun süre sınırlı kaldı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Magi Salah, son dönemde ise aile yatırımlarıyla bağlantılı şirketlerde üstlendiği yöneticilik görevleriyle gündeme geldi.

2026 yılında yayımlanan haberlere göre Magi Salah, Salah ailesiyle bağlantılı bazı şirketlerde direktör olarak görev almaya başladı. Böylece Muhammed Salah'ın eşi, eğitim hayatının yanı sıra iş dünyasındaki rolüyle de dikkat çekti.