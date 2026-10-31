Muhammed Salah'ın eşi kimdir? Muhammed Salah'ın eşi nereli? Muhammed Salah'ın eşi ne iş yapıyor?

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Dünyaca ünlü futbolcu Muhammed Salah'ın eşi Magi Salah, gözlerden uzak yaşamayı tercih eden isimler arasında yer alıyor. Çocukluk yıllarından beri tanışan çift, 2013 yılında evlendi. İki kız çocukları bulunan Magi ve Muhammed Salah'ın aile hayatı futbolseverlerin ilgisini çekiyor. Peki, Muhammed Salah'ın eşi Magi Salah kimdir, nerelidir ve ne iş yapıyor?
Mısır Milli Takımı ve Liverpool'un yıldız futbolcusu Muhammed Salah'ın eşi Magi Salah, uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Çocukluk yıllarından beri birbirini tanıyan çift, 17 Aralık 2013 tarihinde evlendi. Evliliklerini kamuoyundan uzak tutmayı tercih eden ikilinin Mekke ve Kayan adında iki kız çocuğu bulunuyor.
Magi Salah, eşinin futbol kariyeri boyunca onu destekleyen isimlerden biri olarak biliniyor. Aile yaşamını ön planda tutan Magi Salah, nadiren kamuoyu karşısına çıkıyor.
Magi Salah, Mısır'ın Gharbia iline bağlı Nagrig köyünde dünyaya geldi. Burası, Muhammed Salah'ın da doğup büyüdüğü yer olarak biliniyor. Çiftin yolları çocukluk yıllarında aynı köyde kesişti. Aynı okulda eğitim gören ikili, yıllar içinde ilişkilerini evliliğe taşıdı. Magi Salah'ın da eşinin memleketinden olması, çiftin ortak geçmişini daha da dikkat çekici hâle getiriyor.
Magi Salah, İskenderiye Üniversitesi'nde biyoteknoloji eğitimi aldı. Ancak eğitimini tamamladıktan sonra hangi mesleği yaptığına ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgiler uzun süre sınırlı kaldı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Magi Salah, son dönemde ise aile yatırımlarıyla bağlantılı şirketlerde üstlendiği yöneticilik görevleriyle gündeme geldi.
2026 yılında yayımlanan haberlere göre Magi Salah, Salah ailesiyle bağlantılı bazı şirketlerde direktör olarak görev almaya başladı. Böylece Muhammed Salah'ın eşi, eğitim hayatının yanı sıra iş dünyasındaki rolüyle de dikkat çekti.