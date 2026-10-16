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Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 20:53
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 20:53

Muhtemel Aşk’ın Kader’i kimdir? Leyla Feray kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Show TV’nin MF Yapım imzalı dizisi Muhtemel Aşk, oyuncu kadrosuna katılan yeni isimle gündeme geldi. Perşembe akşamları izleyiciyle buluşan dizide, Ekin Koç’un canlandırdığı Kadir karakterinin uzun süredir beklenen ikiz kardeşi Kader sonunda hikâyeye dahil oluyor. Kader karakterine ise başarılı oyuncu Leyla Feray hayat verecek. Yeni karakterin dizide yaşanacak gelişmeleri nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. Peki, Muhtemel Aşk’ın Kader’i Leyla Feray kimdir? Leyla Feray kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı? İşte oyuncu hakkında merak edilenler.

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Muhtemel Aşk’ın Kader’i kimdir? Leyla Feray kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 20:53
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 20:53

dizisi, hikâyeye katılan yeni karakteriyle izleyicilerin dikkatini çekiyor. ’de yayınlanan, MF Yapım imzalı dizide Kadir’in ikiz kardeşi Kader’in gelişi beklenen gelişmeler arasında yer alıyordu. ’un hayat verdiği Kadir’in kardeşi Kader karakterini canlandıracak isim ise Leyla Feray oldu. Altan Dönmez’in yönettiği dizide Kader’in hikâyeye nasıl dahil olacağı ve Kadir’le karşılaşmasının olayları nasıl değiştireceği merak ediliyor. Gelişmenin ardından izleyiciler, Muhtemel Aşk’ın Kader’i Leyla Feray hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Leyla Feray kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? İşte merak edilen soruların yanıtları.

MUHTEMEL AŞK’IN KADER’İ KİMDİR?

Show TV’nin MF Yapım imzalı dizisi Muhtemel Aşk, perşembe akşamları izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor. Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu dizide beklenen gelişme yaşandı. Hikâyeye katılması uzun süredir beklenen Kadir’in ikiz kardeşi Kader Emindağ karakteri sonunda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Muhtemel Aşk’ın Kader’i kimdir? Leyla Feray kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Birsen Altuntaş’ın haberine göre başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı dizinin oyuncu kadrosuna başarılı oyuncu Leyla Feray dahil oldu. Feray, dizide Kader Emindağ karakterine hayat verecek. Kadir’in ikiz kardeşi Kader’in hikâyeye katılmasıyla birlikte dizide yaşanacak gelişmeler şimdiden merak konusu oldu. İzleyiciler, Kader’in gelişiyle karakterler arasındaki dengelerin nasıl değişeceğini araştırmaya başladı.

Muhtemel Aşk’ın Kader’i kimdir? Leyla Feray kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Öte yandan dizinin 19. bölüm çekimleri devam ederken, sevilen yönetmen Altan Dönmez’e set ekibinden anlamlı bir sürpriz geldi. Dönmez’in doğum günü, ekip tarafından hazırlanan kutlamayla kutlandı. Hem yeni karakter hem de setten gelen bu özel anlarla gündeme gelen Muhtemel Aşk, yeni bölümleriyle izleyicilerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor.

LEYLA FERAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Leyla Feray, 8 Mayıs 1993 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olan Feray, Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü’nden mezun oldu. Oyunculuk kariyerine 2013 yılında Ben Onu Çok Sevdim dizisiyle adım atan Feray, ardından Paşa Gönlüm ve Üç Arkadaş yapımlarında rol aldı.

Muhtemel Aşk’ın Kader’i kimdir? Leyla Feray kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Oyuncu, Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde oynadığı Ayşe Sultan karakteriyle dikkat çekti. 2020 yılında Netflix’in Rise of Empires: Ottoman yapımında Hüma Hatun karakterini üstlenen Feray, İkimizin Sırrı ve Camdaki Kız dizilerinde de izleyici karşısına çıktı. 2019 yılında Aries adlı kısa filmde başrol üstlenen oyuncu, tiyatro sahnesinde de yer aldı.

Muhtemel Aşk’ın Kader’i kimdir? Leyla Feray kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Ayşe Kulin’in Veda romanından uyarlanan tiyatro oyununda Mehpare karakterini oynayan Feray, bu performansıyla Vasfi Rıza Zobu anısına verilen yılın en başarılı genç tiyatro oyuncusu ödülüne layık görüldü. Başarılı oyuncu, şimdi de Muhtemel Aşk dizisinde Kadir’in ikiz kardeşi Kader karakteriyle gündeme geliyor.

LEYLA FERAY HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Ben Onu Çok Sevdim

Paşa Gönlüm

Üç Arkadaş

Muhteşem Yüzyıl Kösem

Rise of Empires: Ottoman

Muhtemel Aşk’ın Kader’i kimdir? Leyla Feray kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

İkimizin Sırrı

Camdaki Kız

Muhtemel Aşk

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ETİKETLER
#ekin koç
#show tv
#MF Yapım
#leyla feray
#Muhtemel Aşk
#Biyografi
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