Türk Hava Yolları’nın Genel Kurulu öncesinde yönetim kuruluna ilişkin bilgiler kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi Murat Şeker’in kariyer geçmişi ve akademik çalışmaları merak ediliyor. İşte Murat Şeker’in eğitim ve iş kariyeri…

HABERİN ÖZETİ Murat Şeker kimdir? THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta Murat Şeker THY! Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi Prof. Dr. Murat Şeker'in eğitim ve iş kariyeri hakkında bilgi verilmektedir. Murat Şeker kimdir? Prof. Dr. Murat Şeker, Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden bölüm ikincisi olarak mezun olmuş, Sabancı Üniversitesi'nde Ekonomi alanında yüksek lisans ve Minnesota Üniversitesi'nde Ekonomi alanında doktora dereceleri almıştır. Murat Şeker THY nereli? 2008-2013 yılları arasında ABD'de Dünya Bankası'nda ekonomist olarak çalışmış ve iki kez Dünya Bankası Baş Ekonomist Şeref ödülüne layık görülmüştür. Murat Şeker kimdir THY? 2013-2016 yılları arasında Ziraat Bankası'nda Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı olarak görev yapmış ve çeşitli Ziraat şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Temmuz 2016'da Türk Hava Yolları'nda Genel Müdür (Mali) Yardımcısı olarak göreve başlamış ve Mart 2021 itibarıyla Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi olmuştur. Halen Türk Hava Yolları'nın grup şirketlerinden Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ve SunExpress'te yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. 2015-2018 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi'nde yarı zamanlı eğitmen olarak çalışmış ve Aralık 2025'te Profesör unvanını almıştır.

MURAT ŞEKER KİMDİR?

Prof. Dr. Murat Şeker, 2000 yılında Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden bölüm ikincisi olarak mezun oldu. Lisans eğitiminin ardından akademik kariyerine devam eden Prof. Dr. Şeker, 2002 yılında Sabancı Üniversitesi’nden Ekonomi alanında yüksek lisans derecesi aldı. Eğitim hayatını uluslararası alanda sürdüren Şeker, 2008 yılında Minnesota Üniversitesi’nde Ekonomi alanında doktora eğitimini tamamladı.

Akademik çalışmalarını sürdürdüğü dönemde doktora eğitimi kapsamında çeşitli dersler veren Prof. Dr. Murat Şeker, ekonomik büyüme ve kalkınma, para ve bankacılık, kamu finansmanı ve mikroekonomi alanlarında dersler verdi.

2008-2013 yılları arasında ABD’de Dünya Bankası bünyesinde görev alan Şeker, Finansal ve Özel Sektör Gelişimi Başkan Yardımcılığı altında ekonomist olarak çalıştı. Bu süreçte farklı gelişmekte olan ülkelerde yürütülen operasyonel projelerde yer aldı ve bu ülkelere yönelik çeşitli politika raporları ile araştırmalar hazırladı.

Dünya Bankası’ndaki görevi sırasında inovasyon, girişimcilik, uluslararası ticaret ve büyüme konularına odaklanan çalışmalar gerçekleştiren Prof. Dr. Murat Şeker, hazırladığı yayınlar nedeniyle iki kez Dünya Bankası Baş Ekonomist Şeref ödülüne layık görüldü. Bu süreçte farklı ülkelerle ilgili kapsamlı analizler hazırladı.

2013-2016 yılları arasında Ziraat Bankası’nda Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Murat Şeker, bankanın uluslararası finansman faaliyetlerini yürüttü. Aynı dönemde Ziraat Yatırım, Ziraat Hayat ve Emeklilik ile Ziraat Sigorta şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

Temmuz 2016’da Türk Hava Yolları’nda Genel Müdür (Mali) Yardımcısı olarak görevlendirilen Prof. Dr. Şeker, finansman, hazine operasyonları, muhasebe, satın alma ve yatırımcı ilişkileri alanlarında sorumluluk üstlendi. Mart 2021 itibarıyla şirketin Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyeliği görevini de yürütmeye başladı.

Prof. Dr. Murat Şeker, halen Türk Hava Yolları’nın grup şirketlerinden Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ve SunExpress’te yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Akademik çalışmalarını da sürdüren Şeker, 2015-2018 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde yarı zamanlı eğitmen olarak ders verdi.

Prof. Dr. Murat Şeker, 2015-2018 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler fakültesinde yarı zamanlı eğitmen olarak çalışmış ve Aralık 2025'te Profesör unvanını almıştır.

MURAT ŞEKER NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Prof. Dr. Murat Şeker’in doğum yeri ve yaşıyla ilgili bilgiler kamuoyuna açık kaynaklarda yer almamaktadır.