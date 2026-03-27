Murat Sönmez kimdir, kimin oğlu? Murat Sönmez neden öldü, cenaze detayları belli oldu mu?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Türk halk müziği dünyasında ismini geniş bir kitleye duyurmuş ve seslendirdiği parçalarla milyonlarca insanın gönlüne dokunmuş olan merhum sanatçı Kamil Sönmez'in acı kaybından sonra şimdi de oğlu Murat Sönmez için kötü haber geldi.
Türk halk müziğinin öncü kişilerinden olan Kamil Sönmez’in ölüm haberi sanat camiasında derin bir kayba neden olmuş ve yokluğu fark edilmişti.
KAMİL SÖNMEZ'İN OĞLU MURAT SÖNMEZ HAYATINI KAYBETTİ!
20 Aralık 2012 yılında 65 yaşında hayata gözlerini yuman Kamil Sönmez'in oğlu Murat'ın ise acılı haberi bugün kamuoyuna duyruldu.
KAMİL SÖNMEZ'İN OĞLU MURAT SÖNMEZ NEDEN ÖLDÜ, HASTA MIYDI?
Ordulu merhum sanatçı Kamil Sönmez'in oğlu Murat Sönmez'in ölüm nedenine ilişkin elde edilen verilerde; Murat Sönmez'in bir süredir sağlık problemleri nedeniyle mücadele ettiği öğrenildi.
MURAT SÖNMEZ NE ZAMAN ÖLDÜ?
Yaşam mücadelesi sonlanan Murat Sönmez, 27 Mart Cuma günü hayata gözlerini yumdu.
MURAT SÖNMEZ'İN CENAZE BİLGİLERİ BELLİ OLDU MU?
Merhum Karadenizli sanatçı Kamil Sönmez'in oğlu Murat Sönmez'in cenaze detayları henüz netleşmedi.
En yakın zamanda ailesinin kamuoyuna yönelik duyurusu bekleniyor.
MURAT SÖNMEZ KİMDİR?
Halk müziği sanatçısı Kamil Sönmez'in oğlu olarak gündemde olan Murat Sönmez'in özel hayatına yönelik bilgiler medyaya yansıtılmıyor.
Murat Sönmez'in kimliği, eşi, çocukları ve eğitim bilgileri gibi kişisel bilgilerine dair detaylı bilgiler bulunmamaktadır. Yalnızca bir çocuk babası olduğu öne sürülmektedir.
MURAT SÖNMEZ KİMİN OĞLU?
38 yaşında hayatını kaybettiği bilinen Murat Sönmez'in Türk Halk müziğinin usta isimlerinden olan merhum Kamil Sönmez'in oğlu olduğu bilinmektedir.
MURAT SÖNMEZ'İN BABASI KAMİL SÖNMEZ KİMDİR?
1947 yılında Ordu'nun Perşembe ilçesinde doğan Kamil Sönmez, halk arasında en çok seslendirdiği Karadeniz türküleri ile bilinirdi.
Müzik ile ilgilenmesinin yanı sıra sinema ve tiyatro oyunculuğu da yaptığı bilinen merhum sanatçı Kamil Sönmez, Ankara Devlet Konservatuarı Opera-Şan bölümünde eğitim görmüştür.
KAMİL SÖNMEZ'İN KARİYERİ
Askerliği biter bitmez Avni Dilligil Tiyatrosu'nda profesyonel tiyatro oyunculuğunda kendini gösterdi.
Bir yandan oyunculuk yaparken diğer yandan Zülfü Livaneli'nin yapımcılığında ilk plağı olan İnce Memed - Hekimoğlu ile müzik kariyerine başlangıç yaptı.
Girdiği halk türküleri sınavında aldığı dereceli notlarla radyoya giren Kamil Sönmez, günümüz Karadeniz türkülerinin en önemli sanatçılarından biri olmayı başardı.