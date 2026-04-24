24 Nisan 2026 akşamı oynanan Survivor 2026 Challenge oyununda adından sıkça söz ettiren Ömer Ilıcalı, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın kardeşi olmasıyla kamuoyunun dikkatini çekiyor. Medya sektöründe aktif bir rol üstlenmeyen Ömer Ilıcalı’nın, iş dünyasında çeşitli girişimlerde bulunduğu biliniyor. Gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Ilıcalı, Survivor 2026 Challenge etkinliğinde Acun Ilıcalı ile birlikte parkurda yer alması, sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı ve “Ömer Ilıcalı kimdir?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ömer Ilıcalı kimdir? Acun Ilıcalı’nın kardeşi Ömer Ilıcalı ne iş yapıyor? Survivor 2026 Challenge oyununda Acun Ilıcalı'nın kardeşi Ömer Ilıcalı'nın yer alması, kim olduğu ve ne iş yaptığı sorularını gündeme getirdi. Ömer Ilıcalı, Acun Ilıcalı'nın kardeşidir ve 1967 Erzurum doğumludur. ABD'de lazer teknolojileri üzerine çalıştıktan sonra Türkiye'de klinik uygulamalarla ilgilendi. İngilizce, İtalyanca ve İspanyolca bilmektedir. Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanı bir tıp doktorudur ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. İstanbul'da özel bir hastanede görev yapmaktadır. Evlidir ancak aile hayatını göz önünde yaşamamayı tercih etmektedir.

ÖMER ILICALI KİMDİR?

Ömer Ilıcalı, medya patronu Acun Ilıcalı’nın kardeşi olmasıyla dikkat çekiyor. Ömer Cenker Ilıcalı, 1967 yılında Erzurum’da dünyaya geldi. Aslen Erzurumlu olan Ilıcalı, çocukluk yıllarını burada geçirdikten sonra ailesiyle birlikte İstanbul’a taşındı. Eğitim hayatını İstanbul’da sürdüren Ilıcalı, akademik başarıya önem veren bir süreçten geçti.

Kariyerinde yurt dışı deneyimi önemli bir yer tutan Ömer Ilıcalı, Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Albert Nemeth Laser Center’da görev aldı. Burada lazer teknolojileri üzerine çalışmalar yürüterek uzmanlık kazandı. Türkiye’ye döndükten sonra edindiği deneyimleri klinik uygulamalara taşıdığı biliniyor.

İngilizce, İtalyanca ve İspanyolca bilmesi, uluslararası hasta ve iş ilişkileri kurmasına katkı sağladı. Farklı dil yeteneği sayesinde geniş bir çevreyle çalışan Ilıcalı, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

ACUN ILICALI’NIN KARDEŞİ ÖMER ILICALI NE İŞ YAPIYOR?

Ömer Ilıcalı, Kulak Burun Boğaz (KBB) alanında uzman bir tıp doktoru olarak görev yapıyor. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Ilıcalı, uzmanlık eğitimini de aynı üniversitede tamamladı. Meslek hayatı boyunca özellikle lazer tedavileri, sinüzit, burun estetiği ve kulak hastalıkları üzerine yoğunlaştı. Bu alanlarda edindiği deneyimle dikkat çeken Ilıcalı, modern tıbbi uygulamalarla hastalarına hizmet veriyor.

İstanbul’da özel bir hastanede aktif olarak görev yapan Ömer Ilıcalı, hasta kabul etmeye devam ediyor. Tıp alanındaki çalışmalarıyla tanınan Ilıcalı, son dönemde medya gündeminde de sıkça yer almaya başladı.

ÖMER ILICALI EVLİ Mİ?

Ömer Ilıcalı’nın evli olduğu biliniyor. Ilıcalı, aile yaşamını göz önünde yaşamamayı tercih ediyor. Eşi ve çocuklarına dair detaylar ise kamuoyuyla paylaşılmıyor. Sosyal medyada da oldukça sınırlı görünürlük sağlayan Ömer Ilıcalı, özel hayatını koruma konusunda hassas bir tutum sergiliyor.