Osman Arslan kimdir, nereli? VakıfBank Genel Müdürü olarak atandı

Bankacılık sektöründe üst düzey bir görev değişimi gerçekleşti. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, VakıfBank Genel Müdürü olarak atandı.
Osman Arslan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü’nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Arslan, eğitim hayatının ardından bankacılık sektöründe görev almaya başladı.
Arslan, bankacılık kariyerine 1995 yılında Ziraat Bankası’nda başladı. İlk görevinden sonra 1998 ile 2004 yılları arasında çeşitli özel sektör bankalarında yöneticilik görevleri üstlendi. Bu süreçte farklı alanlarda deneyim kazanan Osman Arslan, finans sektöründe yönetim kademelerinde yer alarak kariyerini geliştirdi.
2004 yılında Türkiye Halk Bankası AŞ bünyesinde göreve başlayan Osman Arslan, burada sırasıyla Bölüm Müdürü, Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Aynı dönemde Arap Türk Bankası’nda Genel Müdürlük görevini de üstlenen Osman Arslan, hem kamu bankacılığı hem de uluslararası bankacılık alanında çeşitli sorumluluklar aldı.
2012 yılından itibaren Ziraat Bankası’nda üst düzey görevler üstlenen Osman Arslan, Finansal Yönetimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. Ardından Uluslararası Bankacılık ve Ortaklıklar ile Bilgi Teknolojileri Yönetimi alanlarında Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. Şubat 2015 ile Haziran 2017 arasında Ziraat Katılım Bankası AŞ’de Kurucu Genel Müdürlük görevini üstlenen Arslan, 8 Haziran 2017’den itibaren Türkiye Halk Bankası AŞ’de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Son atama ile birlikte Osman Arslan, VakıfBank Genel Müdürü oldu.
1971 yılında Ankara’da doğan Osman Arslan 55 yaşındadır.