Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Biyografi
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Osman Arslan kimdir, nereli? VakıfBank Genel Müdürü olarak atandı

Osman Arslan VakıfBank Genel Müdürü olmasının ardından kimdir ve nereli olduğu merak edildi. Halkbank’ta uzun süredir genel müdürlük görevini yürüten Osman Arslan, yapılan yeni atamayla VakıfBank’ın genel müdürlüğüne getirildi. Bu değişimle birlikte Halkbank’taki üst yönetimde de yeni bir dönem başladı. Osman Arslan’ın bankacılık sektöründeki geçmişi, farklı görevlerde edindiği deneyimler ve üst düzey yöneticilik pozisyonları kamuoyunda yeniden gündeme geldi. Kariyerinde kamu ve özel sektörde çeşitli sorumluluklar üstlenen Osman Arslan’ın görev değişimiyle birlikte hem Halkbank hem de VakıfBank cephesinde önemli bir yönetim değişikliği yaşandı. Osman Aslan kimdir? İşte VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan’ın özgeçmişi!

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Osman Arslan kimdir, nereli? VakıfBank Genel Müdürü olarak atandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.04.2026
17:47
|
GÜNCELLEME:
08.04.2026
17:50

Bankacılık sektöründe üst düzey bir görev değişimi gerçekleşti. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, VakıfBank Genel Müdürü olarak atandı.

HABERİN ÖZETİ

Osman Arslan kimdir, nereli? VakıfBank Genel Müdürü olarak atandı

Bilgi Okunma süresi 40 saniyeye düşürüldü.
Bankacılık sektöründe üst düzey bir görev değişimiyle Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, VakıfBank Genel Müdürü olarak atandı.
Osman Arslan nereli? Osman Arslan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunudur ve aynı üniversitede İşletme Bölümü'nde yüksek lisans yapmıştır.
Osman Arslan kimdir? Bankacılık kariyerine 1995 yılında Ziraat Bankası'nda başlayan Arslan, çeşitli özel sektör bankalarında yöneticilik yapmıştır.
Osman Arslan Vakıfbank! 2004 yılından itibaren Halk Bankası'nda Bölüm Müdürü, Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış, aynı dönemde Arap Türk Bankası'nda Genel Müdürlük yapmıştır.
Osman Arslan Halkbank nereli? 2012 yılından itibaren Ziraat Bankası'nda Finansal Yönetimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve diğer Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.
Şubat 2015 ile Haziran 2017 arasında Ziraat Katılım Bankası'nda Kurucu Genel Müdürlük görevini üstlenmiştir.
8 Haziran 2017'den itibaren Türkiye Halk Bankası AŞ'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.
Bilgi Okunma süresi 40 saniyeye düşürüldü.

OSMAN ARSLAN KİMDİR?

Osman Arslan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü’nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Arslan, eğitim hayatının ardından bankacılık sektöründe görev almaya başladı.

Osman Arslan kimdir, nereli? VakıfBank Genel Müdürü olarak atandı

Arslan, bankacılık kariyerine 1995 yılında Ziraat Bankası’nda başladı. İlk görevinden sonra 1998 ile 2004 yılları arasında çeşitli özel sektör bankalarında yöneticilik görevleri üstlendi. Bu süreçte farklı alanlarda deneyim kazanan Osman Arslan, finans sektöründe yönetim kademelerinde yer alarak kariyerini geliştirdi.

Osman Arslan kimdir, nereli? VakıfBank Genel Müdürü olarak atandı

2004 yılında Türkiye Halk Bankası AŞ bünyesinde göreve başlayan Osman Arslan, burada sırasıyla Bölüm Müdürü, Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Aynı dönemde Arap Türk Bankası’nda Genel Müdürlük görevini de üstlenen Osman Arslan, hem kamu bankacılığı hem de uluslararası bankacılık alanında çeşitli sorumluluklar aldı.

Osman Arslan kimdir, nereli? VakıfBank Genel Müdürü olarak atandı

2012 yılından itibaren Ziraat Bankası’nda üst düzey görevler üstlenen Osman Arslan, Finansal Yönetimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. Ardından Uluslararası Bankacılık ve Ortaklıklar ile Bilgi Teknolojileri Yönetimi alanlarında Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. Şubat 2015 ile Haziran 2017 arasında Ziraat Katılım Bankası AŞ’de Kurucu Genel Müdürlük görevini üstlenen Arslan, 8 Haziran 2017’den itibaren Türkiye Halk Bankası AŞ’de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Son atama ile birlikte Osman Arslan, VakıfBank Genel Müdürü oldu.

OSMAN ARSLAN NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1971 yılında Ankara’da doğan Osman Arslan 55 yaşındadır.

ETİKETLER
#Biyografi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.