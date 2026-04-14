Biyografi
Avatar
Editor
 | Melisa Bekerenli

Özlem Tekin şu an nerede? Özlem Tekin müziği bıraktı mı?

Cem Öcal'ın vefat haberi sonrası özler yeniden Özlem Tekin'e çevrildi. Bodrum'da hayatını kaybeden sevilen müzisyenin ardından, eski eşi Özlem Tekin'in son durumu, nerede yaşadığı ve müziği tamamen bırakıp bırakmadığı merak konusu oldu. Özelikle "Özlem Tekin şu an nerede? Özlem Tekin müziği bıraktı mı?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yerini aldı.

GİRİŞ:
14.04.2026
saat ikonu 10:07
|
GÜNCELLEME:
14.04.2026
saat ikonu 10:11

Özlem Tekin'in eski eşi olarak bilinen sevilen ve başarılı müzisyen Cem Öcal, Bodrum’daki evinde yaşamını yitirmiştir. Bir süredir ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve tedavi gören Öcal’ın ölümü, sevenlerini derinden üzmüştür. Bu acı haberin ardından Cem Öcal’ın eski eşi Özlem Tekin’in nerede olduğu ve neler yaptığı yeniden gündeme gelerek merak konusu oldu. Arama motorlarında “Özlem Tekin şu an nerede? Özlem Tekin müziği bıraktı mı?” soruları yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

Müzisyen Cem Öcal'ın vefatının ardından eski eşi Özlem Tekin'in nerede olduğu ve müziği bırakıp bırakmadığı merak konusu oldu.
Özlem Tekin, yıllar önce müziğe ara vererek Milas'ta köy hayatı sürmeye başlamıştı.
Şehirden uzakta köpekleriyle yaşayan Özlem Tekin, yetiştirdiği sebze ve meyvelerle ilgileniyor ve küçükbaş hayvan besliyordu.
2016'da Muğla'nın Milas ilçesine bağlı bir köye yerleşen Özlem Tekin, 30 dönüm arazi üzerinde çiftlik hayatı yaşarken organik tarıma merak sarmıştı.
2016 yılında sahneleri bırakan Özlem Tekin'in 2024 itibarıyla çiftliğini kapatarak Bodrum'daki evinden ayrıldığı ve nerede olduğuna dair kesin bilginin bulunmadığı belirtiliyor.
Özlem Tekin'in müziği bıraktığı bilgisi, vefat eden eski eşi Cem Öcal tarafından doğrulanmıştı.
ÖZLEM TEKİN ŞU AN NEREDE?

Yıllar önce müziğe ara veren Özlem Tekin, Milas’ta köy hayatı sürmeye başladığı bilinmekteydi. Şehirden uzakta köpekleriyle yaşayarak, yetiştirdiği sebze ve meyveleriyle ilgileniyor, küçükbaş hayvan beslemektedir. 2016'da Muğla'nın Milas ilçesine bağlı bir köye yerleşen Özlem Tekin, 30 dönüm arazi üzerinde çiftlik hayatı yaşarken, organik tarıma merak sarmıştı.

Şarkıcı, şehirden bir hayli uzakta köpekleriyle zaman geçiriyor ve onları yanından ayrılmamayı tercih ediyordu. Ekip biçtiği organik sebzeleriyle ilgilenen ve evinin temizliğini de kendisi yapan eski rockçının, çiftliğinin hemen yanında küçükbaş hayvanların olduğu da zaman zaman görülmüştü.

Özlem Tekin, 2016 yılında sahneleri bırakıp Muğla Milas'ta bir köyde çiftlik hayatına yerleşmişti. Ancak, 2024 yılı itibarıyla bilinen çiftliğini kapatarak Bodrum'daki evinden ayrıldığı ve nerede olduğuna dair kesin bilginin bulunmadığı, hatta Londra'ya taşınmış olabileceğine dair iddiaların bulunduğu söylenmektedir. Şehirden uzakta, sakin bir hayat sürdüğü ve çiftlik işleriyle ilgilendiği sık sık gündemde yer almıştır.

ÖZLEM TEKİN MÜZİĞİ BIRAKTI MI?

Rock müziğinin sevilen isimlerinden Özlem Tekin hafızalarda kazınan eşsiz şarkılarıyla Rock müziğinin sevilen isimlerinden biri olmaya devam ediyor. 2018 yılında Bodruma yerleşen sanatçı müzik kariyerine son vererek sakin bir hayat sürmeyi tercih etmeye başlamıştır. Bodrum'da çiftlik hayatı yaşayan Tekin, şehirden uzakta, doğayla iç içe bir yaşamı tercih etmiştir. Vefat eden eski eşi Cem Öcal, Tekin'in müzik sektörünü tamamen bıraktığını doğrulamıştı. Başarılı sanatçı son konserini 2016 yılında gerçekleştirdiği bilinmektedir.

ÖZLEM TEKİN KİMDİR?

18 Kasım 1971 tarihinde California'da doğdu. Babası Prof. Dr. Talat Tekin'in Berkeley Üniversitesi'nde öğrenim görevlisi olması nedeniyle çocukluğunun bir kısmı Amerika'da geçti. İlkokula başlamadan önce Türkiye'ye geldi. İlkokulu Ankara'da Fransızca eğitimi veren Tevfik Fikret Lisesinde okudu. Müziğe olan ilgisi çocuk yaşlarda gelişti. Bir süre piyano dersi olan Özlem Tekin, bu yeteneğini daha fazla geliştirmek isteyince Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı sınavlarına girerek Klarnet bölümünü kazandı. Müzik eğitimi devam ederken Ankara'da sahne çalışmalarına başladı. Yaz dönemlerinde Bodrum başta olmak üzere İngilizce pop, rock, metal, punk, caz tarzlarında müziklerle yazlık mekanlarda sahne aldı. Daha sonraları Lokomotif grubu'ndan aldığı bir teklif üzerine İstanbul'a geldi. Kısa bir süre bu grupla çalıştı. Bir müddet sonra Volvox grubuna katıldı ve bu grupta Şebnem Ferah'la birlikte çalıştı. Volvox grubu ile birlikte Türkiye'de hiç denenmemiş sahne çalışmaları gerçekleştirdi. İlk sene Volvox grubunda akustik gitara olan merakından ötürü bu enstrumanı çalmayı öğrendi ve bu gitarla besteler yapmaya başladı.

1996 yılında ilk solo albümü "Kime Ne" yi çıkardı. O güne değin Türkiye'de çok fazla yaygın olmayan tarzı ile büyük yankı uyandırdı. Albümden ilk hit şarkı "Aşk herşeyi affeder mi?", müziğiyle beğeni toplarken içerdiği konu açısından tartışma programlarına konu oldu. Bu albümden ikinci klibini "Duvaksız gelin" isimli şarkıya çekti. Bu şarkı ise Türkiye'de özellikle köylerde yaşayan başlık parası ve zorla evlendirilmelere tepki niteliği taşırken Özlem Tekin'e gerçek anlamda popüler olmanın yollarını açtı. İlk albüm Özlem Tekin'e Türk rock müziğinde kariyer sağlarken Özlem Tekin ikinci albümün hazırlıklarına başladı. İki yıl süren çalışmalar sonucunda ikinci albüm "Öz" 1998'in baharında müzik piyasalarına sürüldü. "Bahar" isimli şarkıyla albüm çıkışını gerçekleştirdi. Bu albümden yaklaşık bir buçuk yıl sonra da üçüncü albümü "Laubali" yi piyasaya çıkardı. Laubali albümün çıkış şarkısı olmakla birlikte ilk klip bu şarkıya çekildi. Uzun bir aradan sonra "Tek Başıma" albümüyle geri dönen Özlem Tekin, albümün adının "Tek Başıma" olmasının sebebinin albümdeki tüm şarkıları tek başına bir haftada yaptığından kaynaklandığını belirtiyor. 5 mayıs 2005'te "Ozz" olarak adlandırdığı arkadaşlarıyla birlikte 5.albümü 109876543210'ı çıkardı.

ÖZLEM TEKİN ALBÜMLERİ :

1996 – Kime Ne

1998 – Öz

1999 – Laubali

2002 – Tek Başıma

2005 – 109876543210

2010 – Bana Bi’ Şey Olmaz

