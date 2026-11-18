Kick isimli platformda açtığı sohbet ve oyun odaklı yayınlarla tanınan RRaenee'nin kim olduğu merak ediliyor. Neredeyse 2 milyona yakın takipçisi bulunan yayıncı, GTA 6 özel yayınının ardından gündeme geldi. 18 kasım 2026'da yapacağını duyurdupu GTA 6 yayınıyla birlikte gündeme oturan RRaenee'nin yayıncılık kariyeri ve kim olduğu da oldukça merak ediliyor. Peki, Kick RRaenee kimdir, gerçek adı ne, kaç yaşında ve nereli? İşte Kick RRaenee ile ilgili merak edilenler...

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HABERİN ÖZETİ RRaenee kimdir, gerçek adı ne? RRaenee kaç yaşında, evli mi? Kick yayıncısı Mert Yılmaz'ın hayatı... Kick platformunda tanınan ve GTA 6 özel yayınıyla gündeme gelen yayıncı RRaenee (Mert Yılmaz) hakkında bilgiler yer almaktadır. RRaenee'nin gerçek adı Mert Yılmaz'dır. Mert Yılmaz, 8 Temmuz 1998 doğumlu olup 2026 itibarıyla 28 yaşındadır. Yayıncı, 11 Nisan 2026 tarihinde kız arkadaşı Başak İrem ile dünya evine girmiştir. RRaenee, Twitch'te başladığı yayıncılık kariyerine Kick platformunda devam etmektedir. GTA 5 içerikleri ve yayınları, Türkiye'de geniş kitlelere ulaşmasında etkili olmuştur.

KİCK RRAENEE KİMDİR?

Gerçek adı Mert Yılmaz olan RRaenee, Kick platformunda açtığı sohbet ve oyun yayınlarıyla tanınıyor. Aynı zamanda içerik üreticiliği de yapan Mert Yılmaz'ın dijital yayıncılık kariyerine başlaması Twitch isimli platformda başlattığı yayınlarla oldu. Twitch platformundaki yayınlarını Kick isimli platforma taşıyan yayıncının geniş kitlelere ulaşmasında GTA 5 hakkında ürettiği içerik ve yayınları oldukça etkili oldu.

Türkiye'de geniş izleyici kitlelerine ulaşan yayıncının yayınlarında oyun içeriklerinin yanı sıra izleyicileriyle interaktif etkileşimde bulunduğu sohbetler de öne çıkıyor.

RRAENEE GERÇEK ADI NE?

RRaenee adıyla sosyal mecralarda tanınan yayıncının gerçek ismi Mert Yılmaz'dır. Dijital yayıncılık dünyasının çeşitli platformlarında RRaene kkimliğini kullanan yayıncı, sosyal medya içeriklerini ve Kick yayınlarını bu isim üzerinden sürdürüyor.

RRAENEE KAÇ YAŞINDA?

Yayıncı Mert Yılmaz'ın istatistik platformu Stream Charts'ta yer alan bilgilerine göre Mert Yılmaz (RRaene) 2026 yılı itibarıyla 28 yaşında. Platformda yayıncının doğum tarihi 8 Temmuz 1998 olarak bildiriliyor. Ancak doğum tarihinin resmi kimlik kaydı niteliği taşımadığı göz önünde bulundurulmalı.

RRAENEE NERELİ?

RRaenee'nin aslen nereli olduğunu doğrulayan bir bilgi sosyal medyada bulunmuyor. Yayıncı istatistik platformu Stream Charts'ta yer alan bilgilere göre RRaenee, şu an Ankara'da ikamet ediyor ancak bu bilgi RRaenee'nin aslen Ankaralı olduğunu doğrulamıyor.

RRAENEE EVLİ Mİ?

RRaenee kullanıcı adıyla bilinen Mert Yılmaz, 11 Nisan 2026 tarihinde kız arkadaşı Başak İrem ile dünya evine girdi. Çiftin nikah şahitliğini tanınan yayıncı Tuğkan Gönültaş (Elraenn) üstlendi.