Konya’da makam aracıyla kaza yapan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın’ın sağlık durumunun iyi olduğu biliniyor. Konya-Kırıkkale yolunda gerçekleşen kazada Mehmet Uzunoğlu yönetimindeki araç kontrolden çıkarak takla attı. Kazanın ardından yaralılar araçtan çıkarılırken kısa süre içerisinde otomobilin motor kısmında çıkan yangın aracın tamamına yayıldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edilirken yaralılardan Prof. Dr. Sevim Aydın, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Peki SBÜ Rektörü Kemalettin Aydın kimdir? Prof. Dr. Sevim Aydın kimdir?

KEMALETTİN AYDIN KİMDİR?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde yaklaşık 3 yıldır rektör olarak görev yapan Kemalettin Aydın 10 Mayıs 1962 yılında Gümüşhane’de dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’Nden mezun olan Aydın, ihtisasını Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında Karadeniz Teknik Üniversite'si Trabzon Tıp Fakültesi'nde tamamladı.

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Kurul Üyeliği yaptı. TÜBİTAK, Sağlık Bakanlığı ve AB ortak projelerinde danışman üye ve araştırmacı olarak çalıştı. Türkiye Futbol Federasyonu

Sağlık Kurulu Üyeliği, Enfeksiyon Hastalıklarından Korunma ve Savaşım Derneği Başkanlığı görevlerini yürüttü. Görev yaptığı hastanede Başhekim Yardımcılığı yaparken sağlık yönetimi, sağlık ekonomisi ve hastane mimarisi üzerine çalışma yaptı.

Temmuz 2018 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Abdurrahman Yurtarslan Eğitim Araştırma hastanesinde Profesör kadrosuna atandı. Dört yıldır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak görev yapan Prof. Dr. Aydın, 01.08.2023 Tarihli Resmî Gazetede yayınlanan 2023-351 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü'ne atandı.

Kırktan fazlası yurt dışı olmak üzere 100’ün üzerinde makale ve birçok kitap bölümü yazdı. İyi düzeyde İngilizce bilen Aydın, evli ve 2 çocuk babası olduğu bilinmektedir.

PROF. DR. SEVİM AYDIN KİMDİR?

Tıp doktoru, akademisyen ve histoloji ile embriyoloji uzmanı Prof. Dr. Sevim Aydın, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesiydi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Aydın, 1981 yılında başladığı tıp eğitimini 1987 yılında tamamlayarak hekimlik mesleğine adım attı.

Meslek hayatının ilk altı yılında Kastamonu, Diyarbakır ve Trabzon'da pratisyen hekim olarak çalışan Aydın, anne ve çocuk sağlığı ile aile planlaması alanlarında hizmet verdi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın ile evli olan Sevim Aydın, Eylül ve Kemal Yiğit adlarında iki çocuk annesiydi.

Prof. Dr. Sevim Aydın, 19 Kasım 2026 tarihinde Konya'nın Kulu ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

