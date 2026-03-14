Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Biyografi
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Said Hatipoğlu kimdir kaç yaşında mesleği ne? Nihat Hatipoğlu’nun nesi oluyor?

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu’nun stüdyosundan çektiklerini, sosyal medya ve dijital platformlardaki paylaşan Said Hatipoğlu, dikkat çekmeye başladı. Ramazan ayında babasının programlarıyla yeniden gündeme gelmesi, Said Hatipoğlu’na yönelik merakı da artırdı. İnternette en çok aranan sorular arasında “Said Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi?” soruları yer alıyor. Peki, Said Hatipoğlu Nihat Hatipoğlu’nun nesi oluyor?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Said Hatipoğlu kimdir kaç yaşında mesleği ne? Nihat Hatipoğlu’nun nesi oluyor?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.03.2026
saat ikonu 20:21
|
GÜNCELLEME:
14.03.2026
saat ikonu 20:25

Ramazan programlarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu’nun oğlu Said Hatipoğlu son günlerde sosyal medyada en çok araştırılan isimlerden biri oldu. Dijital platformlardaki paylaşımlarıyla dikkat çeken Said Hatipoğlu’nun hayatı ve kariyeri merak konusu haline geldi. Said Hatipoğlu’nun yaşı, memleketi ve özel hayatına dair bilgiler kullanıcılar tarafından sıkça araştırılıyor. Peki, Said Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi? İşte merak edilen biyografisi ve hayatına dair detaylar…

SAİD HATİPOĞLU KİMDİR KAÇ YAŞINDA?

Tam adı Muhammet Said Hatipoğlu olan Said Hatipoğlu, 1990 yılında Ankara’da dünyaya geldi. 36 yaşında olan Said Hatipoğlu, aslen Diyarbakırlıdır. İlahiyat alanında akademik çalışmalar yapan Said Hatipoğlu, dini konular üzerine sohbetler ve konuşmalar yapmaktadır. Babasının izinden giden Saif Hatipoğlu, dijital platformlarda yayınladığı videolarla ilgi görmektedir.

Said Hatipoğlu kimdir kaç yaşında mesleği ne? Nihat Hatipoğlu’nun nesi oluyor?

SAİD HATİPOĞLU NİHAT HATİPOĞLU’NUN NESİ OLUYOR?

ATV ekranlarında senelerdir dini program yapan ve Ramazan aylarının vazgeçilmezi olan Prof. Dr. Nihat Hatioğlu’nun 3 evladından biridir. Annesi Emel Hatipoğludur.

Said Hatipoğlu kimdir kaç yaşında mesleği ne? Nihat Hatipoğlu’nun nesi oluyor?

SAİD HATİPOĞLU MESLEĞİ NE?

İlahiyat alanında çalışmalarını sürdüren Said Hatipoğlu, akademik kimliğinin yanı sıra dijital platformlarda yaptığı içeriklerle de dikkat çekiyor. Din, tasavvuf ve İslam tarihi üzerine değerlendirmelerde bulunan Hatipoğlu, farklı mezhepler ve düşünce akımlarına dair yorumlarını takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor. Özellikle dini konulara felsefi bir bakış açısı getirdiği içerikleriyle ilgi gören Hatipoğlu, sosyal medya üzerinden geniş bir kitleye ulaşıyor.

Said Hatipoğlu kimdir kaç yaşında mesleği ne? Nihat Hatipoğlu’nun nesi oluyor?

YouTube, Tiktok ve Instagram başta olmak üzere çeşitli dijital platformlarda aktif olan Hatipoğlu, burada yayınladığı sohbetler ve bilgilendirici videolarla takipçileriyle etkileşim kuruyor. İnanç, düşünce ve tarih ekseninde hazırladığı paylaşımlar, kısa sürede çok sayıda kullanıcıya ulaşarak geniş bir takipçi kitlesi oluşturmasını sağladı. Hatipoğlu’nun içerikleri özellikle genç kullanıcılar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Said Hatipoğlu kimdir kaç yaşında mesleği ne? Nihat Hatipoğlu’nun nesi oluyor?

SAİD HATİPOĞLU EVLİ Mİ?

Said Hatipoğlu’nun özel hayatıyla ilgili merak edilen bir diğer konu ise medeni durumudur. Sosyal mecralardan yapılan araştırmalara göre Said Hatipoğlu evli değildir. Bekar olarak bilinmektedir.

Said Hatipoğlu kimdir kaç yaşında mesleği ne? Nihat Hatipoğlu’nun nesi oluyor?

SAİD HATİPOĞLU’NUN YAYINLADIĞI KİTAPLAR

2015 yılında yazmış olduğu Peygamberimiz s.a.v Dönemi – Siyer – Uhud Savaşı’nı konu alan Uhud’un Gölgesinde isimli kitabı mevcuttur. Yayın evi Özge Yayıncılık.

ETİKETLER
#Biyografi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.