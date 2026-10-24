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Avatar
Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 16:20
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 16:27

Şarkıcı Nev kimdir, kaç yaşındaydı? Nev evli miydi, çocuğu var mıydı?

Nev kimdir, neden hayatını kaybetti? “Zor”, “Sen Gibi” ve “Mühürlü Kaderim” şarkılarıyla müzikseverlerin hafızasında yer edinen Nev hayatını kaybetti. Sanatçının hayatı, müzik kariyeri, hastalığı ve özel yaşamı merak ediliyor. İşte Nev’in biyografisi ve yaşamına ilişkin merak edilenler.

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
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Şarkıcı Nev kimdir, kaç yaşındaydı? Nev evli miydi, çocuğu var mıydı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 16:20
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 16:27

2000’li yıllarda yayımladığı şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan , kendine özgü müzik tarzıyla Türk pop-rock müziğinin tanınan isimleri arasında yer aldı. Şarkıcının karaciğer rahatsızlığı nedeniyle başlayan tedavi süreci ve yoğun bakımda yaşanan gelişmeler, sanatçının hayatına ilişkin aramaları da artırdı. Peki, Nev kimdir, kaç yaşındaydı, nereliydi? Nev neden öldü, evli miydi ve çocuğu var mıydı?

HABERİN ÖZETİ

Şarkıcı Nev kimdir, kaç yaşındaydı? Nev evli miydi, çocuğu var mıydı?

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
2000'li yıllarda pop-rock müziğiyle tanınan şarkıcı Nev, karaciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü yoğun bakımda çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan Nev, 24 Aralık 1968 İstanbul doğumluydu.
Sanatçı, Eylül 2026'da karaciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı.
Nev'in özel hayatı hakkında evli olup olmadığına veya çocuğu olup olmadığına dair doğrulanmış bilgi bulunmuyor.
Sanatçının öne çıkan albümleri arasında 'Her Şeye Rağmen', 'Sen Gibi' ve 'Işığım ve Gölgem' yer alıyor.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Şarkıcı Nev kimdir, kaç yaşındaydı? Nev evli miydi, çocuğu var mıydı?

NEV KİMDİR?

Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan Nev, şarkıcı, söz yazarı ve besteci kimliğiyle tanınıyor. Pop-rock müziği farklı müzikal etkilerle buluşturan sanatçı, özellikle 2000’li yılların başında yayımladığı eserlerle adını geniş kitlelere duyurdu.

Müziğe küçük yaşlarda mandolin çalarak başlayan Nev, üniversite döneminde elektro gitarla tanıştı. Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olan sanatçı, finans alanında yüksek lisans yaptı ve bir süre iş hayatında çalıştı. Ancak müziğe olan ilgisi nedeniyle kariyerini bu alanda sürdürmeye karar verdi.

1995 yılında Chantage grubuyla sahne almaya başlayan Nev’in müzik kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri, 2000 yılında ’ın Türkiye turnesine gitarist ve geri vokalist olarak katılması oldu. Bu deneyimin ardından solo çalışmalarına ağırlık veren sanatçı, ilk albümünü 2001 yılında yayımladı.

Şarkıcı Nev kimdir, kaç yaşındaydı? Nev evli miydi, çocuğu var mıydı?

NEV KAÇ YAŞINDAYDI, NERELİYDİ?

24 Aralık 1968 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Nev, 2026 yılı itibarıyla 57 yaşındaydı. Sanatçı, 24 Aralık 2026 tarihinde 58 yaşına girecekti.

İstanbul doğumlu olan Nev, müzik kariyerinde özellikle kendine özgü vokali, besteleri ve farklı türleri bir araya getiren yorumuyla tanındı.

Şarkıcı Nev kimdir, kaç yaşındaydı? Nev evli miydi, çocuğu var mıydı?

NEV NEDEN ÖLDÜ? HASTALIĞI NEYDİ?

Nev’in sağlık sorunları, Eylül 2026’da hastaneye kaldırılmasıyla gündeme geldi. Sanatçının karaciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü bildirildi.

Hastaneden yapılan açıklamada, Nev’in 3 Eylül 2026 tarihinde bilinç kaybı nedeniyle acil servise getirildiği, ilk müdahalenin ardından entübe edildiği ve yapılan değerlendirmelerde çoklu organ yetmezliği tespit edildiği belirtildi. Sanatçı bu gelişmelerin ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

İlk tedavi sürecinde solunum cihazından ayrılan Nev’in sağlık durumunda bir süre iyileşme görüldüğü aktarıldı. Ekim ayında ise karaciğer nakli ihtimali gündeme geldi.

Ancak 21 Ekim’de sanatçının yeniden entübe edildiği açıklandı. Menajeri İlker Ercan, Nev’in durumunun kritik olduğunu ve yoğun kanama nedeniyle 0 Rh pozitif kan ihtiyacı bulunduğunu duyurdu.

Nev’in hayatını kaybettiğine ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmadığı için ölüm nedeni hakkında kesin bir bilgi vermek mümkün değil. Sağlık durumuna ilişkin yeni bilgiler, yetkili açıklamalar doğrultusunda değerlendirilmelidir.

NEV EVLİ MİYDİ, EŞİ KİM?

Nev’in özel hayatı, müzik kariyerine kıyasla kamuoyunda daha sınırlı yer buldu. Sanatçının evli olup olmadığına ve eşinin kim olduğuna ilişkin güvenilir kaynaklarda doğrulanmış, net bir bilgi bulunmuyor.

Şarkıcı Nev kimdir, kaç yaşındaydı? Nev evli miydi, çocuğu var mıydı?

NEV’İN ÇOCUĞU VAR MIYDI?

Nev’in çocuk sahibi olup olmadığına ilişkin de kamuoyuna yansımış doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Özel yaşamını gözlerden uzak tutan sanatçının aile hayatıyla ilgili ayrıntılar net olarak bilinmiyor.

Şarkıcı Nev kimdir, kaç yaşındaydı? Nev evli miydi, çocuğu var mıydı?

NEV’İN EN SEVİLEN ŞARKILARI VE ALBÜMLERİ NELER?

Nev, müzik kariyeri boyunca solo albümleri ve farklı türleri bir araya getiren projeleriyle dinleyicilerin karşısına çıktı. Sanatçının öne çıkan albümleri ve şarkıları şöyle: Her Şeye Rağmen (2001): Nev’in ilk solo albümü. Albümde yer alan “Zor”, sanatçının geniş kitlelerce tanınmasını sağladı. Sen Gibi (2004), Işığım ve Gölgem (2007), Bir Nev-i Alaturka (2010), Kıyısız Deniz (2014), Bir Nev-i Alaturka 2

ETİKETLER
#teoman
#İstanbul
#Nev
#Nevzat Doğansoy
#Chantage
#Biyografi
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