Şarkıcı Nev’in abisi Zeyyat Doğansoy kimdir? Zeyyat Doğansoy ne iş yapıyor?

Şarkıcı Nev’in ağabeyi Zeyyat Doğansoy, son günlerde gündeme gelen miras iddialarıyla merak konusu oldu. 57 yaşında hayatını kaybeden Nev’in, küs olduğu öne sürülen ağabeyinin mirası için harekete geçtiği iddia edildi. Söz konusu iddialar magazin gündeminde konuşulurken gözler Zeyyat Doğansoy’un hayatına çevrildi. Nev’in ağabeyi Zeyyat Doğansoy kimdir, kaç yaşında ve hangi işle uğraşıyor?

ŞARKICI NEV’İN ABİSİ ZEYYAT DOĞANSOY KİMDİR?

Şarkıcı Nev’in hayatını kaybetmesinin ardından ağabeyi Zeyyat Doğansoy da merak edilmeye başlandı. Hakkında gündeme gelen miras iddialarıyla dikkat çeken Zeyyat Doğansoy’un aile geçmişi de araştırılmaya başlandı. Babası Ziya Doğansoy, uzak yol kaptanı olarak görev yapıyordu. Ancak Ziya Doğansoy, 1980 yılında yaşanan bir kazada hayatını kaybetti.

Babasının vefatının ardından Zeyyat Doğansoy ve kardeşi, anneleri tarafından büyütüldü. Aile hayatına ilişkin bilinen bilgiler sınırlı kalırken Zeyyat Doğansoy’un kaç yaşında olduğuna dair doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Mesleği ve özel yaşamıyla ilgili kamuoyuna yansıyan ayrıntılar da oldukça kısıtlıdır.

ZEYYAT DOĞANSOY NE İŞ YAPIYOR?

Şarkıcı Nev’in ağabeyi Zeyyat Doğansoy’un mesleği ve çalışma hayatına ilişkin kamuoyuna yansımış doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Özel yaşamını gözlerden uzak sürdürdüğü anlaşılan Doğansoy, son dönemde Nev ile arasında yaşandığı öne sürülen miras tartışması nedeniyle gündeme geldi.

Ancak mevcut bilgiler doğrultusunda Zeyyat Doğansoy’un hangi sektörde çalıştığı, mesleğinin ne olduğu ya da herhangi bir şirket veya kurumla bağlantısının bulunup bulunmadığı konusunda kesin bir değerlendirme yapmak mümkün değildir.

ŞARKICI NEV VE ZEYYAT DOĞANSOY’UN MİRAS OLAYI NE?

Sanatçı Nev’in vefatının ardından ağabeyi Zeyyat Doğansoy ile arasında yaşandığı öne sürülen aile içi anlaşmazlıklar gündeme geldi. İddialara göre iki kardeşin arası, anneleri Tülin Doğansoy’un hastalık sürecinde açıldı. Annelerinin 2024 yılında hayatını kaybetmesinin ardından da görüşmedikleri ileri sürüldü. Nev’in hastalığı sırasında kendisini ziyaret etmek isteyen ağabeyiyle görüşmek istemediği ve yanına alınmaması yönünde talimat verdiği iddia edildi.

Sanatçının hayatta kalması halinde ağabeyiyle ilgili bir vasiyet hazırlamayı düşündüğü de öne sürüldü. Zeyyat Doğansoy’un, kardeşinin ölümünün ardından Nev’in evine giderek özel eşyalarını kontrol ettiği ve mal varlığının tespiti için inceleme yaptığı iddialar arasında yer aldı. Ayrıca Nev’e ait otomobil, ev ve Bodrum’daki yazlık için veraset işlemlerini başlattığı ileri sürüldü. İddialara göre sanatçının yakın dostlarının eve gelmesini istemeyen Doğansoy’un, Nev’in özel gitar koleksiyonunu satışa çıkarmayı planladığı da konuşulan konular arasında yer aldı.