Sefo'nun sevgilisi Çağla boz kimdir? Çağla Boz kaç yaşında, nereli? Çağla Boz'un özel hayatı ve kariyeri merak edildi

Gerçek adı Seyfullah Sağır olup sahne adı 'Sefo' lakabıyla öne çıkan ünlü rapçinin geçtiğimiz gün Arnavutköy'deki bir mekandan çıkarken yanındaki kız arkadaşı Çağla Boz ile görüntülenmesi dikkatleri üzerine çekti. Flaşların patlamasıyla beraber neye uğradığını şaşıran ikili, panikleyip görüntü vermemek için araç içerisinde nereye saklanacağını bilemedi. Rapçi Sefo ile Çağla Boz'un beraber yakalanması, magazin gündeminde yeni aşk dedikodularının çalkalanmasına neden olurken; Sefo'nun yeni sevgilisi Çağla Boz ünlü ismin sevenleri tarafından mercek altına alındı. Peki 'Bilmem Mi?' şarkısıyla büyük bir çıkış sağlayan ve genç kesimin severek takip ettiği isimler arasında olan Sefo'nun sevgilisi Çağla Boz kimdir, ne işle meşguldür? Çağla Boz kaç yaşında? İşte Sefo'nun sevgilisi Çağla Boz'a dair merak edilenler...
Arnavutköy'deki baskından sonra gözlerin üzerine çevrildiği Çağla Boz, 29 Haziran 1999 yılında dünyaya gözlerini açmıştır. İstanbul'da doğan oyuncu Çağla Boz, eğitim hayatını İstanbul'da sürdürmüştür.
Memleketinin aslen Balıkesir olduğu bilinen ünlü isim, meslek kariyerindeki ilk adımına moda sektöründe başlamıştır.
5 Eylül 2019'da New York Fashion Week'teki podyumda kırmızı halılarının tozunu attırarak ismini duyuran Çağla Boz, aynı zamanda aktif kullandığı yüksek takipçili Instagram hesabında sık sık paylaşımalrda bulunmaktadır.
Ünlü rapçi Sefo'nun sevgilisi Çağla Boz, meslek kariyerindeki büyük moda çıkışından sonra başarılı oyunculuk performansıyla da adından bahsettirmiştir.
Televizyon ekranlarında rol aldığı projelerde yetenekli bir performans sergileyen Çağla Boz; oyunculuk kariyerindeki hünerlerini Sınır, Limit, Tozluyaka, Kör Nokta, Nehir, Kendi Düşen Ağlamaz ve Aynasız Haluk gibi yapımlarda sergileyerek birden fazla sayıda rol almıştır.
Arnavutköy'de bir eğlence merkezinden çıkarken görüntülenen Sefo Boz ile Çağla Boz'un araç içerisindeki panik anlarının magazin objektiflerine yansımasıyla birlikte ünlü ikilinin aralarındaki aşk kendini ele vermişti.
Kameraların üzerine çevrilmesiyle birlikte patlayan flaşı üzerinde hisseden Sefo ve sevgilisi Çağla Boz, magazin muhabirlerine poz vermemek için yoğun bir çaba sarf ederek koltuk arkasına saklanmıştı. Muhabirlerin kendilerine soru sormasına müsade etmeden ikili hızla gaza basılarak mekandan uzaklaşmıştı.
İlk olarak Etiler'de başlayan kovalamacanın son durağı Maslak olurken; Sefo ve diğer arkadaşlarınında bu süre zarfında trafikte duran araçları sollayıp kırmızı ışık ihlali yapması dikkat çektmişti.