Selin Toplusoy kimdir? Selin Toplusoy kimin kızı? Selin Toplusoy neden öldü?

Toplusoy ailesinin en genç üyelerinden biri olan Selin Toplusoy’un vefatı, iş ve moda dünyasında derin bir üzüntüye sebep oldu. Roman Tekstil ile bilinen köklü ailenin bir ferdi olan Toplusoy’un hayatını kaybetmesi, özellikle genç yaşta gelen bu kayıp nedeniyle kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bu acı haberin ardından Selin Toplusoy’un kim olduğu, neden hayatını kaybettiği ve kimin kızı olduğu başta olmak üzere pek çok soru araştırılmaya başlandı. Peki, Selin Toplusoy kimdir? Süleyman Toplusoy’un kızı Selin Toplusoy neden öldü? İşte detaylar...

SELİN TOPLUSOY KİMDİR?

Selin Toplusoy, Türkiye’nin giyim sektöründe öne çıkan markalarından Roman Tekstil ile tanınan Toplusoy ailesinin bir üyesidir. Merhum iş insanı Süleyman Toplusoy’un kızı olan Selin Toplusoy, Turgut Toplusoy’un yeğeni, Zeynep ve Serra Toplusoy’un kardeşidir.

Kamuoyunda çok fazla yer almayan Selin Toplusoy, ailesinin tekstil sektöründeki konumu nedeniyle zaman zaman gündeme gelmiştir. Genç yaşta hayatını kaybetmesi, ailesi ve yakın çevresinde derin bir üzüntüye neden olmuştur.

SÜLEYMAN TOPLUSOY’UN KIZI SELİN TOPLUSOY NEDEN ÖLDÜ?

Selin Toplusoy’un ölüm nedeni, kamuoyuna karşı açıklanmayan bir hastalık olarak ifade edilmiştir. Aile tarafından hastalığın detaylarına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmamıştır.

SELİN TOPLUSOY CENAZE BİLGİSİ

Selin Toplusoy’un cenazesi 15 Nisan Çarşamba günü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında Çekmeköy Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecektir. Taziye, ikindi namazından sonra Adile Sultan Borsa’da kabul edilecektir.

SÜLEYMAN TOPLUSOY KİMDİR?

Kızının vefatıyla birlikte ismi yeniden gündeme gelen Süleyman Toplusoy, Roman markasını ağabeyi Turgut Toplusoy ile birlikte sıfırdan kuran isimlerden biridir.

1960 doğumlu olan Toplusoy, 2020 yılında henüz 60 yaşındayken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir. İş dünyasında dürüstlüğü ve girişimci kimliğiyle tanınan Süleyman Toplusoy, Nişantaşı’nda küçük bir dükkânla başladığı yolculuğu, bugün dünya çapında mağazaları bulunan bir moda markasına dönüştürmüştür.