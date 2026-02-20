Menü Kapat
TGRT Haber

Biyografi
Avatar
Editor
 Ebrar Oral

Sevdiğim Sensin dizisi oyuncusu Özlem Conker kimdir, Özlem Conker hangi dizilerde oynadı?

Star TV'nin yeni iddialı dizisi Sevdiğim Sensin'de Fatoş Parsoğlu karakteri ile ekrana çıkan oyuncu ÖZlem Conker'in gerçek hayattaki kimliği izleyiciler arasında merak edildi. Oyuncu Özlem Conker kimdir, hangi dizilerde rol aldı?

Sevdiğim Sensin dizisi oyuncusu Özlem Conker kimdir, Özlem Conker hangi dizilerde oynadı?
Star TV'nin uzun zamandır beklenen dizisi 'Sevdiğim Sensin', 19 Şubat Perşembe günü (bu akşam) ikinci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dram yüklü hikayesi ve güçlü oyuncularıyla dikkat çeken Sevdiğim Sensin dizisinde Fatoş Parsoğlu karakteri ile ekran karşısına çıkan Özlem Conker'in gerçek hayatta kim olduğu izleyiciler arasında merak edildi.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNİN FATOŞ PARSOĞLU'SU ÖZLEM CONKER KİMDİR?

Star TV'nin yeni dizisi Sevdiğim Sensin'de Fatoş karakteri ile ekrana çıkan başarılı oyuncu Özlem Conker, 1 Temmuz 1973 tarihinde Ankara’da doğmuştur.

Sevdiğim Sensin dizisi oyuncusu Özlem Conker kimdir, Özlem Conker hangi dizilerde oynadı?

Üniversiteyi Hollanda’da okuyan Conker, eğitimini tamamladıktan sonra mankenlik ajansında da kendini göstermiştir.

Sevdiğim Sensin dizisi oyuncusu Özlem Conker kimdir, Özlem Conker hangi dizilerde oynadı?

TV ekranlarındaki kariyerine ilk olarak reklam filminde oynayarak başlayan oyuncu Özlem Conker, Yeşilçam'ın efsane isimleri olan Cüneyt Arkın ile Şoray Uzun'un olduğu “Bizim Ev” projesinde oynayarak oyunculuk alanında ilk acemiliğini attı.

Sevdiğim Sensin dizisi oyuncusu Özlem Conker kimdir, Özlem Conker hangi dizilerde oynadı?

'Vasiyet' dizisinin başrol oyuncusu olarak ekrana gelmeye başlayan Özlem Conker, Aynalı Tahir, Bıçak Sırtı, Vasiyet, Sensiz Olmuyor, Ömre Bedel gibi daha birçok popüler dizide ismini göstermiştir.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNDE BURÇİN'İN ANNESİNİ OYNAYAN ÖZLEM CONKER EVLİ Mİ?

Son projesi Sevdiğim Sensin dizisinden sonra arama motorunda sıklıkla araştırılan isimlerden olan Özlem Conker'in özel hayatına dair meraklar haliyle arttı.

Sevdiğim Sensin dizisi oyuncusu Özlem Conker kimdir, Özlem Conker hangi dizilerde oynadı?

Star TV'nin ilgi gören dizisi Sevdiğim Sensin'de Fatoş Parsoğlu karakteri ile gündemde olan Özlem Conker hakkında en çok merak duyulan konulardan birisi de 'Özlem Conker evli mi' sorusu geliyor. Oyuncu Özlem Conker'in bekar olup olmadığına yönelik net bir bilgi bulunmuyor.

Sevdiğim Sensin dizisi oyuncusu Özlem Conker kimdir, Özlem Conker hangi dizilerde oynadı?

Bunun en temel nedeni ise ünlü isim Özlem Conker'in özel hayat hassasiyetidir. Dolayıısıyla arama motorunda Conker'in eşi hakkında doğrulanmış bir veri bulunmuyor.

Sevdiğim Sensin dizisi oyuncusu Özlem Conker kimdir, Özlem Conker hangi dizilerde oynadı?

ÖZLEM CONKER'İN OYNADIĞI DİZİLER:


-1997 Beyaz Savaş

-1998 Bizim Ev

-2000 Mert Ali

-2000 Kurşun Kalem

-2001 Aynalı Tahir

-2001 Bıçak Sırtı

-2002 Vasiyet

-2002 Derya & Deniz

-2002-2004 Kınalı Kar Nazar Beyoğlu

-2005 Sensiz Olmuyor

-2005 Çapkın

-2006 Rüyalarda Buluşuruz

-2007 Eksik Etek

-2007 Oğlum İçin

-2009 Ömre Bedel

-2009-2010 Bahar Dalları

-2011 Aşk ve Ceza

-2011 Canan

-2013-2016 Karagül

-2017-2020 Payitaht Abdülhamid

-2024- Kara Ağaç Destanı

