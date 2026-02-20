Sevdiğim Sensin dizisinin Dicle'si kaç yaşında? Helin Kandemir evli mi, bekar mı?

Kategoriler
Henüz iki bölümü yayınlanmasına rağmen Star TV'nin en beğenilen dizilerinden biri olmayı başaran Sevdiğim Sensin dizisi, bu haftaki bölümüyle de izleyicileri ekran başından ayıramadı.
Köylü kızı Dicle'nin duygusal hikayesi ve İstanbul macerasının işlendiği Sevdiğim Sensin ikinci bölümde izleyiciler büyük bir merak ve ilgi ile diziyi takip etti.
Başrolünü Aytaş Şaşmaz ile oyuncu Helin Kandemir'in paylaştığı Sevdiğim Sensin dizisi, ikinci bölümü yayınlanmasına rağmen dizi sektörü arasında en çok konuşulan yapımlardan biri olmayı başardı.
Acıklı senaryosu ve duygusal sahneleriyle izleyiciyi kendine çeken Sevdiğim Sensin dizisinde oyuncu Helin Kandemir'in üstün performansı seyirci arasında takdirle karşılanıyor.
'Kağıt Ev', 'Aşkın Yüzü', 'Duy Beni', 'Bir Litre Gözyaşı', 'Doğduğun Ev Kaderindir' projelerinde rol alan şimdi ise son projesi Star TV'nin Sevdiğim Sensin dizisi olan oyuncu Helin Kandemir'in yaşı izleyiciler arasında en çok merak edilenlerden biri oluyor.
2 Haziran 2004 doğumlu olan oyuncu Helin Kandemir, 2026 yılı itibariyle 21 yaşında olmuş oluyor.
2017 İsimsizler Pelin Akıncı Kanal D
2018-2019 Bir Litre Gözyaşı Elif Yürekli
2019-2021 Doğduğun Ev Kaderindir Kibrit / Dilara TV8
2021 Kağıt Ev Cemre Fırtına Star TV
Elbet Bir Gün Mevsim Baykan FOX
2022 Duy Beni Leyla Star TV
2024-2025 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar Sümbül NOW
2026-günümüz Sevdiğim Sensin Dicle Star TV
2019 Kız Kardeşler Havva Festival filmi
2025 Aşkın Yüzü Özlem Demiray Sinema filmi
Yakında Cinlerin Düğünü Deniz
Sevdiğim Sensin dizisinin başrol oyuncusu Helin Kandemir'in bekar olup kariyerine odaklandığı bilinmektedir.
Kandemir, daha önceden iş insanı Celal Can Algül ile beraber olmuştu. Geçtiğimiz yıl yollarını ayrma kararı alan Celal Can Algül ile Helin Kandemir, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkmıştı.