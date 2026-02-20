Sevdiğim Sensin dizisinin Dicle'si kaç yaşında? Helin Kandemir evli mi, bekar mı?

Henüz iki bölümü yayınlanmasına rağmen Star TV'nin en beğenilen dizilerinden biri olmayı başaran Sevdiğim Sensin dizisi, bu haftaki bölümüyle de izleyicileri ekran başından ayıramadı.

Köylü kızı Dicle'nin duygusal hikayesi ve İstanbul macerasının işlendiği Sevdiğim Sensin ikinci bölümde izleyiciler büyük bir merak ve ilgi ile diziyi takip etti.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNDE 'HELİN KANDEMİR' RÜZGARI! DİCLE, DİZİNİN EN GÖZDE KARAKTERİ OLDU...

Başrolünü Aytaş Şaşmaz ile oyuncu Helin Kandemir'in paylaştığı Sevdiğim Sensin dizisi, ikinci bölümü yayınlanmasına rağmen dizi sektörü arasında en çok konuşulan yapımlardan biri olmayı başardı.

Acıklı senaryosu ve duygusal sahneleriyle izleyiciyi kendine çeken Sevdiğim Sensin dizisinde oyuncu Helin Kandemir'in üstün performansı seyirci arasında takdirle karşılanıyor.

OYUNCULUĞU YAŞINI GEÇTİ! SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNİN DİCLE'Sİ KAÇ YAŞINDA?

'Kağıt Ev', 'Aşkın Yüzü', 'Duy Beni', 'Bir Litre Gözyaşı', 'Doğduğun Ev Kaderindir' projelerinde rol alan şimdi ise son projesi Star TV'nin Sevdiğim Sensin dizisi olan oyuncu Helin Kandemir'in yaşı izleyiciler arasında en çok merak edilenlerden biri oluyor.

2 Haziran 2004 doğumlu olan oyuncu Helin Kandemir, 2026 yılı itibariyle 21 yaşında olmuş oluyor.

OYUNCU HELİN KANDEMİR'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER:

2017 İsimsizler Pelin Akıncı Kanal D

2018-2019 Bir Litre Gözyaşı Elif Yürekli

2019-2021 Doğduğun Ev Kaderindir Kibrit / Dilara TV8

2021 Kağıt Ev Cemre Fırtına Star TV

Elbet Bir Gün Mevsim Baykan FOX

2022 Duy Beni Leyla Star TV

2024-2025 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar Sümbül NOW

2026-günümüz Sevdiğim Sensin Dicle Star TV

2019 Kız Kardeşler Havva Festival filmi

2025 Aşkın Yüzü Özlem Demiray Sinema filmi

Yakında Cinlerin Düğünü Deniz

OYUNCU HELİN KANDEMİR EVLİ Mİ BEKAR MI?

Sevdiğim Sensin dizisinin başrol oyuncusu Helin Kandemir'in bekar olup kariyerine odaklandığı bilinmektedir.

Kandemir, daha önceden iş insanı Celal Can Algül ile beraber olmuştu. Geçtiğimiz yıl yollarını ayrma kararı alan Celal Can Algül ile Helin Kandemir, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkmıştı.