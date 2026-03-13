Sevdiğim Sensin dizisinin Kadir'i Umutcan Ütebay kimdir? Umutcan Ütebay hangi dizilerde oynadı, kaç yaşında?

Star TV'nin sevilen dizisi Sevdiğim Sensin'de Kadir rolünü üstelenen Umutcan Ütebay, dizideki hikayesi ile izleyenlerin odak noktası oluyor. Özellikle de Sevdiğim Sensin dizisinin yayınlanan son bölümlerinde Dicle ile beraber aldıkları karar sonrasında dizinin seyri değişecek olan Kadir karakterini üstlenen ismin gerçek hayatta kim olduğu merak ediliyor. Sevdiğim Sensin dizisi oyuncusu Umutcan Ütebay'ın gerçek hayattaki kimliği ile beraber TV ekranlarında rol aldığı projelerde merakla araştırılıyor. Peki Sevdiğim Sensin dizisinin Kadir'i Umutcan Ütebay kimdir?

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNDE KADİR'İN HİKAYESİ NE?

Dram yüklü hikayede kritik karakterlerden biri olarak ekrana çıkan oyuncu Umutcan Türebay'ın dizideki duygusal kişiliği izleyiciler arasında ilgi görüyor.

Oyunculuk yeteneği izleyiciler arasında beğenilen Umutcan Türebay'ın sergilediği üstün performans sosyal medyada konuşulur iken, özellikle de Dicle ile aldığı evlilik kararı sonrasındaki sahneleriyle gündeme geliyor.

Dizinin çarpıcı karakterlerinden olan Kadir'in dizinin ilerleyen bölümlerindeki etkisi merak ediliyor.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNİN KADİR'İ UMUTCAN ÜTEBAY GERÇEKTE KİMDİR?

Her Perşembe akşamı Star TV ekranlarında yayınlanan Sevdiğim Sensin dizisinde Kadir'i oynayan başarılı isim Umutcan Ütebay, sergilediği güçlü oyunculuk performansıyla izleyiciler arasında beğeniyle karşılanıyor.

Sevdiğim Sensin dizisinde önemli karakterlerden olan Kadir'i ekrana taşıyan Umutcan Ütebay'ın özel hayatı merak ediliyor. Peki Sevdiğim Sensin dizisinin Kadir'i gerçek hayatta kim?

30 Kasım 1993 tarihinde İstanbul’da doğan yetenekli oyuncu Umutcan Ütebay, Üniversiteyi İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarında Tiyatro Bölümü’nü okumuştur.

Meslek hayatındaki kariyerine tiyatroculuk alanında başlayan Umutcan Ütebay, sahnelerde izleyiciye aktardığı yeteneğiyle geniş bir kitle elde edinmiş ve tanınırlığını arttırmıştır.

UMUTCAN TÜREBAY'IN YER ALDIĞI PROJELER:

2020 senesinde TV ekranlarında popüler dizilerde kendini kanıtlayan oyuncu Umutcan Türebay, son projesi olan Sevdiğim Sensin’deki Kadir performansıyla büyük bir ilgi topladı.

Afili Aşk (2019-2020)

Üç Kuruş (2021-2022)

Aile (2023-2024)

Gaddar (2024)

Deha (2024-2025)

Sevdiğim Sensin (2026)