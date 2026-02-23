Menü Kapat
Biyografi
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Sezen Aksu’nun veteriner sevgilisi kimdir? Sezen Aksu’nun yeni sevgilisi nereli?

Magazin kulislerinde dolaşan iddiaya göre Türk Müziğinin Minik Serçesi Sezen Aksu’nun kalbini 40 yaşındaki bir veteriner çaldı. Bursalı olduğu öne sürülen gizemli isimle yaklaşık bir yıldır gözlerden uzak bir ilişki yaşadığı konuşuluyor. Minik Serçe’nin yeni sevgilisinin kim olduğu ise merak konusu oldu. Peki, Sezen Aksu’nun veteriner sevgilisi kimdir? Sezen Aksu’nun yeni sevgilisi nereli?

Sezen Aksu’nun veteriner sevgilisi kimdir? Sezen Aksu’nun yeni sevgilisi nereli?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.02.2026
saat ikonu 21:13
|
GÜNCELLEME:
23.02.2026
saat ikonu 21:18

Magazin dünyası yeni bir aşk iddiasıyla çalkalanıyor. Türk pop müziğinin Minik Serçe’si olarak anılan Sezen Aksu’nun kalbini 40 yaşındaki bir veterinerin çaldığı öne sürüldü. Kulislerde konuşulanlara göre ilişkinin sessiz sedasız sürdüğü iddia edilirken, veteriner sevgilinin kimliği henüz netleşmiş değil. Peki, Sezen Aksu’nun veteriner sevgilisi kimdir? Sezen Aksu’nun yeni sevgilisi nereli? İşte merak edilenler…

SEZEN AKSU’NUN VETERİNER SEVGİLİSİ KİMDİR?

Magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre Sezen Aksu’nun hayatında bir süredir biri olduğuna dair söylentiler açılandı. Söylentilere göre 40 yaşında olduğu belirtilen gizemli isimin bir veteriner hekim olduğu yönündedir. Sezen Aksu ile birlikte adı geçen kişinin şu ana kadar kamuoyuna yansıyan net bir kimlik bilgisi bulunmuyor. İsmi sır gibi saklanan veterinerin, göz önünde olmamayı tercih ettiği ve ilişkiyi tamamen özel hayat çerçevesinde sürdürmek istediği konuşuluyor.

Sezen Aksu’nun veteriner sevgilisi kimdir? Sezen Aksu’nun yeni sevgilisi nereli?

İddialara göre çift yaklaşık bir yıldır görüşüyor ve birlikteliklerini medyadan uzak yaşamaya özen gösteriyor. Magazin dünyasında dolaşan kulis bilgilerine göre söz konusu isim zaman zaman Aksu’nun İstanbul’daki evine gidip geliyor.

Sezen Aksu’nun veteriner sevgilisi kimdir? Sezen Aksu’nun yeni sevgilisi nereli?

Ancak tüm bu bilgiler henüz resmi bir açıklamayla doğrulanmış değil. Ne Sezen Aksu cephesinden ne de iddialara konu olan isimden herhangi bir açıklama yapılmadı. Veteriner sevgilinin kim olduğu sorusu şimdilik gizemini koruyor.

Sezen Aksu’nun veteriner sevgilisi kimdir? Sezen Aksu’nun yeni sevgilisi nereli?

SEZEN AKSU’NUN YENİ SEVGİLİSİ NERELİ?

Magazin gündemine düşen iddialara göre Sezen Aksu’nun adı aşk dedikodularına karışan yeni sevgilisinin Bursalı olduğu öne sürülüyor. Kulis bilgilerine göre 40 yaşındaki veteriner hekimin uzun süredir Bursa’da yaşadığı ve mesleki kariyerini burada sürdürdüğü konuşuluyor.

Sezen Aksu’nun veteriner sevgilisi kimdir? Sezen Aksu’nun yeni sevgilisi nereli?

Bursalı Veteriner hekimin işiyle ilgili bazı sıkıntılar yaşadığı da söylentiler arasında yer alıyor.

#Biyografi
