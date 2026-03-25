Sinema ve tiyatronun sevilen isimlerinden olan Sinan Bengier, oynadığı rollerle dikkatleri üzerine çekerken merak edilmeye başlandı. Aram motorlarında özel hayatı ve oynadığı yapımlarla ilgili araştırmalar yapılıyor. Peki, Sinan Bengier kimdir, kaç yaşında? Sinan Bengier nerelerde oynadı? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

SİNAN BENGİER KİMDİR?

Türk tiyatrosunun ve sinemasının usta isimlerinden biri olan Sinan Bengier, sevilerek takip edilen isimlerden biri oluyor. Sanat yolculuğu ile hafızalara kazınan isim, hayatıyla merak ediliyor. Oynadığı rollerle dikkatleri üzerine çeken Sinan Bengier, Ankara’da dünyaya gelmiştir.

Sinan Bengier, 31 Mart 1948 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Sanata olan ilgisi çocukluk yıllarından beri gelmekteydi. Eğitim hayatı sırasında kısa bir düre Hava Astsubay Okulu’nda öğrenim gördü. Ancak askeri kariyer yerine sanat yolunu seçerek bu eğitimi de yarı da bırakmıştır.

Daha sonra 1969 yılında amatör olarak tiyatro sahnelerine adım atan Bengier, kısa sürede profesyonel tiyatro topluluklarında da yer almaktaydı. Ankara merkezli sahne ile çalışmalarının ardından televizyon ve sinema dünyasına geçiş yapmıştır.

SİNAN BENGİER KAÇ YAŞINDA?

Sanat kariyeriyle dikkatleri üzerine çeken Sinan Bengier, 1948 yılında dünyaya geldi. Şimdilerde ise 78 yaşında olan Bengier, oyunculuk kimliğiyle dikkatleri üzerine çekmiştir. Sektörün en çok sevilen isimlerinden biri olan Sinan Bengier, Türk sinemasının da dikkat çeken isimlerinden biri oluyor.

Ekranlara gelen başarılı yapımlarla dikkatleri üzerine çeken Sinan Bengier, oynadığı karakterlerle uzun süredir konuşulmaktadır. Oynadığı yapımlar arasında hem dram hem de komedi fazlasıyla mevcuttur.

SİNAN BENGİER NERELERDE OYNADI?

Sinan Bengier hem komedi hem de dram alanında rol aldığı yapımlarla televizyon kariyerinde oldukça başarılıdır. Hatta rol aldığı dizi ya da filmler halen daha sevilerek takip ediliyor. İşte öne çıkan yapımları;