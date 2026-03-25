Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Biyografi
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay

Sinan Bengier kimdir, kaç yaşında? Sinan Bengier nerelerde oynadı?

Türk tiyatrosu ve sinemasının sevilen isimlerinde Sinan Bengier, özel hayatıyla merak edilerek araştırılmaya başlandı. Arama motorlarında Sinan Bengier hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki, Sinan Bengier kimdir, kaç yaşında? Sinan Bengier nerelerde oynadı? İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.03.2026
saat ikonu 11:56
|
GÜNCELLEME:
25.03.2026
saat ikonu 11:56

Sinema ve tiyatronun sevilen isimlerinden olan Sinan Bengier, oynadığı rollerle dikkatleri üzerine çekerken merak edilmeye başlandı. Aram motorlarında özel hayatı ve oynadığı yapımlarla ilgili araştırmalar yapılıyor. Peki, Sinan Bengier kimdir, kaç yaşında? Sinan Bengier nerelerde oynadı? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

SİNAN BENGİER KİMDİR?

Türk tiyatrosunun ve sinemasının usta isimlerinden biri olan Sinan Bengier, sevilerek takip edilen isimlerden biri oluyor. Sanat yolculuğu ile hafızalara kazınan isim, hayatıyla merak ediliyor. Oynadığı rollerle dikkatleri üzerine çeken Sinan Bengier, Ankara’da dünyaya gelmiştir.

Sinan Bengier, 31 Mart 1948 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Sanata olan ilgisi çocukluk yıllarından beri gelmekteydi. Eğitim hayatı sırasında kısa bir düre Hava Astsubay Okulu’nda öğrenim gördü. Ancak askeri kariyer yerine sanat yolunu seçerek bu eğitimi de yarı da bırakmıştır.

Daha sonra 1969 yılında amatör olarak sahnelerine adım atan Bengier, kısa sürede profesyonel tiyatro topluluklarında da yer almaktaydı. Ankara merkezli sahne ile çalışmalarının ardından televizyon ve sinema dünyasına geçiş yapmıştır.

SİNAN BENGİER KAÇ YAŞINDA?

Sanat kariyeriyle dikkatleri üzerine çeken Sinan Bengier, 1948 yılında dünyaya geldi. Şimdilerde ise 78 yaşında olan Bengier, oyunculuk kimliğiyle dikkatleri üzerine çekmiştir. Sektörün en çok sevilen isimlerinden biri olan Sinan Bengier, Türk sinemasının da dikkat çeken isimlerinden biri oluyor.

Ekranlara gelen başarılı yapımlarla dikkatleri üzerine çeken Sinan Bengier, oynadığı karakterlerle uzun süredir konuşulmaktadır. Oynadığı yapımlar arasında hem dram hem de komedi fazlasıyla mevcuttur.

SİNAN BENGİER NERELERDE OYNADI?

Sinan Bengier hem komedi hem de dram alanında rol aldığı yapımlarla televizyon kariyerinde oldukça başarılıdır. Hatta rol aldığı dizi ya da filmler halen daha sevilerek takip ediliyor. İşte öne çıkan yapımları;

  • Çılgın Bediş
  • Bir Demet Tiyatro
  • Ruhsar
  • Avrupa Yakası
  • Erkeksen Seyret
  • Çocuklar Duymasın
  • Alemin Kralı
  • Bodrum Masalı
  • Seksenler
ETİKETLER
#oyuncu
#tiyatro
#Türk Dizileri
#Sinemalarda
#Sinan Bengier
#Biyografi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.