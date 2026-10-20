Şinasi Candan kimdir, nereli, kaç yaşında? Gelir İdaresi Başkanı Şinasi Candan'ın hayatı ve kariyeri

Şinasi Candan kimdir, nereli ve kaç yaşında soruları, Gelir İdaresi Başkanlığına atanmasının ardından araştırılmaya başlandı. Kamu yönetimi ve vergi alanında uzun yıllardır görev yapan Candan, meslek hayatı boyunca Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Kamu İhale Kurulu gibi kurumlarda çeşitli sorumluluklar üstlendi. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Candan'ın eğitim geçmişi ve kariyerindeki önemli dönüm noktaları merak konusu oldu. Peki, Şinasi Candan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Şinasi Candan'ın hayatı ve kariyeri…

ŞİNASİ CANDAN KİMDİR?

Şinasi Candan, 1968 yılında Sivas'ın Suşehri ilçesinde dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden 1989 yılında mezun olan Candan, kamu görevine 1990 yılında Maliye Bakanlığında hesap uzman yardımcısı olarak başladı.

Vergi denetimi, gelir idaresi ve kamu yönetimi alanlarında uzun yıllara dayanan bir mesleki geçmişe sahip olan Candan, kariyeri boyunca farklı kurumlarda yöneticilik yaptı. Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığı ve Kamu İhale Kurulu İkinci Başkanlığı görevlerinde bulunan Candan, daha sonra Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

20 Ekim 2026 tarihinde Gelir İdaresi Başkanı olarak atanan Candan, vergi idaresi alanındaki deneyimiyle öne çıkıyor.

ŞİNASİ CANDAN NERELİ, EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Şinasi Candan, Sivas'ın Suşehri ilçesinde doğdu. 1968 yılında dünyaya gelen Candan'ın eğitim ve meslek hayatı ise Ankara başta olmak üzere farklı kamu kurumlarında devam etti. Şinasi Candan'ın evli ve bir çocuk babası olduğu belirtiliyor. Candan'ın özel hayatına ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgiler sınırlı.

ŞİNASİ CANDAN KARİYERİ VE GÖREVLERİ

Şinasi Candan, meslek hayatına 1990 yılında Maliye Bakanlığında hesap uzman yardımcısı olarak başladı. Vergi denetimi alanındaki görevlerinin ardından farklı kademelerde yöneticilik yaptı.

Candan'ın kariyerindeki önemli görevler ve yıllar şöyle:

-1990: Maliye Bakanlığında hesap uzman yardımcısı olarak göreve başladı.

-1993-1997: Hesap uzmanı olarak çalıştı.

-1997-2000:Hitit Vergi Dairesi Başkanlığı görevini yürüttü.

- 2001-2003: Baş hesap uzmanı olarak görev yaptı.

- 2003-2005: Gelirler Genel Müdürlüğünde daire başkanı oldu.

- 2005-2006: Gelir İdaresinde daire başkanlığı görevini üstlendi.

- 2006-2010: Ankara Vergi Dairesi Başkanı olarak çalıştı.

- 2010-2016: Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

- 2016-2020: Kamu İhale Kurulu İkinci Başkanlığı görevini yürüttü.

- 2020-2021: Hazine ve Maliye Bakanlığında bakanlık müşaviri olarak çalıştı.

- 7 Ekim 2023: Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.

- 20 Ekim 2026: Gelir İdaresi Başkanı olarak görevlendirildi.

ŞİNASİ CANDAN'IN YURT DIŞI ÇALIŞMALARI

Şinasi Candan, mesleki çalışmaları kapsamında yurt dışında da incelemelerde bulundu. 2000-2001 yıllarında İngiltere'de görev yapan Candan, bu dönemde İngiliz Gelir İdaresi üzerine etüt ve incelemeler gerçekleştirdi.

Vergi ve ihale alanlarında seminerler ve konferanslar veren Candan'ın, vergi konularında çeşitli dergilerde yayımlanmış makaleleri de bulunuyor. İngilizceyi iyi, Almancayı ise orta düzeyde bildiği belirtilen Candan'ın mesleki birikimi ağırlıklı olarak vergi yönetimi, denetim ve kamu idaresi alanlarında şekillendi.