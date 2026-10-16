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Avatar
Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 10:44
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 10:55

Soner Olgun kimdir, nereli, kaç yaşında? Soner Olgun evli mi? Ünlü sanatçı hayatını neden kaybetti?

Türk müziğinin tanınan isimlerinden Soner Olgun, 67 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören sanatçının sağlık durumuna ilişkin gelişmelerin ardından Olgun'un hayatı, müzik kariyeri ve hastalığı yeniden gündeme geldi. Peki, Soner Olgun kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı? İşte sanatçının hayatı ve kariyerine ilişkin detaylar.

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
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Soner Olgun kimdir, nereli, kaç yaşında? Soner Olgun evli mi? Ünlü sanatçı hayatını neden kaybetti?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 10:44
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 10:55

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Soner Olgun'un hayatı ve sağlık durumu, vefat haberinin ardından yeniden gündeme geldi. Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden 67 yaşındaki sanatçının yaşamı, müzik kariyeri ve hastalık sürecine ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki, Soner Olgun kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Soner Olgun'un hastalığı neydi? İşte sanatçının hayatı ve kariyeri...

HABERİN ÖZETİ

Soner Olgun kimdir, nereli, kaç yaşında? Soner Olgun evli mi? Ünlü sanatçı hayatını neden kaybetti?

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Türk müziğinin tanınan isimlerinden Soner Olgun'un pankreas kanseriyle mücadelesi ve vefatı sonrası hayatı ve kariyeri öne çıktı.
Soner Olgun, 18 Haziran 1959'da Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğdu.
Sanatçıya 2025 yılında pankreas kanseri teşhisi konuldu ve bu süreçte ameliyat, kemoterapi ve radyoterapi gördü.
Ağustos 2026'da hastaneye kaldırılan Olgun, kendi isteğiyle evine götürüldü ve evde gözetim altında tutuldu.
16 Ekim 2026'da 67 yaşında hayatını kaybetti.
Eski eşi Özlem Koldaş da şarkıcılık ve vokalistlik yapmaktadır.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

 

Soner Olgun kimdir, nereli, kaç yaşında? Soner Olgun evli mi? Ünlü sanatçı hayatını neden kaybetti?

 


SONER OLGUN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDAYDI?

Soner Olgun, 18 Haziran 1959 tarihinde 'nın ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Fethiye'de tamamlayan Olgun, Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Üniversite eğitimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro/Dramatik Yazarlık Bölümü'nde tamamladı.

Müzik kariyerine genç yaşlarda başlayan Soner Olgun, Türk Halk Müziği ve taverna müziğine getirdiği yorumla tanındı. Kendine özgü sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçı, müzik çalışmalarının yanı sıra sahne projeleriyle de adından söz ettirdi.

Soner Olgun kimdir, nereli, kaç yaşında? Soner Olgun evli mi? Ünlü sanatçı hayatını neden kaybetti?

SONER OLGUN'UN HASTALIĞI NEDİR?

Soner Olgun'a 2025 yılında teşhisi konulduğu açıklanmıştı. Sanatçı, hastalığı nedeniyle ameliyat, kemoterapi ve radyoterapi süreçlerinden geçti.

Olgun, Aralık 2025'te yaptığı açıklamada doktorlarının önerdiği tedavileri tamamladığını ve düzenli kontrollerinin sürdüğünü belirtmişti. Sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden sanatçı, müzik çalışmalarına ve sahne programlarına devam etmeyi planladığını açıklamıştı.

Soner Olgun kimdir, nereli, kaç yaşında? Soner Olgun evli mi? Ünlü sanatçı hayatını neden kaybetti?

SONER OLGUN ESERLERİ NELER? 

Soner Olgun’un diskografisinde farklı dönemlerde yayımlanan albüm ve çalışmalar bulunuyor. Sanatçının öne çıkan albümleri şöyle:

1992 – Letafet
1994 – Her Şey Değişmeli
1999 – İyi Bayramlar
2004 – İyi Bayramlar Türkiye
2012 – Sevda Diye Bir Kuş
2015 – Yakarım Yağmurları (EP)
İlk albümü “Letafet”i 1992 yılında yayımlayan Soner Olgun, sonraki yıllarda çıkardığı albümler ve sahne çalışmalarıyla müzik kariyerini sürdürdü. Sanatçının sözü veya müziği kendisine ait çok sayıda eseri bulunuyor.

Soner Olgun kimdir, nereli, kaç yaşında? Soner Olgun evli mi? Ünlü sanatçı hayatını neden kaybetti?

SONER OLGUN'UN ESKİ EŞİ ÖZLEM KOLDAŞ KİMDİR?

Soner Olgun'un eski eşi Özlem Koldaş, şarkıcılık ve vokalistlik çalışmalarıyla tanınıyor. Yaklaşık 19 yıl evli kalan çift, boşanmalarının ardından da müzik alanındaki iş birliklerini sürdürdü ve birlikte sahne aldı. 

Soner Olgun kimdir, nereli, kaç yaşında? Soner Olgun evli mi? Ünlü sanatçı hayatını neden kaybetti?
ETİKETLER
#muğla
#pankreas kanseri
#Fethiye
#Soner Olgun
#Letafet
#Biyografi
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