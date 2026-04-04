Soner Olgun kimdir? Soner Olgun kaç yaşında, hastalığı nedir?

SONER OLGUN KAÇ YAŞINDA, HASTALIĞI NEDİR?

18 Haziran 1959 tarihinde doğan Soner Olgun, 2025 yılı itibarıyla 66 yaşındadır. Usta sanatçının hayatında verdiği en büyük sınavlarından biri ise sağlık alanında gerçekleşiyor. Sevenlerini oldukça üzen haber sonrası, Soner Olgun'un hastalığı da mercek altına alındı. Ünlü sanatçı pankreas kanseri ile mücadele ediyor.

Soner Olgun, ameliyat, kemoterapi ve radyoterapi gibi ağır tedavilerden geçmiştir. Tüm bu sağlık sorunlarına rağmen metanetini korumayı başaran Soner Olgun'a sevenlerinden de destek mesajları yağıyor. Sanatçının ise moralinin yüksek olduğu ve bu zorlu süreci titzlikle atlattığı gelen bilgiler arasında yer alıyor. Kontrolleri hala devam eden Olgun2un şu an için sahne çalışmalarına ve müziğe engel bir durumunun olmadığı belirtildi.