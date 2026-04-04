Soner Olgun kimdir? Soner Olgun kaç yaşında, hastalığı nedir?

Türkiye'nin en köklü isimlerinden olan ve Letafet şarkısıyla gönülleri mest eden usta müzisyen Soner Olgun, son zamanlarda sağlık durumuyla ilgili sevenlerini endişelendirdi. Arama motorlarının en çok aratılan isimleri arasında yer alan Soner Olgun'un kim olduğu, yaşı ve özellikle sağlık durumuna dair detaylar merak ediliyor. Peki Soner Olgun kimdir, kaç yaşında? Soner Olgun'un nesi var, hastalığı nedir? İşte usta müzisyen Soner Olgun'a dair merak edilen tüm detaylar...
SONER OLGUN KİMDİR?
Türk müziğinin kendine has seslerinden biri olan Soner Olgun, 1959 yılında Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğmuştur. Liseyi İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nde okuyan Olgun, ardından sanata olan düşkünlüğüyle Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro ve Dramatik Yazarlık Bölümü okumuştur. Profesyonel olarak müzik kariyerine ise 1992 yılında çıkarmış olduğu ve büyük ses getiren Letafet albümüyle başlamıştır. Soner Olgun sadece bir müzisyen olarak değil aynı zamanda yazdığı oyunlar ve bestelerle de herkesin dikkatini çekmiştir. İstanbul'da oldukça seçkin mekanlarda tam 17 yıl boyunca sahne almıştır. Aynı zamanda ekranlarda bazı müzik programlarıyla da adını geniş kitlelere duyurmuştur.
SONER OLGUN KAÇ YAŞINDA, HASTALIĞI NEDİR?
18 Haziran 1959 tarihinde doğan Soner Olgun, 2025 yılı itibarıyla 66 yaşındadır. Usta sanatçının hayatında verdiği en büyük sınavlarından biri ise sağlık alanında gerçekleşiyor. Sevenlerini oldukça üzen haber sonrası, Soner Olgun'un hastalığı da mercek altına alındı. Ünlü sanatçı pankreas kanseri ile mücadele ediyor.
Soner Olgun, ameliyat, kemoterapi ve radyoterapi gibi ağır tedavilerden geçmiştir. Tüm bu sağlık sorunlarına rağmen metanetini korumayı başaran Soner Olgun'a sevenlerinden de destek mesajları yağıyor. Sanatçının ise moralinin yüksek olduğu ve bu zorlu süreci titzlikle atlattığı gelen bilgiler arasında yer alıyor. Kontrolleri hala devam eden Olgun2un şu an için sahne çalışmalarına ve müziğe engel bir durumunun olmadığı belirtildi.
SONER OLGUN MESLEĞİ NEDİR?
Soner Olgun' tam anlamıyla bir sahne insanı olarak hafızalarda yerini alsa da, tiyatro eğitimi almış bir isimdir. Bununla beraber büyük usta Olgun, yazarlık yönüyle de Letafet isimli tiyatro oyununu da kaleme almıştır. Aynı zamanda bu eserin müziklerini de bizzat kendisi bestelemiştir.
Soner Olgun, kariyeri boyunca Cine5 ve TV8 gibi dikkat çeken kanallarda yaptığı programlarla müzik kültürüne destek olmuştur.
SONER OLGUN EVLİ Mİ, EŞİ KİMDİR?
Magazinden uzak ancak sanat camiasında oldukça göz önünde olan Soner Olgun, özel hayatını da gözlerden uzakta yaşamayı tercih edenlerden. Soner Olgun'un uzun yıllar evli kalmıştır. Yıllarca aynı sahneyi paylaşmış olduğu Özlem Olgun ile uzun bir birliktelik yaşamış olan Soner Olgun, geçtiğimiz dönemlerde bu evliliğini sonlandırmıştır. Çiftin bu evlilikten ise Elif adında bir kızları bulunmakta.
SONER OLGUN'UN EŞİ ÖZLEM OLGUN KİMDİR?
Soner Olgun’un hem eşi hem de uzun yıllar sahnelerdeki en yakın arkadaşı olan Özlem Olgun Koldaş, müzik dünyasının tanıdığı başarılı vokalistlerden biridir. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Özlem Olgun, güçlü sesi ve sahne duruşuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Soner Olgun ile olan uzun soluklu evliliğinden Elif adında bir kız çocuğu bulunuyor. 2025 yılındaki boşanma sürecine kadar sanat camiasının örnek çiftlerinden biri olarak anılmıştır. Boşanma sonrası Özlem Olgun, kendi soyadı olan Koldaş’ı kullanmaya başlamıştır.
PANKREAS KANSERİ NEDİR?
Tıp dünyasında pankreas kanseri sessiz katil olarak da adlandırılıyor. Midenin hemen arkasında yer alan ve sindirim sisteminin en önemli parçalarından biri olan pankreas organındaki hücrelerin giderek çoğalmasıyla ortaya çıkan çok ciddi bir hastalıktır. Erken evrelerde genellikle belirti vermez. Bu nedenle de teşhisi güç olan bu hastalıktır.