İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen operasyonda MASAK raporları incelenirken Burak Akbay’ın yurt dışındaki banka hesapları üzerinde Estetik Yayıncılık A.Ş. ile Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş.'yi finanse ettiği ve FETÖ/PDY yöneticiliğini bu şirketler üzerinden sürdürdüğü yönünde kuvvetli şüphe bulunduğu ifade edildi. Operasyon kapsamında kayyum kararı alınırken Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş.'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verdi. Sözcü TV ve Sözcü gazetesinin bulunduğu adreslerde eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Peki Sözcü kimin, sahibi kim? Burak Akbay kimdir, ne iş yapıyor? İşte, merak edilen soruların yanıtları…

SÖZCÜ KİMİN, SAHİBİ KİM?

Sözcü Medya Grubu’nun imtiyaz ve kurucusu Burak Akbay’dır. 2007 yılında Sözcü Gazetesi'ni kurarak Türk basın sektörüne giriş yapan Akbay, zaman içerisinde medya grubunu büyüterek Sözcü TV’yi kurmuş ve televizyon yayıncılığına da adım atmıştır. Kanal ve gazete, günümüzde halen hiçbir holdinge veya dış kuruluşa bağlı olmadan, doğrudan Burak Akbay'ın mülkiyetinde (Sözcü Medya Grubu bünyesinde) faaliyet göstermektedir.

BURAK AKBAY KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Sözcü Medya Grubu'nun sahibi olan Burak Akbay 1 Ocak 1971 tarihinde dünyaya geldi. Doğum yeri İstanbul olan Akbay, Türk basınında tanınan gazeteci merhum Ertuğrul Akbay'ın oğludur. Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul'da bir matbaa kurarak yabancı ve yerel gazetelerin baskı işlerini üstlenmiş, 2007'de Sözcü'yü kurarak yayıncılık hayatına adım atmıştır. Hakkında 2017 yılında açılan davalar ve çıkarılan yakalama kararları nedeniyle uzun süredir Türkiye dışında (ağırlıklı olarak Londra'da) yaşamını sürdürmektedir. Evli olan Akbay, şirketlerini yurt dışından yönetmektedir.

SÖZCÜ TV’YE NEDEN OPERASYON YAPILDI?

Sözcü Medya Grubu'nun Avukatı Ersan Barkın, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Yargıtay’ın daha önce bozduğu ve hukuka aykırılık tespit etmediği, suç olmadığını onadığı bir dosyaya istinaden Sözcü Grubu'nda arama yapılıyor. Kayyum kararı şu an için Sözcü TV ve internet sitesini kapsıyor."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Kasım 2026 sabahı Sözcü TV ve Sözcü gazetesinin bulunduğu adreslere yönelik gerçekleştirilen operasyonun gerekçesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Başsavcılığın Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Burak Akbay hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlamalarının bulunduğu belirtildi.