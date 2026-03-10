Survivor Ramazan’ın eşi Yasemin Sarı kimdir kaç yaşında? Yasemin Sarı aslen nereli?

Survivor 2026 yarışmasıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Ramazan Sarı’nın eşi Yasemin Sarı da sosyal medyada adından söz ettirmeye başladı. Yarışmada yaşanan gelişmelerin ardından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Sarı, eşine verdiği destek mesajlarıyla gündeme geldi. Survivor izleyicileri ise Yasemin Sarı’nın hayatını ve kariyerini merak etmeye başladı. Ramazan Sarı’nın eşi olarak tanınan Yasemin Kaya Sarı’nın nereli olduğu, kaç yaşında olduğu ve ne iş yaptığı gibi detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor.

SURVİVOR RAMAZAN’IN EŞİ YASEMİN SARI KİMDİR KAÇ YAŞINDA?

YASEMİN SARI ASLEN NERELİ?

Aslen nereli olduğu merak edilen Yasemin Sarı’nın yaşamına dair detaylar da araştırılıyor. Özel hayatını çok fazla göz önünde yaşamayı tercih etmeyen Sarı, aslen nereli olduğu tam bilinmiyor. Eşinin memleketi Kocaeli’li olduğu tahmin ediliyor.