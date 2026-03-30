Biyografi
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Survivor yarışmacısı Seren Ay Çetin kimdir, kaç yaşında? Survivor Seren Ay nereli, mesleği ne?

Survivor 2026 yarışmacısı Seren Ay Çetin, yayınlanan son bölümdeki kural ihlalleri sebebiyle Survivor'dan diskalifiye edilme riski ile karşı karşıya kaldı. Programı yakından takip eden izleyiciler, Seren Ay Çetin'in Survivor'dan diskalifiye edilip edilmediğini merak ederken olaylı isim Seren Ay'ın özel hayatını da araştırır oldu. Peki Survivor 2026 yarışmacısı Seren Ay Çetin kimdir, kaç yaşında? Survivor'da Seren Ay Çetin olayı ne? son bölümde yaşanan kural ihlalleri sonrası diskalifiye riskiyle karşı karşıya kaldı

Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
30.03.2026
saat ikonu 00:32
|
GÜNCELLEME:
30.03.2026
saat ikonu 00:41

TV8'de Survivor 2026 programının en dişli yarışmacılarından biri olarak ekrana çıkan Seren Ay Çetin, özellikle de son birkaç haftadır yoğun bir izleyici kitlesi bulunan Survivor'un en çok konuşulan isimleri arasında yerini alıyor. Gerek parkur oyunlarında gösterdiği performanslarıyla olsun gerek de yarışmacılar arasında girdiği çekişmeli diyaloglarıyla olsun Survivor'un en olaylı isimlerinden biri olarak karşımıza çıkan Survivor yarışmacısı Seren Ay Çetin, izleyicilerin de mercek altına aldığı isimlerden biri oluyor. Peki Survivor 2026 yarışmacısı Seren Ay Çetin gerçekte kimdir, kaç yaşında? Seren Ay Çetin'in mesleği ne? Survivor 2026 yarışmacısı Seren Ay Çetin'e yönelik merak edilen tüm detaylar:

TV8'de ekrana gelen Survivor 2026 programının dikkat çeken yarışmacılarından Seren Ay Çetin, parkur performansları ve yarışmacılarla yaşadığı diyaloglar nedeniyle gündemde yer almaktadır.
Seren Ay Çetin, takım arkadaşı Nisanur'a fiziksel temasta bulunması ve Nagihan Karadere'nin üzerine yürüyerek 'Keşke seni dövseydim' demesi üzerine tepki topladı.
Bu hareketleri nedeniyle Acun Ilıcalı tarafından toplanan konseyde gerilim yaşandı ve Ilıcalı, Seren Ay'ın davranışlarını kabul etmediklerini belirtti.
Seren Ay Çetin, 3 Temmuz 1997 İstanbul doğumludur.
Boks alanında iki defa dünya şampiyonu derecesi elde eden Eva Voraberger'i nakavt ederek WBC Gümüş kemerin sahibi olmuştur.
Seren Ay Çetin, ilk Türk kadın boksör olarak WBC Gümüş kemer sahibi olmuştur.
SURVİVOR SEREN AY ÇETİN NEDEN GÜNDEMDE?

Survivor'un kırmızı takım yarışmacılarından olan Seren Ay Çetin’in önce takım arkadaşı olan Nisanur’a fiziksel temasta bulunması daha sonra ise, bir başka yarışmacı Nagihan Karadere'nin üzerine yürüyerek 'Keşke seni dövseydim' diyerek tüm okları üzerine çekmesi Survivor'u birbirine karıştırdı.

Seren Ay Çetin'in Survivor'un yarışma formatına uygunsuz bu hareketleri başta Acun Ilıcalı olmak üzere izleyen herkesin tepkisini çekti.

Survivor'daki kredileri tükenmeye yakın olan yarışmacı Seren Ay Çetin'in gündem olan bu davranışları sonrasında izleyicilerin çoğunluğu arama motorunda Seren Ay Çetin'e yönelik araştırmalar sürdürdü.

SEREN AY ÇETİN, SURVİVOR'DAN DİSKALİFİYE EDİLECEK Mİ?

Meydana gelen tüm bu olaylardan sonra Acun Ilıcalı tarafından toplanan konseyde gerilim dozu epey bir arttı.

Konsey sırasında bir hayli öfkeli görünen Ilıcalı'nın "Skandal! İki kadın yarışmacı birbirlerine fiziksel temasta bulunuyorlar" açıklaması geceye damga vururken, Seren Ay'ın itirazları hala daha kabul etmemesi Acun Ilıcalı'yı çıldırttı.

ACUN ILICALI: "YAPTIĞIN HAREKETİ KABUL ETMİYORUZ"


Seren Ay'ın itirazlarına karşılık söz hakkı doğan Acun Ilıcalı, "Saha içerisinde iki kişi yumruklaşsa kırmızı kart yer. Duruma göre bunun başka yaptırımları da oluyor.

Bizim açımızdan evet yarışmadan ihraç sebebi olmayabilir ama yaptığını kabul etmiyoruz. Olayı başlatan sensin dediğin gibi. bundan sonra bu tarz hareket kredin yok, fiziksel temas lüksün yok. 8 ödülden yararlanamayacaksınız" ifadelerinde bulundu.

SURVİVOR SEREN AY ÇETİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

3 Temmuz 1997 yılında İstanbul'da doğan Survivor 2026 yarışmacısı Seren Ay Çetin, spora karşı duyduğu ilgi ve merakını erken dönemlerde fark etmiştir.

Özellikle de boks alanında sergilemiş olduğu üstün başarılarla ismini hem ülke içinde hem de uluslararası arenada duyuran Seren Ay Çetin, iki defa dünya şampiyonu derecesi elde eden Eva Voraberger'i nakavt ederek, çok büyük bir zafere imza attı.

Tarihe altın harflerle geçecek olan bu başarısından sonra WBC Gümüş kemerin de sahibi olan Çetin, bunun yanı sıra ilk Türk kadın boksör olarak karşımıza çıkmaktadır.

SEREN AY ÇETİN'İN MEMLEKETİ NERESİ, MESLEĞİ NE?

Profosyonel anlamda oldukça başarılı projeleri bulunan Survivor 2026 yarışmacısı Seren Ay Çetin, boks kariyerine ilk olarak Kadıköy Boks Kulübünde başlamış ve kendini burada geliştirmiştir. Spor kariyerinin temellerini İstanbul’da atan Seren Ay'ın İstanbullu olduğu bilinmektedir.

Meslek kariyerini profosyonel boksürlük olarak sürdüren Seren Ay Çetin, horoz sıklet alanında mücadele etmektedir. 2018 döneminde boksa adım atan Çetin, kısa zamanda adını geniş bir kitleye duyuran nice başarıları bulunmaktadır, bu başarılarını yalnızca ülke içerisinde değil tüm dünyaya duyurmuştur.

