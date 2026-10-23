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Avatar
Editor
 | İrem Yarbasan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 15:04
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 15:04

Taha Çakmak kimdir, kaç yaşında? Taha Çakmak neden gündem oldu? Finans uzmanı Taha Çakmak görevleri...

Taha Çakmak kimdir? sorusu Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürlüğü görevlerinden istifa etmesinin ardından sıkça aratıldı. Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan bürokrat ve finans uzmanı Taha Çakmak'ın hayatı kamuoyunda merak konusu oldu. Peki Taha Çakmak kimdir, kaç yaşında? Taha Çakmak görevleri...

Avatar
Editor
 İrem Yarbasan
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Taha Çakmak kimdir, kaç yaşında? Taha Çakmak neden gündem oldu? Finans uzmanı Taha Çakmak görevleri...
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 15:04
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 15:04

Taha Çakmak kimdir? sorusu tarafından yürütülen kapsamında gözaltına alınmasının ardından gündeme geldi. Daha önce bir gözaltı süreci geçiren Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik eski Genel Müdürü Taha Çakmak tekrardan gözaltına alındı. Peki Taha Çakmak kimdir, kaç yaşında, nereli? Taha Çakmak daha önce hangi görevlerde bulundu?

TAHA ÇAKMAK KİMDİR?

1981 yılında Elazığ'da dünyaya gelen Taha Çakmak, lisans hayatını Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü'nde şeref derecesiyle tamamlayarak mezun oldu. 

Taha Çakmak kimdir, kaç yaşında? Taha Çakmak neden gündem oldu? Finans uzmanı Taha Çakmak görevleri...


Profesyonel kariyerinin 2004 yılında Deloitte Touche & Tohmatsu'da denetçi olarak başlamasının ardından 2005 yılında Sosyal Sigortalar Kurumu'nda Müfettiş Yardımcısı olarak görev aldı. Daha sonra 2005-2019 yılları arasında Ziraat Bankası A.Ş.'de çeşitli görevlerde bulunan Çakmak, 2019 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda daire başkanı olarak görev aldı. Aynı yıl Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcılığı görevine getirildi ve 2021 yılına kadar Başkan Yardımcılığı görevini icra etti.

Taha Çakmak kimdir, kaç yaşında? Taha Çakmak neden gündem oldu? Finans uzmanı Taha Çakmak görevleri...

Taha Çakmak'ın 13 Ekim 2021'de Türkiye Cumhuriyeti Başkan Yardımcılığı'na atanmasıyla birlikte burada para politikası ve finansal sistemin işleyişi ile alakalı çeşitli sorumluluklar üstlenen Çakmak, 28 Temmuz 2023 tarihli Cumhurbaşkanı kararının ardından buradaki görevinden ayrıldı.

Merkez Bankası'ndaki görevinin ardından Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik genel müdürlüklerini üstlenen Taha Çakmak 15 Ekim 2026 tarihinde görevinden istifa ettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden bildirdi.


TAHA ÇAKMAK NERELİ?

Taha Çakmak 1981 yılında Elazığ'da dünyaya gelmiştir.

TAHA ÇAKMAK KAÇ YAŞINDA?

1981 yılında dünyaya gelen Taha Çakmak 2026 yılı itibarıyla 45 yaşındadır.

Taha Çakmak kimdir, kaç yaşında? Taha Çakmak neden gündem oldu? Finans uzmanı Taha Çakmak görevleri...

TAHA ÇAKMAK DAHA ÖNCE HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik eski genel müdürü Taha Çakmak bu görevinin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcılığı, Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda daire başkanı; Ziraat Bankası A.Ş.'de  Teftiş Kurulu Müfettişi, Operasyon Merkezi Bölüm Başkanlığı İş Tasarımı Yöneticisi, Ankara Perakende Şube Yöneticisi, İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı ve Ankara Kamu Kurumsal Şube Yöneticisi, Sosyal Sigortalar Kurumu'nda Müfettiş Yardımcısı,  Deloitte Touche & Tohmatsu'da denetçi olarak görevlerde bulundu.

TAHA ÇAKMAK NEDEN GÜNDEM OLDU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fon Soruşturması kapsamında yeniden gözaltına alınan Taha Çakmak, gözaltına alınmasının ardından gündem oldu. 

Taha Çakmak kimdir, kaç yaşında? Taha Çakmak neden gündem oldu? Finans uzmanı Taha Çakmak görevleri...
ETİKETLER
#merkez bankası
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#Türkiye Sigorta
#Taha Çakmak
#Fon Soruşturması
#Biyografi
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