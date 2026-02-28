Tanju Özcan neden gözaltına alındı? Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kimdir, tutuklandı mı?

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen irtikap soruşturma kapsamında jandarma ekipleri sabah saatlerinde operasyonlar yaptı. Savcılık talimatıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, evinde gözaltına alındı. Operasyon kapsamında belediye ile bağlantılı olduğu tespit edilen 13 kişinin daha yakalandığı bilgisine ulaşıldı. Jandarmadaki işlemler sürerken, soruşturma devam ediyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 24,25,26 ve 27. Dönemde Bolu Milletvekili olarak görev yaparken çeşitli komisyonlarda üyelik görevleri üstlendi. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den aday olan Özcan, oyların %52,89’unu alarak yeniden belediye başkanı seçilmişti. Peki Tanju Özcan tutuklandı mı, kimdir? İşte, konuya ilişkin detaylar…

TANJU ÖZCAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI, TUTUKLANDI MI?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet operasyon kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alındı. Özcan’la beraber 13 kişinin daha gözaltında olduğu bilinirken operasyon kapsamında belediye ile bağlantılı olduğu bilinen 13 kişi daha gözaltına alındı.

BOLU BELEDİYE BAŞKANI TANJU ÖZCAN KİMDİR?

2019 yılında düzenlenen yerel seçimlerde Bolu Belediye Başkanı olarak seçilen Özcan, 31 Mart seçimlerinde tekrar aday olarak iki dönemdir Bolu Belediye Başkanı görevini yürütüyordu.

1973 yılında Bolu’da dünyaya gelen Tanju Özcan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni tamamlarken mezun olduktan sonra serbest avukat olarak çalıştı. Ardından ise Belediye Meclis Üyeliği, Boluspor Yöneticiliği, CHP Bolu Merkez İlçe ve CHP Bolu İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

4, 25, 26 ve 27. Dönemde Bolu Milletvekili seçildi. 24. Dönemde TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği, İçişleri Komisyonu Üyeliği ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu. 26. Dönemde İçişleri Komisyonu Üyeliği yaptı. 28 Şubat’ta düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alındı.