'Tehran' dizisinin yapımcısı Dana Eden, Yunanistan'ın başkenti olan Atina'da ölü bulundu. Kariyeriyle uluslararası alanda tanınan kişilerden olan Dana Eden, hayatıyla merak edildi. Peki, Tehran dizi senaristi Dana Eden kimdir? Dana Eden neden öldü? İşte detaylar…

HABERİN ÖZETİ Tehran dizi yapımcısı Dana Eden kimdir? Dana Eden neden öldü? "Tehran" dizisinin Emmy ödüllü yapımcısı Dana Eden, Yunanistan'ın Atina kentinde bir otelde ölü bulundu; resmi ölüm nedeni henüz açıklanmazken, olayın soruşturması devam ediyor. Uluslararası alanda tanınan "Tehran" dizisinin yapımcısı Dana Eden, Yunanistan'ın Atina kentinde ölü bulundu. Eden, konakladığı otelde vefat etti ve boynunda ile ellerinde şüpheli morluklar olduğu iddia edildi. Ölüm nedeni hakkında resmi makamlarca henüz kesinleşmiş bir açıklama yapılmadı ve soruşturma sürüyor. Yapım şirketi, ölümün suç veya siyasi nedenli olduğuna dair söylentilerin asılsız olduğunu belirtti.

TEHRAN DİZİ SENARİSTİ DANA EDEN KİMDİR?

Uluslararası arena da çok konuşulan isimlerden biri olan Tehran dizisinin yapımcısı Dana Eden, diziseverlerin dikkatini çeken kişilerden biridir. Kariyeri boyunca yapmış olduğu projelerle dikkatleri üzerine çeken Dana Eden, Tehran dizisiyle Emmy ödülünü de alarak kendini kanıtlamıştır.

Dana and Shula Productions bünyesinde çalışmalar yürüten Dana Eden, kariyeri boyunca özellikle de dramatik yapımlar ve uluslararası alanda ortak projelerle tanındı. Yapımcı kimliği ile tanınan Dana Eden, yapmış olduğu dizi ve film çekimleriyle de adından sıklıkla söz ettiriyor.

Tehran dizisiyle her alanda büyük bir ses getiren Dana Eden, gerilim dizisi olarak ön plana çıkarken, diziseverlerin dikkatle takip ettiği yapımlardan biri oluyor. Ajanlık gibi konularda işleyen diziyle küresel çapta çok ses getiren Dana Eden, Yunanistan’ın Atina kentinde ölü bulundu.

Hayranları ve sevenleri konu hakkında merak edilenleri araştırırken Dana Eden’in dizi çekimleri kapsamında orada olduğu belirtildi.

DANA EDEN NEDEN ÖLDÜ?

Dana Eden’in ölüm nedeni hakkında resmi makamlar tarafından kesinleşmiş bir açıklama yapılmadı. Yunanistan basınının aktardıklarına göre, Yunanistan’ın Atina kentinde vefat eden Dana Eden, konakladığı bir otelde ölü bulundu.

Boynunda ve ellerinde şüpheli morluklar olduğu iddia edilen Dana Eden, hakkında kesinleşmiş bir bilgi bulunmamaktadır. Soruşturmanın halen daha devam ettiği vefatla ilgili kamuoyundan cevap bekleniyor.

Diğer bir yandan Dana Eden’in yapım şirketi olan Dana and Shula Productions, ‘ölümün suç ya da siyasi nedenli olduğuna dair söylentilerin asılsız’ olduğunu ifade etmektedir. Ancak Dana Eden’in vefatıyla birlikte kamuoyunda detaylı bir açıklama bulunmamaktadır.

Şirketi, ailesi, arkadaşları ve meslektaşları için bunun zor olduğunu ifade ederek, mahremiyete saygı duyulmasını da istediler.