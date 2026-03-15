Teşkilat dizisinin Levent'i Yıldıray Şahinler kimdir? Yıldıray Şahinler hangi dizilerde oynadı, kaç yaşında?

Daha önce ATV'de yayınlanan Aşk ve Gözyaşı dizisinin oyuncu kadrosunda gördüğümüz Yıldıray Şahinler, şimdilerde yeni projesi olan Teşkilat dizisinde Levent Karayurt karakteri ile öne çıkıyor. TRT1 kanalının en çok izlenen dizilerinden olup oyuncu kadrosunda farklılıklara gidilen Teşkilat'ın yeni gözde oyuncuları arasına adını yazdıran usta isim Yıldıray Şahinler, güçlü karakteri ve iddialı oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Teşkilat dizisine 'Levent' rolüyle kendini gösterecek olan usta oyuncu Yıldıray Şahinler kimdir, kaç yaşında? Yıldıray Şahinler, hangi TV projelerinde yer aldı?

TEŞKİLAT DİZİSİNDE LEVENT'İ OYNAYAN YILDIRAY ŞAHİNLER KİMDİR?

Aksiyon dolu sahneleri ve heyecan dolu gelişmeleriyle izleyicileri ekran başına hapseden Teşkilat dizisi, yayınlandığı günden bu yana severek takip ediliyor.

TRT1 kanalının iddialı oyuncu kadrosuna yeni eklenen Yıldıray Şahinler, son projesi olan Teşkilat'ta Levent Karayurt karakteri ile yeniden sevenlerinin karşısına çıkacak. Peki Teşkilat dizisinin Levent Karayurt'u Yıldıray Şahinler kimdir?

7 Şubat 1968'de İstanbul'da dünyaya gözlerini açan yenş Teşkilat dizisi oyuncusu Yıldıray Şahinler, oyunculuğun yanı sıra yazar ve yönetmenlik gibi kimlikleri de bulunmaktadır. Tiyatro alanında ustalaşmış isimlerden biri olarak öne çıkan Yıldıray Şahinler, İstanbul Halk Tiyatrosu'nun öncü kişilerindendir.

Liseyi Suadiye Lisesi'nde, Üniversiteyi ise İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden aldığı başarılı notlarla bitiren Yıldıray Şahinler, 1986 da ilk kez İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosuna katıldı.

"Çıkmaz Sokak Çocukları" ve "İlk Gençliğim" gibi nitelikli oyunlarda sergilediği performansları ile dikkat çeken Şahinler, TV projelerindeki oyunculuk kariyerine "Ayaşlı ve Kiracıları" isimli dizi ile adım atmıştır.

"Elveda Rumeli", "Avrupa Yakası", "Kayıp", "İntikam", "İçerde" ve "Akıncı" gibi birden fazla önemli dizide performans sergileyen Yıldıray Şahinler, özellikle de "İçerde" dizisindeki rolüyle büyük bir çıkış yakalamıştır.

YILDIRAY ŞAHİNLER'İN ALDIĞI ÖDÜLLER:



Afife Tiyatro Ödülleri, 2004, Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu, “Salı Ziyaretleri”

Sadri Alışık Ödülleri, 2004, Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu, “Salı Ziyaretleri”

Altın Lâle Ödülleri 2006, Yılın En Başarılı Yönetmeni, “Barut Fıçısı”

ÇASOD Ödülleri (Sinema) 1997, En Başarılı Erkek Oyuncu, “Gemide”

Avni Dilligil Ödülleri 1995, En Başarılı Ekip Oyunculuğu, “Askerliğim”

Ankara Sanat Kurumu Ödülleri 1993, Yılın En Başarılı Genç Oyuncusu, “Çıkmaz Sokak Çocukları”

Lions Kulüp Ödülleri 1993, En İyi Erkek Oyuncu, “Çıkmaz Sokak Çocukları”

Avni Dilligil Ödülleri 1991, Umut Vaad Eden Genç Oyuncu, “İlk Gençliğim”

USTA OYUNCU YILDIRAY ŞAHİNLER HANGİ YAPIMLARDA ROL ALDI?

Tiyatro ve TV ekranlarında segrilediği oyunculuk yeteneği ile dikkat çeken isimlerden biri olan Yıldıray Şahinler, şimdilerde yeni projesi olan Teşkilat'ta Levent rolü ile ekran karşısına çıkacak.

Yeni rolüne heyecanla hazırlanan Yıldıray Şahinler'in rol aldığı diğer yapımlar ise şöyle;

1989: Ayaşlı ve Kiracıları

1993: Son Söz Sevginin

1993: Hastane

1994: Gülşen Abi

1995: Oğlum Adam Olacak

1998: Gemide

1998: Laleli'de Bir Azize

1998: Yerim Seni

2002: Anne Babamla Evlensene

2008: Elveda Rumeli

2009: Avrupa Yakası

2013: Kayıp

2013: İntikam

2014: Hayat Yolunda (Tayfun Kuzu)

2014: Ulan İstanbul (Konuk oyuncu) Snatch Vedat

2016-2017: İçerde (Hasan Alyanak)

2017: Ufak Tefek Cinayetler (Mehmet)

2019: 7. Koğuştaki Mucize (Hafız)

2019: Ferhat ile Şirin (Hüsrev)

2021: Akıncı (Cevdet)

2021: Kuruluş Osman (Rogatus)

2022-2023: Güzel Günler (Hakim)

2023-2024: Arak / Kara (Halim Talan)

2024: Kül

2024-2025: Annem Ankara (Önder)

2025: Aşkın Dünkü Çocukları

2025: Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2

2025: Dehşet Bey (Alparslan Forsa)

2025: Aşk ve Gözyaşı[9][10]

2026-: Teşkilat