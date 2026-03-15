Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Biyografi
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Teşkilat dizisinin Levent'i Yıldıray Şahinler kimdir? Yıldıray Şahinler hangi dizilerde oynadı, kaç yaşında?

TRT1'in yıldız projelerinden olan Teşkilat'a Levent Karayurt karakteri ile ekrana çıkacak olan Yıldıray Şahinler'in kariyeri ve özel hayatı merak edilmeye başlandı. Teşkilat dizisinin yeni transferi Yıdlıray Şahinler'in oynadığı diziler neler? Yıldıray Şahinler kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilen soruların cevapları:

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.03.2026
saat ikonu 22:54
|
GÜNCELLEME:
15.03.2026
saat ikonu 22:58

Daha önce ATV'de yayınlanan Aşk ve Gözyaşı dizisinin oyuncu kadrosunda gördüğümüz Yıldıray Şahinler, şimdilerde yeni projesi olan Teşkilat dizisinde Levent Karayurt karakteri ile öne çıkıyor. TRT1 kanalının en çok izlenen dizilerinden olup oyuncu kadrosunda farklılıklara gidilen Teşkilat'ın yeni gözde oyuncuları arasına adını yazdıran usta isim Yıldıray Şahinler, güçlü karakteri ve iddialı oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Teşkilat dizisine 'Levent' rolüyle kendini gösterecek olan usta oyuncu Yıldıray Şahinler kimdir, kaç yaşında? Yıldıray Şahinler, hangi TV projelerinde yer aldı?

TEŞKİLAT DİZİSİNDE LEVENT'İ OYNAYAN YILDIRAY ŞAHİNLER KİMDİR?

Aksiyon dolu sahneleri ve heyecan dolu gelişmeleriyle izleyicileri ekran başına hapseden Teşkilat dizisi, yayınlandığı günden bu yana severek takip ediliyor.

TRT1 kanalının iddialı oyuncu kadrosuna yeni eklenen Yıldıray Şahinler, son projesi olan Teşkilat'ta Levent Karayurt karakteri ile yeniden sevenlerinin karşısına çıkacak. Peki Teşkilat dizisinin Levent Karayurt'u Yıldıray Şahinler kimdir?

7 Şubat 1968'de İstanbul'da dünyaya gözlerini açan yenş Teşkilat dizisi oyuncusu Yıldıray Şahinler, oyunculuğun yanı sıra yazar ve yönetmenlik gibi kimlikleri de bulunmaktadır. Tiyatro alanında ustalaşmış isimlerden biri olarak öne çıkan Yıldıray Şahinler, İstanbul Halk Tiyatrosu'nun öncü kişilerindendir.

Liseyi Suadiye Lisesi'nde, Üniversiteyi ise İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden aldığı başarılı notlarla bitiren Yıldıray Şahinler, 1986 da ilk kez İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosuna katıldı.

"Çıkmaz Sokak Çocukları" ve "İlk Gençliğim" gibi nitelikli oyunlarda sergilediği performansları ile dikkat çeken Şahinler, TV projelerindeki oyunculuk kariyerine "Ayaşlı ve Kiracıları" isimli dizi ile adım atmıştır.

"Elveda Rumeli", "Avrupa Yakası", "Kayıp", "İntikam", "İçerde" ve "Akıncı" gibi birden fazla önemli dizide performans sergileyen Yıldıray Şahinler, özellikle de "İçerde" dizisindeki rolüyle büyük bir çıkış yakalamıştır.

YILDIRAY ŞAHİNLER'İN ALDIĞI ÖDÜLLER:


Afife Tiyatro Ödülleri, 2004, Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu, “Salı Ziyaretleri”

Sadri Alışık Ödülleri, 2004, Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu, “Salı Ziyaretleri”

Altın Lâle Ödülleri 2006, Yılın En Başarılı Yönetmeni, “Barut Fıçısı”

ÇASOD Ödülleri (Sinema) 1997, En Başarılı Erkek Oyuncu, “Gemide”

Avni Dilligil Ödülleri 1995, En Başarılı Ekip Oyunculuğu, “Askerliğim”

Ankara Sanat Kurumu Ödülleri 1993, Yılın En Başarılı Genç Oyuncusu, “Çıkmaz Sokak Çocukları”

Lions Kulüp Ödülleri 1993, En İyi Erkek Oyuncu, “Çıkmaz Sokak Çocukları”

Avni Dilligil Ödülleri 1991, Umut Vaad Eden Genç Oyuncu, “İlk Gençliğim”

USTA OYUNCU YILDIRAY ŞAHİNLER HANGİ YAPIMLARDA ROL ALDI?

Tiyatro ve TV ekranlarında segrilediği oyunculuk yeteneği ile dikkat çeken isimlerden biri olan Yıldıray Şahinler, şimdilerde yeni projesi olan Teşkilat'ta Levent rolü ile ekran karşısına çıkacak.

Yeni rolüne heyecanla hazırlanan Yıldıray Şahinler'in rol aldığı diğer yapımlar ise şöyle;

1989: Ayaşlı ve Kiracıları
1993: Son Söz Sevginin
1993: Hastane
1994: Gülşen Abi
1995: Oğlum Adam Olacak
1998: Gemide
1998: Laleli'de Bir Azize
1998: Yerim Seni
2002: Anne Babamla Evlensene
2008: Elveda Rumeli
2009: Avrupa Yakası
2013: Kayıp
2013: İntikam
2014: Hayat Yolunda (Tayfun Kuzu)
2014: Ulan İstanbul (Konuk oyuncu) Snatch Vedat
2016-2017: İçerde (Hasan Alyanak)
2017: Ufak Tefek Cinayetler (Mehmet)
2019: 7. Koğuştaki Mucize (Hafız)
2019: Ferhat ile Şirin (Hüsrev)
2021: Akıncı (Cevdet)
2021: Kuruluş Osman (Rogatus)
2022-2023: Güzel Günler (Hakim)
2023-2024: Arak / Kara (Halim Talan)
2024: Kül
2024-2025: Annem Ankara (Önder)
2025: Aşkın Dünkü Çocukları
2025: Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2
2025: Dehşet Bey (Alparslan Forsa)
2025: Aşk ve Gözyaşı[9][10]
2026-: Teşkilat

ETİKETLER
#Türk Dizileri
#Teşkilat Dizisi
#Yıldıray Şahinler
#Oyuncu Biyografisi
#Levent Karayurt
#Biyografi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.