The Traitors Türkiye yarışmacısı Hülya Uğur kimdir, kaç yaşında? Hülya Uğur'un mesleği ve özel hayatı merak edildi!

Kanal D'nin en iddialı yapımı olmaya gelen The Traitors Türkiye yarışması, 26 Mart Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Giray Altınok'un sunumuyla Kanal D ekranlarına taşınan The Traitors Türkiye yarışmasının yayınlanan ilk bölümünde yarışmacılar arasında ismi en çok anılan kişi ünlü spiker Hülya Uğur oldu. Oyun sırasında sergilediği performansları yanı sıra hal ve hareketleriyle de dikkatleri üzerine çeken Hülya Uğur'un kim olduğuna yönelik yapılan araştırmalar, arama motorunda hız kazandı. Peki The Traitors Türkiye yarışmasının ilk bölümünde kimliği Masumlardan yana olan Hülya Uğur gerçek hayatta kim olduğu merak edildi. The Traitors Türkiye yarışmacısı Hülya Uğur kimdir, kaç yaşındadır, mesleği nedir? İşte The Traitors Türkiye yarışmacısı Hülya Uğur hakkında merak edilenler...
Yıllar önce televizyon ekranlarında kurduğu “Havalar nasıl olursa olsun, sizin havanız iyi olsun” sözüyle akıllarda kalan spiker Hülya Uğur, yeni projesi olan The Traitors Türkiye ile ekranlara döndü.
The Traitors Türkiye yarışmasındaki performansıyla adından bahsettiren Hülya Uğur, 1959 senesinde İstanbul Şehremini'de doğmuştur.
Subay bir yiğidin kızı olarak dünyaya gözlerini açan spiker Hülya Uğur, 70li yıllara dek babasının görevi nedeniyle ülkenin çok sayıda illerinde gezdi.
Meslek kariyerindeki ilk çalışmasına Abdullah Şahin tiyatrosunda başlayan Uğur, TV ekranlarında birden fazla sayıdaki dizilerde de rol aldı.
Hülya Uğur, Yayın yönetmeni Serpil Akıllıoğluyla yollarının kesişmesinin ardından 1992 yılında TV ekranlarında hava durumu sunmaya başladı.
İlk özel kanal ınter star'ın hava durumu sunucusu olarak ekranlarda kendini gösterdi.
Televizyon alanındaki çalışmalarını durdurma kararı alıp Bodrum'a yerleşen eski spiker Hülya Uğur, şimdilerde Giray Altınok'un sunduğu The Traitors Türkiye yarışması ile yeniden ekranlara geri döndü.
90'lı yılların tanınan spikerlerinden olan Hülya Uğur, Kanal D'nin yeni projesi olan The Traitors Türkiye için şu açıklamada bulunmuştu:
"Çok yıllar sonra, çünkü uzun bir ara verdim. Açıkçası çok iyi bir proje bekliyordum. The Traitors Türkiye öyle bir işti. Ekip mükemmeldi. Çok büyük bir zenginlik vardı. Farklı alanlardan bilinen isimler bir araya geldi. Kimse kimse hakkında net bir fikre sahip değildi. Benim için gerçekten mükemmel bir deneyimdi."