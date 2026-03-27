Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Biyografi
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

The Traitors Türkiye yarışmacısı Hülya Uğur kimdir, kaç yaşında? Hülya Uğur'un mesleği ve özel hayatı merak edildi!

The Traitors Türkiye'nin yarışmacı kadrosunda yer alan Hülya Uğur'un yarışma sırasındaki olaylı hareketleri izleyiciler arasında ünlü ismin kim olduğuna yönelik yapılan araştırmalarını da çoğalttı. Peki 90'lı yılların popüler ismi Hülya Uğur kimdir, kaç yaşındadır? The Traitors Türkiye üyesi Hülya Uğur nerelerde çalıştı?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.03.2026
saat ikonu 00:29
|
GÜNCELLEME:
27.03.2026
saat ikonu 00:36

'nin en iddialı yapımı olmaya gelen yarışması, 26 Mart Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluştu. 'un sunumuyla Kanal D ekranlarına taşınan The Traitors Türkiye yarışmasının yayınlanan ilk bölümünde yarışmacılar arasında ismi en çok anılan kişi ünlü spiker Hülya Uğur oldu. Oyun sırasında sergilediği performansları yanı sıra hal ve hareketleriyle de dikkatleri üzerine çeken Hülya Uğur'un kim olduğuna yönelik yapılan araştırmalar, arama motorunda hız kazandı. Peki The Traitors Türkiye yarışmasının ilk bölümünde kimliği Masumlardan yana olan Hülya Uğur gerçek hayatta kim olduğu merak edildi. The Traitors Türkiye yarışmacısı Hülya Uğur kimdir, kaç yaşındadır, mesleği nedir? İşte The Traitors Türkiye yarışmacısı Hülya Uğur hakkında merak edilenler...

The Traitors Türkiye yarışmacısı Hülya Uğur kimdir, kaç yaşında? Hülya Uğur'un mesleği ve özel hayatı merak edildi!

THE TRAİTORS TÜRKİYE YARIŞMACISI HÜLYA UĞUR KİMDİR?

Yıllar önce televizyon ekranlarında kurduğu “Havalar nasıl olursa olsun, sizin havanız iyi olsun” sözüyle akıllarda kalan spiker Hülya Uğur, yeni projesi olan The Traitors Türkiye ile ekranlara döndü.

The Traitors Türkiye yarışmasındaki performansıyla adından bahsettiren Hülya Uğur, 1959 senesinde İstanbul Şehremini'de doğmuştur.

Subay bir yiğidin kızı olarak dünyaya gözlerini açan spiker Hülya Uğur, 70li yıllara dek babasının görevi nedeniyle ülkenin çok sayıda illerinde gezdi.

HÜLYA UĞUR NERELERDE ÇALIŞTI?

Meslek kariyerindeki ilk çalışmasına Abdullah Şahin tiyatrosunda başlayan Uğur, TV ekranlarında birden fazla sayıdaki dizilerde de rol aldı.

Hülya Uğur, Yayın yönetmeni Serpil Akıllıoğluyla yollarının kesişmesinin ardından 1992 yılında TV ekranlarında hava durumu sunmaya başladı.

İlk özel kanal ınter star'ın hava durumu sunucusu olarak ekranlarda kendini gösterdi.

Televizyon alanındaki çalışmalarını durdurma kararı alıp Bodrum'a yerleşen eski spiker Hülya Uğur, şimdilerde Giray Altınok'un sunduğu The Traitors Türkiye yarışması ile yeniden ekranlara geri döndü.

SPİKER HÜLYA UĞUR'DAN THE TRAİTORS TÜRKİYE YARIŞMASI AÇIKLAMASI:

90'lı yılların tanınan spikerlerinden olan Hülya Uğur, Kanal D'nin yeni projesi olan The Traitors Türkiye için şu açıklamada bulunmuştu:

"Çok yıllar sonra, çünkü uzun bir ara verdim. Açıkçası çok iyi bir proje bekliyordum. The Traitors Türkiye öyle bir işti. Ekip mükemmeldi. Çok büyük bir zenginlik vardı. Farklı alanlardan bilinen isimler bir araya geldi. Kimse kimse hakkında net bir fikre sahip değildi. Benim için gerçekten mükemmel bir deneyimdi."

ETİKETLER
#kanal d
#Giray Altınok
#The Traitors Türkiye
#Hülya Uğur
#Eski Spiker
#Biyografi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.