Selim Yuhay kimdir? Selim Yuhay kaç yaşında mesleği ne?

The Traitors Türkiye yarışmasıyla yeniden gündeme gelen Selim Yuhay, izleyicilerin merak ettiği isimlerden biri oldu. Mimari ve tasarım alanındaki çalışmalarıyla tanınan Yuhay, yarışmadaki performansı merak konusu oldu. Televizyon ekranlarında daha önce farklı projelerde de yer alan Selim Yuhay’ın yaşı, kariyeri ve mesleki geçmişi sosyal medyada sıkça araştırılıyor. Peki, The Traitors Türkiye yarışmacısı Selim Yuhay kimdir? Selim Yuhay kaç yaşında mesleği ne?

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.03.2026
saat ikonu 22:19
|
GÜNCELLEME:
05.03.2026
saat ikonu 22:47

Selim Yuhay, The Traitors Türkiye yarışmasının dikkat çeken isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Profesyonel kariyerinde birçok projeye imza atan Selim Yuhay, televizyon ekranlarında da zaman zaman yer aldı. Estetik bakış açısı ve analitik düşünme yeteneğiyle dikkat çeken Selim Yuhay, yarışmadaki stratejik hamleleriyle de konuşulacak gibi duruyor. Yarışma süresince sergileyeceği performans izleyiciler tarafından merakla bekleniliyor. The Traitors Türkiye’deki rekabet ortamının yarışmacı Selim Yuhay’ın oyun stratejisini nasıl etkileyeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, The Traitors Türkiye yarışmacısı Selim Yuhay kimdir? Selim Yuhay kaç yaşında mesleği ne?

THE TRAİTORS TÜRKİYE YARIŞMACISI SELİM YUHAY KİMDİR?

23 Mayıs 1972 doğumlu olan Selim Yuhay, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 1994 yılı mezunu, mezun olduktan sonra dört ortakla beraber açmış oldukları mimarlık firmasından 2 sene sonra kendi firmasını kurdu. Kendi alanında farklı mimari proje çözüm yaklaşımları ve kendine özgü çizgisiyle kısa zamanda dikkat çekti.

Selim Yuhay kimdir? Selim Yuhay kaç yaşında mesleği ne?

SELİM YUHAY KAÇ YAŞINDA MESLEĞİ NE?

53 yaşında olan Selim Yuhay, mimarlık yapmaktadır. Ev dekorasyonuna farklı dokunuşlar katarak, adından söz ettiren Selim Yuhay, kendi işinin patronudur.

Selim Yuhay kimdir? Selim Yuhay kaç yaşında mesleği ne?

SELİM YUHAY KAÇ EVLİLİK YAPTI?

Ünlü Selim Yuhay, 2005 yılında balerin Evlin Avidor ile evlenip 2015 yılında boşanmıştır. 2022 yılında ise Burcu Öztektaş Yuhay ile evlenmiştir.

Selim Yuhay kimdir? Selim Yuhay kaç yaşında mesleği ne?

SELİM YUHAY HANGİ PROGRAMLARI YAPTI?

Selim Yuhay, Kanal D'de ekibiyle beraber Evim Şahane programının sunuculuğunu yaparak televizyon sektörüne geçiş yaptı. Kanal D, 5 Mart 2012 tarihinde yayın hayatına başlayan ve uzun süre gündüz kuşağında ilgiyle izlenen Evim Şahane programını 19 Ağustos 2015 tarihinde yayından kaldırmıştır. Selim Yuhay pek çok sosyal sorumluluk projelerine imza atmıştır.

Selim Yuhay kimdir? Selim Yuhay kaç yaşında mesleği ne?

Hobi olarak başlayan resim yapma isteğini de, profesyonelliğe taşıyarak kişisel sergilerini de açmıştır. 2016 yılında TV8'de yayınlanan Güle Güle Oturun programıyla ekranlara geri dönen Selim Yuhay’ın programı 2017 yılında sona erdi. 2019 yılında ise Haber Global'de yayınlanan Mimar Selim Bey ile Evim Daha Güzel adlı programı ile ekranlara geri döndü ve program kısa zamanda sona erdi. 2021 yılında Kanal D'de Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim adlı programı sunmaya başladı. 19 Haziran 2022 tarihinde sezon finali yaparak ekranlara veda etti.

