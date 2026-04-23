Varsa Şekerin Çaya Geçelim'i söyleyen Köksvl lakaplı Eren Köksal kimdir? Nalaka'dan sonra Köksal'ın müzik kariyeri merak edildi!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Varsa şekerin çaya geçelim, Tamam da kanka ne alaka?" nakaratıyla sosyal medyada binlerce kullanıcının diline dolanan ‘Nalaka’ şarkısının sahibi rapçi Eren Köksal’ın kim olduğuna yönelik yapılan araştırmalar, arama motorunda giderek hız kazanıyor. ‘Nalaka’ şarkısıyla bir anda gündem olan rapçi Eren Köksal, müzik dünyasında daha çok ‘KÖK$VL' lakabıyla öne çıkıyor. Peki ‘KÖK$VL' lakaplı Eren Köksal kimdir, kaç yaşında? Eren Köksal’ın müzik kariyeri ve özek hayatı merak konusu oldu. İşte sosyal medyada trend olan ‘Nalaka’ şarkısının sahibi Eren Köksal’a dair merak edilenler…
Sosyal medyada viral olan ‘Nalaka’ şarkısıyla son zamanların dikkat çeken isimlerinden olan Eren Köksal, ilk dinleyicileri arasında merak uyandırıyor. Sahne adı 'KÖK$VL' olan Eren Köksal, 22 Haziran 1995 tarihinde Samsun’da doğmuştur.
Müzik kariyerine 2003 yılında başlamış ve ilgi duyduğu rap alanına doğru yönelmiştir. Müzik kariyerindeki ilk ses kayıtlarını 2008 yılında alan Köksal, ülke içerisinde özellikle de mumble rap tarzının tanınmasında ve yayılmasında etken bir rol oynamıştır.
RedKeys Music kapsamı altında çalışmalarını gerçekleştiren rapçi Köksal, son dönemde özellikle Instagram ve Tiktok platformlarında viral şarkılarıyla öne çıkmış ve yoğun bir izleyici kitlesi kazanmıştır.
"Varsa şekerin çaya geçelim, Tamam da kanka ne alaka?" nakaratıyla meşhur olan şarkıcı Eren Köksal, keşfet sayfalarında sık rastladığımız akım videolarının arkasında, genç kesimin dilini çok iyi çözen bir sanatçı kimliğiyle de ön plana çıkıyor.
Rapçi kimliğiyle öne çıkan isimlerden şarkıcı Eren Köksal’ın özel hayatına yönelik kamuoyuna sunulmuş herhangi bir bilgiye yer verilmemiştir.
Sanatçı daha çok müzik kariyeri ile ön plana çıkmayı tercih ederken; özel hayatını gözlerden uzakta yaşamaya dikkat ediyor.
Dikkat dikkat, KÖK$VL geldi
Varsa şekerin çaya geçelim
Tamam da kanka, ne alaka?
Çaya geçelim, çorbaya geçelim
Tamam da kanka, ne alaka?
Ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka (Ne alaka?)
Ka, ka, ka, ka, ka, ka (Tamam da kanka), ka, ka, ka, ka
Ne alaka? Kel alaka
Farketmiyo', o alaka
Öyle söyle'yim, sen anla
Sak-sakın bana katılma verme (Sakın), pa-pa, pa-pa
Patlıyorum aynı bi' bomba (Güm), pa-pa, pa-pa
Bu ritim eşliğinde pompa
Varsa şekerin çaya geçelim
Tamam da kanka, ne alaka?
Çaya geçelim, çorbaya geçelim
Tamam da kanka, ne alaka?
Ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka (Ne alakası var?)
Ka, ka, ka, ka, ka, ka (Tamam da kanka), ka, ka, ka, ka