Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yemek konusunda iddiasını yarışmanın ilk dakikalarından itibaren ortaya koyan Sefa Tunca, İstanbul Ataşehir'den yarışmaya katılıyor. Enerjisiyle yarışmaya iddialı bir giriş yapan Sefa Bey'in kim olduğu, memleketi ve mesleği Pazartesi itibarıyla arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yöresel yemeklere olan ilgisinden bahseden Sefa Bey'in kendi gününde hangi lezzetlere yer vereceği şimdiden merak edilirken, Yemekteyiz 3. gün yarışmacısı Sefa Tunca'yı gelin yakından tanıyalım...

HABERİN ÖZETİ Yemekteyiz 3. gün yarışmacısı Sefa Tunca kimdir? Yemekteyiz Sefa Bey kaç yaşında, aslen nereli? Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 3. gün yarışmacısı Sefa Tunca, Nevşehirli ve 50 yaşında olup nakliye işiyle uğraşmaktadır. Sefa Tunca, yarışmaya İstanbul Ataşehir'den katılıyor. Yarışma boyunca sofra düzeni ve sunuma özen göstereceğini belirtmiştir. Kendi gününde Nevşehir yöresine ait lezzetlere ağırlık vermesi beklenmektedir. 5 çocuk babasıdır ve spor yapmaktan hoşlanmaktadır. 11-15 Mayıs tarihleri arasındaki haftada yarışan isimlerden biridir.

YEMEKTEYİZ 3. GÜN YARIŞMACISI SEFA TUNCA KİMDİR?

Sefa Tunca, TV8 ekranlarının fenomen yarışması Yemekteyiz'de bu hafta 3. gün mutfakta ter dökecek.

Yarışma boyunca kendine duyduğu özgüvenle dikkatleri üzerine toplayan Sefa Bey, özellikle sofra düzeni ve sunuma özen göstereceğini belirtti.

YEMEKTEYİZ SEFA BEY KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİDİR?

Sefa Tunca aslen Nevşehirlidir ve 50 yaşındadır. Kendi gününde özellikle Nevşehir yöresine ait lezzetlere ağırlık vermesi düşünülen Sefa Bey sunum ve misafir ağırlama gibi detayları özellikle değerlendirerek puan yapması bekleniyor.

SEFA TUNCA MESLEĞİ NEDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 3. gün yarışmacısı Sefa Tunca, nakliye işi yapıyor. Spor yapmaktan da oldukça hoşlanan Sefa Tunca, yaşına rağmen dinç görünümüyle izleyenden tam puan aldı.

5 çocuk babası olan Sefa Tunca, 11-15 Mayıs Yemekteyiz haftasında dikkat çeken isimler arasında yakından takip ediliyor.

YEMEKTEYİZ 11-15 MAYIS HAFTASINDA KİMLER YARIŞIYOR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu hafta 200 bin TL büyük ödül için yarışacak isimler şu şekilde;

Gün Yarışmacı 1. Gün Vahide Tuma 2. Gün Özlem Özer 3. Gün Sefa Tunca 4. Gün Onur Sezer 5. Gün Esin Yılmaz

YEMEKTEYİZ 8 MAYIS KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 8 Mayıs Cuma günü haftanın kazanan ismi Onur Can oldu. Onur Bey toplam 39 puanla rakiplerine fark attı ve 200 bin TL'yi alan isim olarak açıklandı.