TV8'in yıllardır yoğun bir ilgiyle izlenen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yeni haftanın son günü mutfağa girecek isim de netleşti. 200 bin TL için 5. gün yarışan Adem Bey, samimi ve renkli kişiliğini daha ilk günden belli etti. Esnaf arkadaşlarından Zuhal Topal'a selamlar getiren Adem Aybay, boyundan muzdarip olmasında dolayı masaya yastık minder talep etti. Daha rahat masayı gördüğünü söyleyen Adem Bey, öncelikle eğlence amaçlı yarışmaya katıldığını da vurguladı. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz Adem Aybay kimdir? Adem Aybay yarışmaya nereden katılıyor ve aslen nereli? İşte detaylar...

Özetle

HABERİN ÖZETİ Yemekteyiz Adem Aybay kimdir, aslen nereli? Zuhal Topal'dan minder talebi şaşırttı! TV8'de yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 4-8 Mayıs haftasında 5. gün yarışmacısı Adem Aybay, esnaf selamları ve minder talebiyle dikkat çekti. Adem Aybay, 41 yaşında, aslen Ispartalı ve yarışmaya Şile'den katılıyor. 28 yıllık erkek kuaförü olan Adem Aybay, 18 yıllık evli ve 15 yaşında bir kızı var. Yarışmaya eğlence amaçlı katıldığını belirten Adem Bey, kazanması halinde ödülü ailesiyle tatile harcayacağını söyledi. Yemekteyiz'in 4-8 Mayıs haftasında yarışan diğer isimler Ayten Ceyhan, Elif Kanat, İmren Altun ve Onur Can'dır.

YEMEKTEYİZ ADEM AYBAY KİMDİR, ASLEN NERELİ?

TV8'in fenomen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yeni hafta eğlenceli yarışmacılarla start aldı.

Bu hafta Yemekteyiz'in en renkli kişisi ise Adem Bey oldu. Yaptığı yorumlar ve tarzıyla dikkatleri üzerine toplayan Adem Aybay yarışmaya Şile'den katılıyor. Aslen Ispartalı olan Adem Bey, 41 yaşındadır.

YEMEKTEYİZ ADEM AYBAY MESLEĞİ NEDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de tüm dengelerin değişebildiği final gününde tezgah başına geçecek olan Adem Bey 28 yıllık erkek kuaförüdür. Uzun yıllar mesleğini icra eden Adem Bey, Şile'de bulunan esnafların selamını da masaya getirdi.

YEMEKTEYİZ ADEM AYBAY EVLİ Mİ?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 4-8 Mayıs haftasında 5. gün yarışan Adem Bey, 18 yıllık evlidir ve 15 yaşında bir kızı bulunuyor.

Cuma günü yapılan büyük finalle birlikte 200 bin TL'yi kazanması durumunda ise ödülü ailesiyle tatile çıkmak için harcayacağını belirtti.

YEMEKTEYİZ 4-8 MAYIS HAFTASINDA KİMLER YARIŞIYOR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 4 ila 8 Mayıs haftasında yarışan isimler şu şekilde;