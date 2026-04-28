İngiltere'de yayınlanan Come Dine With Me programının Türkiye uyarlaması olan Yemekteyiz, Zuhal Topal'ın eğlenceli sunumuyla TV8 ekranlarında olmaya devam ediyor. Zuhal Topal'la Yemektyeiz 4. günü yarışan isim Asena Erdinç ise haftanın ilk günü izleyicinin dikkatini çekmeyi başarmıştı. On parmağında on marifet dedirten Asena Hanım'ın hem özel hayatı hem de kariyeri de arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Peki Yemekteyiz Asena kimdir, kaç yaşındadır? Asena Erdinç ne iş yapıyor, evli mi? İşte Asena Hanım hakkında merak edilenler...

HABERİN ÖZETİ Yemekteyiz Asena kimdir, ne iş yapıyor? Asena Erdinç aslen nereli? TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 4. gün yarışmacısı Asena Erdinç'in kim olduğu, mesleği ve özel hayatı hakkında bilgiler verilmektedir. Yemekteyiz 4. gün yarışmacısı Asena Erdinç 38 yaşındadır. Tasarım üzerine çalışan Asena Erdinç, devasa otobüs karavanlarının tasarımını yapmaktadır. Antalya'da yaşayan Asena Erdinç, 15 yıllık baklava ve börek ustasıdır. Aslen Sivaslı olan yarışmacı nişanlıdır ve bu yaz evlenmeyi planlamaktadır. Asena Erdinç, 200 bin TL kazanırsa karavan sahibi olmak istemektedir.

YEMEKTEYİZ ASENA KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 27 Nisan 1 Mayıs haftasında 4. gün yarışan Asena Hanım, 38 yaşındadır.

Tasarım üzerine yaptığı işle Zuhal Topal'ın da dikkatini çeken Asena Hanım, Türkiye'nin devasa otobüs karavanalarının tasarımını yapmakta. İşi nedeniyle bir süredir İstanbul'da bulunan Asena Hanım, el lezzetine de güvendiğinden Yemekteyiz yarışmasına katılmış.

Antalya'da yaşayan Yemekteyiz 4. gün yarışmacısı aynı zamanda 15 yıllık baklava ve börek ustası olarak da adından söz ettirmeyi başardı. Sportif ve dinamik görüntüsüyle izleyicinin beğenisini kazanan Asena Hanım, 200 bin TL'yi kazanırsa, karavan sahibi olmak istiyor.

ASENA ERDİNÇ ASLEN NERELİ?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de tüm dikkatleri üzerine çeken Asena Hanım, Antalya'da yaşamakta. Aslen Sivaslı olan yarışmacı şu anda nişanlı ve bu yaz evlenmeyi düşünüyor.

Asena Erdinç'in kendi gününde Sivas'ın yöresel tatlarına yer vereceği düşünülüyor. Hem Zuhal Topal'dan hem de rakip yarışmacılardan alacağı puanlar ise şimdiden merak konusu.

YEMEKTEYİZ 27 NİSAN 1 MAYIS HAFTASINDA KİMLER YARIŞIYOR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacıları aşağıdaki gibidir;

Gün Yarışmacı 1. Gün Yaprak Yıldırım 2. Gün İbrahim Kar 3. Gün Şükran Demirtaş 4. Gün Asena Erdinç 5. Gün Emin Çakıroğlu

YEMEKTEYİZ 24 NİSAN 2026 CUMA KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de geçen haftanın kazanan ismi Zeynel Bey oldu. Aşçı olan Zeynel Çubuk toplam 37 puan alarak 200 bin TL ile yarılmadan ayrıldı.