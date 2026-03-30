Yemekteyiz Aynur kimdir, aslen nerelidir? Yemekteyiz Aynur Hanım ne iş yapıyor?

TV8'in sevilen yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in ilk haftası oldukça çekişmeli başladı. 5 farklı yarışmacı 30 Mart ila 3 Nisan arasında Yemekteyiz evine konuk oldu ve Cuma günü yapılacak 200 bin TL için yarışacak. Peki Yemekteyiz'de Pazartesi günü yarışan Aynur kimdir, aslen nerelidir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 1. günü yarışan Aynur Hanım ne iş yapıyor? Yemekteyiz izleyicisinin dikkatini çekmeyi başaran Aynur Hanım hakkında merak edilen detaylar haberimizde...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz TV8 ekranlarında olmaya devam ediyor. Yıllardır büyük bir ilgiyle takip edilen Yemekteyiz'de 30 Mart - 3 Nisan haftasında ilk gün mutfakta ter dökecek isim Aynur Hanım oldu.
Yarışma başlar başlamaz arama motorlarında 'Yemekteyiz Aynur kimdir, kaç yaşında?, 'Yemekteyiz Aynur aslen nereli, ne iş yapıyor?' soruları gün boyu araştırıldı.
TV8'in fenomen yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in ilk gün yarışan ismi Aynur Hanım, 47 yaşındadır ve aslen Mardinlidir. 25 yıldır İstanbul'da yaşayan yarışmacı, 4 çocuk annesi. Yarışmaya katılma sebebini de çocukları olarak gösteren Aynur Hanım, yemek yapmayı oldukça seviyor. El lezzetine de oldukça güvenen Aynur Hanım'ın menüsü ise rakip yarışmacılar tarafından zayıf bulundu.
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de dikkat çeken isim Aynur Hanım ev hanımı. Mutfak bilgisine ve küçük yaşlardan itibaren mutfakta geçirdiği süreye dayanarak, kendine güvenen Aynur Hanım 'rakiplerimden korkmuyorum, onlar benden korksun diyerek' yarışmacı arkadaşlarına da göz dağı verdi.
Çorbası eleştiri alan Aynur Hanım, hazırladığı Mardin usulü Dobo ve Sembusek ile hem Zuhal Topal'dan hem de rakiplerinden iyi puan almayı düşünüyor. Aynur Hanım'ın Cuma günü yapılacak final gününden toplam kaç puan alacağı ise şimdiden merak konusu.
Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de bu hafta yarışan yarışmacılar...
Yemekteyiz 1. Gün yarışan yarışmacısı – Aynur Hanım
Yemekteyiz 2. gün yarışan yarışmacısı – Ali Maral
Yemekteyiz 3. gün yarışan yarışmacısı – Yusuf Güven
Yemekteyiz 4. gün yarışan yarışmacısı – Emel Karaaslan
Yemekteyiz 5. gün yarışan yarışmacısı – Ece Aydınak
Her Cuma tam 200 bin TL ödül dağıtan Zuhal Topal'la Yemekteyiz, yıllardır TV8 ekranlarında yayınlanarak yoğun ilgi görmeye devam ediyor.
Zuhal Topal'ın da verdiği puanlarla belirlenen haftanın birincisi, 200 bin TL'nin sahibi oluyor. Geçen hafta Cuma günü kazanan isim ise 2 yarışmacı seçildi. Yarışmacılardan Garanfil Çiçek Hanım ve İrem Hanım toplam 35 puan alarak 200 bin TL'yi aralarında bölüştürmek üzere yarışmadan ayrıldılar.