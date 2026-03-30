TV8'in sevilen yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in ilk haftası oldukça çekişmeli başladı. 5 farklı yarışmacı 30 Mart ila 3 Nisan arasında Yemekteyiz evine konuk oldu ve Cuma günü yapılacak 200 bin TL için yarışacak. Peki Yemekteyiz'de Pazartesi günü yarışan Aynur kimdir, aslen nerelidir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 1. günü yarışan Aynur Hanım ne iş yapıyor? Yemekteyiz izleyicisinin dikkatini çekmeyi başaran Aynur Hanım hakkında merak edilen detaylar haberimizde...

HABERİN ÖZETİ Yemekteyiz Aynur kimdir, aslen nerelidir? Yemekteyiz Aynur Hanım ne iş yapıyor? Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının 30 Mart - 3 Nisan haftasının ilk günü yarışan 47 yaşındaki ev hanımı Aynur'un kim olduğu ve yarışmadaki durumu hakkında bilgi verilmektedir. Yemekteyiz'de Pazartesi günü yarışan Aynur 47 yaşındadır. Aslen Mardinli olan Aynur, 25 yıldır İstanbul'da yaşamaktadır ve 4 çocuk annesidir. Yarışmaya katılma sebebini çocukları olarak gösteren Aynur, yemek yapmayı ve el lezzetine güvenmektedir. Aynur Hanım ev hanımıdır. Menüsü rakip yarışmacılar tarafından zayıf bulunmuştur. Çorbası eleştirilen Aynur, Mardin usulü Dobo ve Sembusek ile iyi puan almayı ummaktadır.

YEMEKTEYİZ AYNUR KİMDİR, ASLEN NERELİDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz TV8 ekranlarında olmaya devam ediyor. Yıllardır büyük bir ilgiyle takip edilen Yemekteyiz'de 30 Mart - 3 Nisan haftasında ilk gün mutfakta ter dökecek isim Aynur Hanım oldu.

Yarışma başlar başlamaz arama motorlarında 'Yemekteyiz Aynur kimdir, kaç yaşında?, 'Yemekteyiz Aynur aslen nereli, ne iş yapıyor?' soruları gün boyu araştırıldı.

TV8'in fenomen yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in ilk gün yarışan ismi Aynur Hanım, 47 yaşındadır ve aslen Mardinlidir. 25 yıldır İstanbul'da yaşayan yarışmacı, 4 çocuk annesi. Yarışmaya katılma sebebini de çocukları olarak gösteren Aynur Hanım, yemek yapmayı oldukça seviyor. El lezzetine de oldukça güvenen Aynur Hanım'ın menüsü ise rakip yarışmacılar tarafından zayıf bulundu.

YEMEKTEYİZ AYNUR HANIM NE İŞ YAPIYOR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de dikkat çeken isim Aynur Hanım ev hanımı. Mutfak bilgisine ve küçük yaşlardan itibaren mutfakta geçirdiği süreye dayanarak, kendine güvenen Aynur Hanım 'rakiplerimden korkmuyorum, onlar benden korksun diyerek' yarışmacı arkadaşlarına da göz dağı verdi.

Çorbası eleştiri alan Aynur Hanım, hazırladığı Mardin usulü Dobo ve Sembusek ile hem Zuhal Topal'dan hem de rakiplerinden iyi puan almayı düşünüyor. Aynur Hanım'ın Cuma günü yapılacak final gününden toplam kaç puan alacağı ise şimdiden merak konusu.



ZUHAL TOPAL’LA YEMEKTEYİZ 30 MART - 3 NİSAN HAFTASINDA KİMLER YARIŞIYOR?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de bu hafta yarışan yarışmacılar...

Yemekteyiz 1. Gün yarışan yarışmacısı – Aynur Hanım

Yemekteyiz 2. gün yarışan yarışmacısı – Ali Maral

Yemekteyiz 3. gün yarışan yarışmacısı – Yusuf Güven

Yemekteyiz 4. gün yarışan yarışmacısı – Emel Karaaslan

Yemekteyiz 5. gün yarışan yarışmacısı – Ece Aydınak

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 27 MART CUMA 200 BİN TL'Yİ KİM ALDI?

Her Cuma tam 200 bin TL ödül dağıtan Zuhal Topal'la Yemekteyiz, yıllardır TV8 ekranlarında yayınlanarak yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Zuhal Topal'ın da verdiği puanlarla belirlenen haftanın birincisi, 200 bin TL'nin sahibi oluyor. Geçen hafta Cuma günü kazanan isim ise 2 yarışmacı seçildi. Yarışmacılardan Garanfil Çiçek Hanım ve İrem Hanım toplam 35 puan alarak 200 bin TL'yi aralarında bölüştürmek üzere yarışmadan ayrıldılar.