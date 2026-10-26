TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programında yarışan Ayşe Hanım, izleyicilerin araştırdığı isimler arasında yer aldı. Yeni haftada mutfaktaki hünerlerini sergileyerek rakipleriyle mücadele eden Ayşe’nin hayatı da merak edilmeye başladı. Yarışmacının yaşı, memleketi ve özel hayatına ilişkin ayrıntılar araştırılıyor. Peki, Yemekteyiz Ayşe kimdir, Zuhal Topal’la Yemekteyiz Ayşe kaç yaşında, nereli?

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HABERİN ÖZETİ Yemekteyiz Ayşe kimdir? Zuhal Topal’la Yemekteyiz Ayşe kaç yaşında, nereli? TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının 26-30 Ekim haftasında yarışan Ayşe Hanım'ın yaşı, memleketi, eğitimi, mesleği ve aile hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. 43 yaşında ve aslen Sivaslı olan Ayşe Hanım, İstanbul'un Bakırköy ilçesinde dünyaya gelmiştir. Evli olan yarışmacının 24, 23 ve 17 yaşlarında olmak üzere üç çocuğu bulunmaktadır. Turizm İşletmeciliği bölümü mezunu olan Ayşe Hanım, meslek hayatında otellerde görev almış ve son olarak kat hizmetleri müdürlüğü yapmıştır. Çalıştığı otelin kapanmasının ardından yaklaşık 10 aydır iş hayatından uzaktır ve bu süreçte sosyal medyayla ilgilenmektedir.

YEMEKTEYİZ AYŞE KİMDİR?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz’in 26-30 Ekim haftasında yarışan Ayşe Hanım, 43 yaşında. İstanbul’un Bakırköy ilçesinde dünyaya gelen yarışmacı, aslen Sivaslı. Üç çocuk annesi olan Ayşe Hanım, Turizm İşletmeciliği bölümünden mezun oldu. Yarışmaya katılmasıyla birlikte Ayşe’nin mesleği ve çalışma hayatına ilişkin ayrıntılar da merak edilmeye başladı.

YEMEKTEYİZ AYŞE NE İŞ YAPIYOR?

Turizm İşletmeciliği mezunu olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmacısı Ayşe Hanım, turizm sektöründe çalışıyor. Meslek hayatında otellerde görev alan Ayşe, son olarak kat hizmetleri müdürlüğü yaptı. Otelcilik alanındaki deneyimiyle dikkat çeken yarışmacının çalışma hayatındaki son gelişmeler de merak konusu oldu.

YEMEKTEYİZ AYŞE ASLEN NERELİ?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmacısı Ayşe Hanım, İstanbul Bakırköy doğumlu olsa da aslen Sivaslı. 43 yaşındaki yarışmacı, üç çocuk annesi. Yarışmaya katılmasıyla birlikte memleketi ve aile hayatı da izleyicilerin merak ettiği konular arasında yer aldı.

YEMEKTEYİZ AYŞE EVLİ Mİ, KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmacısı Ayşe Hanım evli ve üç çocuk annesi. 43 yaşındaki yarışmacının çocuklarının 24, 23 ve 17 yaşlarında olduğu biliniyor. Aile hayatıyla da merak edilen Ayşe Hanım, yarışmada rakipleriyle mücadele ederken mutfaktaki performansıyla da dikkat çekiyor.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz’in 26-30 Ekim haftasında yarışan Ayşe Hanım, eğitim hayatı, turizm sektöründeki deneyimi ve aile yaşamıyla merak edilen isimler arasında yer alıyor. Çalıştığı otelin kapanmasının ardından yaklaşık 10 aydır iş hayatından uzak kalan Ayşe, bu süreçte sosyal medyayla ilgileniyor. Yarışmacının mutfaktaki performansı ve rakipleriyle yaşayacağı rekabet, haftanın ilerleyen günlerinde izleyiciler tarafından yakından takip edilecek.