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İstanbul
TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programında yarışan Ayşe Hanım, izleyicilerin araştırdığı isimler arasında yer aldı. Yeni haftada mutfaktaki hünerlerini sergileyerek rakipleriyle mücadele eden Ayşe’nin hayatı da merak edilmeye başladı. Yarışmacının yaşı, memleketi ve özel hayatına ilişkin ayrıntılar araştırılıyor. Peki, Yemekteyiz Ayşe kimdir, Zuhal Topal’la Yemekteyiz Ayşe kaç yaşında, nereli?
Zuhal Topal’la Yemekteyiz’in 26-30 Ekim haftasında yarışan Ayşe Hanım, 43 yaşında. İstanbul’un Bakırköy ilçesinde dünyaya gelen yarışmacı, aslen Sivaslı. Üç çocuk annesi olan Ayşe Hanım, Turizm İşletmeciliği bölümünden mezun oldu. Yarışmaya katılmasıyla birlikte Ayşe’nin mesleği ve çalışma hayatına ilişkin ayrıntılar da merak edilmeye başladı.
Turizm İşletmeciliği mezunu olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmacısı Ayşe Hanım, turizm sektöründe çalışıyor. Meslek hayatında otellerde görev alan Ayşe, son olarak kat hizmetleri müdürlüğü yaptı. Otelcilik alanındaki deneyimiyle dikkat çeken yarışmacının çalışma hayatındaki son gelişmeler de merak konusu oldu.
Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmacısı Ayşe Hanım, İstanbul Bakırköy doğumlu olsa da aslen Sivaslı. 43 yaşındaki yarışmacı, üç çocuk annesi. Yarışmaya katılmasıyla birlikte memleketi ve aile hayatı da izleyicilerin merak ettiği konular arasında yer aldı.
Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmacısı Ayşe Hanım evli ve üç çocuk annesi. 43 yaşındaki yarışmacının çocuklarının 24, 23 ve 17 yaşlarında olduğu biliniyor. Aile hayatıyla da merak edilen Ayşe Hanım, yarışmada rakipleriyle mücadele ederken mutfaktaki performansıyla da dikkat çekiyor.
Zuhal Topal’la Yemekteyiz’in 26-30 Ekim haftasında yarışan Ayşe Hanım, eğitim hayatı, turizm sektöründeki deneyimi ve aile yaşamıyla merak edilen isimler arasında yer alıyor. Çalıştığı otelin kapanmasının ardından yaklaşık 10 aydır iş hayatından uzak kalan Ayşe, bu süreçte sosyal medyayla ilgileniyor. Yarışmacının mutfaktaki performansı ve rakipleriyle yaşayacağı rekabet, haftanın ilerleyen günlerinde izleyiciler tarafından yakından takip edilecek.